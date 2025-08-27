Βαθμολογία UEFA: Πλησιάζει την Ελλάδα η Νορβηγία μετά την πρόκριση της Μπόντο Γκλιμτ
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί αυτή την στιγμή η βαθμολογία της UEFA μετά την πρόκριση που πήρε η Μπόντο Γκλιμτ στη League Phase του Champions League.
Το «παζλ» του Champions League σιγά-σιγά ολοκληρώνεται, με την Πάφο, την Μπόντο Γκλιμτ και την Καϊράτ να παίρνουν τεράστιες προκρίσεις για πρώτη φορά στην ιστορία τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Οι εν λόγω αναμετρήσεις, και ειδικότερα αυτή της Μπόντο, φέρνει ανακατατάξεις όσον αφορά τη βαθμολογία της UEFA και τη «μάχη» που δίνει η χώρα μας κόντρα στη Νορβηγία για να κρατηθεί στην 11η θέση.
Η πρόκριση της Μπόντο έδωσε κι άλλη ώθηση στους Σκανδιναβούς που μας πλησίασαν κι άλλο αφού ανέβηκαν στους 36.487 βαθμούς από τη 12η θέση, την στιγμή που η Ελλάδα βρίσκεται στην 11η θέση με συγκομιδή 37.012 πόντων.
Η βαθμολογία της UEFA:
9. Τουρκία 43.500 (5/5)
10. Τσεχία 40.300 (5/5)
11. Ελλάδα 37.012 (4/5)
12. Νορβηγία 36.487(4/5)
13. Πολωνία 35.125 (4/4)
14. Δανία 33.231 (3/4)
15. Αυστρία 31.650 (4/5)
16. Ελβετία 30.100 (4/5)
17. Κύπρος 28.787 (3/4)
