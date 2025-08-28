Ολοκληρώθηκαν και τα επτά ζευγάρια των πλέι οφ του Champions League, με την League Phase να έχει αποκτήσει πλέον την τελική της μορφή, στην οποία βεβαίως θα συμμετάσχει και ο Ολυμπιακός ως πρωταθλητής Ελλάδος.

Θυμίζουμε ότι η κλήρωση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης θα πραγματοποιείται την Πέμπτη (28/08, 19:00) στο Μονακό.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας θα αναμετρηθούν με δύο αντιπάλους από κάθε γκρουπ δυναμικότητας, παίζοντας με τη μία ομάδα εντός και με τη μία εκτός. Συνολικά κάθε ομάδα στη League Phase θα παίξει οκτώ αγώνες, τέσσερις εντός και τέσσερις εκτός, ενώ κάθε ομάδα μπορεί να κληρωθεί με δύο το πολύ ομάδες από κάθε χώρα.

Από εκεί και πέρα η 1η αγωνιστική έχει οριστεί να διεξαχθεί στο τριήμερο 16-18 Σεπτεμβρίου 2025 ενώ η 8η και τελευταία στις 28 Ιανουαρίου 2026.

Champions League: Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase

16-18 Σεπτεμβρίου 2025: 1η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26 30 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2025: 2η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26 21-22 Οκτωβρίου 2025: 3η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26 4-5 Νοεμβρίου 2025: 4η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26 25-26 Νοεμβρίου 2025: 5η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26 9-10 Δεκεμβρίου 2025: 6η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26 20-21 Ιανουαρίου 2026: 7η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26 28 Ιανουαρίου 2026: 8η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26



Οι 36 ομάδες που θα μπουν στην κληρωτίδα

1ο γκρουπ δυναμικότητας

Παρί

Ρεάλ

Μάντσεστερ Σίτι

Μπάγερν

Λίβερπουλ

Ίντερ

Τσέλσι

Ντόρτμουντ

Μπαρτσελόνα

2ο γκρουπ δυναμικότητας

Άρσεναλ

Λεβερκούζεν

Ατλέτικο

Αταλάντα

Βιγιαρεάλ

Γιουβέντους

Άιντραχτ

Μπενφίκα

Μπριζ

🚨 36 CHAMPIONS LEAGUE CLUBS! 🔹 POT 1: 🇫🇷 PSG

🇪🇸 Real Madrid

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City

🇩🇪 Bayern Munich

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool

🇮🇹 Inter

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea

🇩🇪 Borussia Dortmund

🇪🇸 Barcelona 🔹 POT 2: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

🇩🇪 Bayer Leverkusen

🇪🇸 Atlético Madrid

🇵🇹 Benfica

🇮🇹 Atalanta

🇪🇸 Villarreal

🇮🇹 Juventus

🇩🇪… pic.twitter.com/cuCY87G65J — Football Rankings (@FootRankings) August 27, 2025

3ο γκρουπ δυναμικότητας

Τότεναμ

Αϊντχόφεν

Άγιαξ

Νάπολι

Σπόρτινγκ

Ολυμπιακός

Σλάβια Πράγας

Μπόντο Γκλιμτ

Μαρσέιγ

4ο γκρουπ δυναμικότητας

Κοπεγχάγη

Μονακό

Γαλατασαράι

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Καραμπάγκ

Αθλέτικ

Νιούκαστλ

Καϊράτ

Πάφος