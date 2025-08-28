sports betsson
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
Η μεγάλη στιγμή και για τους Νέους του Ολυμπιακού – Κλήρωση σήμερα στο Μονακό
Ποδόσφαιρο 28 Αυγούστου 2025

Πέρα από την αντρική ομάδα των «ερυθρόλευκων» στο Champions League, τους αντιπάλους τους θα μάθουν την Πέμπτη και οι Νέοι του Ολυμπιακού ενόψει του Youth League.

Γιώργος Μαζιάς
Σήμερα, Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, το ποδοσφαιρικό βλέμμα στρέφεται στο Μονακό, όπου διεξάγεται η πολυαναμενόμενη κλήρωση για τη φάση των ομίλων του UEFA Champions League 2025/26. Όμως, μαζί με την ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού, τη δική τους ξεχωριστή στιγμή ζουν και οι Νέοι του συλλόγου (Κ-19), καθώς σήμερα μαθαίνουν τους αντιπάλους τους στη UEFA Youth League, τη σημαντικότερη ευρωπαϊκή διοργάνωση υποδομών.

Για πρώτη φορά έπειτα από αρκετά χρόνια, οι Ερυθρόλευκοι -κάτοχοι του τίτλου το 2024 -θα συμμετάσχουν μέσω της διαδρομής του Champions League, καθώς η ανδρική ομάδα εξασφάλισε την παρουσία της στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η πορεία των Νέων θα ακολουθήσει το ίδιο πρόγραμμα αγώνων (τρεις εντός και τρεις εκτός), με βάση την κλήρωση που θα αναδείξει το ποιες κορυφαίες ευρωπαϊκές ακαδημίες θα βρεθούν στον δρόμο τους.

Οι πιθανοί αντίπαλοι είναι εξίσου ιστορικοί και ανταγωνιστικοί, με ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα (κάτοχος του τίτλου), η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπάγερν Μονάχου, η Μάντσεστερ Σίτι, η Παρί Σεν Ζερμέν, η Άρσεναλ, η Γιουβέντους, η Άγιαξ, η Μπενφίκα και πολλές ακόμα, οι οποίες διαθέτουν κορυφαία προγράμματα ανάπτυξης ταλέντων.

Για τον Ολυμπιακό, η συμμετοχή έχει και φέτος φόντο το όνειρο της πρόκρισης στην επόμενη φάση και – γιατί όχι – την παρουσία στη Νιόν για το Final Four του Απριλίου.

Η σημερινή κλήρωση (18:00 CET) θα καθορίσει το μονοπάτι, τους στόχους και τις προκλήσεις της νέας γενιάς του Θρύλου.

Αναλυτικά:

UEFA Youth League 2025/26

Η 12η έκδοση της UEFA Youth League ξεκινά με τη συμμετοχή δύο ελληνικών ομάδων: του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, καθεμία μέσω διαφορετικής διαδρομής.

Ολυμπιακός – Διαδρομή Champions League (Champions League Path)

Ο Ολυμπιακός συμμετέχει για πρώτη φορά μέσω της διαδρομής του Champions League, καθώς η ανδρική ομάδα εξασφάλισε τη συμμετοχή της στη φάση των ομίλων του UEFA Champions League 2025/26. Αυτό σημαίνει ότι και η ομάδα Νέων (Κ-19) του συλλόγου θα συμμετάσχει στη διοργάνωση, ακολουθώντας το ίδιο πρόγραμμα αγώνων (αντί όμως 8 θα είναι 6 αγωνιστικές για τους Νέους, 3 εντός και 3 εκτός έδρας), με βάση την κλήρωση που θα γίνει την σήμερα Πέμπτη 28 Αυγούστου στο Μονακό.

Από τον όμιλο των 36 ομάδων, οι 22 καλύτερες θα προκριθούν στη φάση των «32».

ΠΑΟΚ – Διαδρομή Πρωταθλητών (Domestic Champions Path)

Ο ΠΑΟΚ συμμετέχει ως νικητής του πρωταθλήματος Νέων της Ελλάδας (ή ως δευτεραθλητής, σε αντικατάσταση του Ολυμπιακού που πέρασε μέσω Champions League). Θα αγωνιστεί στη δεύτερη φάση της διαδρομής των πρωταθλητών, η οποία αποτελείται από τρεις γύρους νοκ-άουτ με διπλούς αγώνες (εντός και εκτός έδρας). Ο νικητής κάθε ζευγαριού περνά στην επόμενη φάση.

Η κλήρωση για τη διαδρομή αυτή θα γίνει τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου στη Νιόν (18:00 CET).

Οι 10 ομάδες που θα προκριθούν από τη διαδρομή των πρωταθλητών θα περάσουν στη φάση των «32», όπου θα διασταυρωθούν με ομάδες από τη διαδρομή του Champions League.

Ημερομηνίες-κλειδιά για την πορεία των ελληνικών ομάδων

Ολυμπιακός (Champions League Path)

Κλήρωση: 28 Αυγούστου

1η αγωνιστική: 16/17/18 Σεπτεμβρίου
2η αγωνιστική: 30 Σεπτεμβρίου / 1 Οκτωβρίου
3η αγωνιστική: 21/22 Οκτωβρίου
4η αγωνιστική: 4/5 Νοεμβρίου
5η αγωνιστική: 25/26 Νοεμβρίου
6η αγωνιστική: 9/10 Δεκεμβρίου

ΠΑΟΚ (Domestic Champions Path)

Κλήρωση: 1 Σεπτεμβρίου
2η φάση (1ος αγώνας): 22 Οκτωβρίου
2η φάση (2ος αγώνας): 5 Νοεμβρίου
3η φάση (1ος αγώνας): 26 Νοεμβρίου
3η φάση (2ος αγώνας): 10 Δεκεμβρίου

Φάση Knockout (κοινή και για τις δύο διαδρομές)

Κλήρωση Φάσης των 32: 12 Δεκεμβρίου
Αγώνες Φάσης των 32: 3/4 Φεβρουαρίου
Κλήρωση Φάσης των 16 και πέρα: 6 Φεβρουαρίου
Φάση των 16: 24/25 Φεβρουαρίου
Προημιτελικοί: 17/18 Μαρτίου
Ημιτελικοί: 17 Απριλίου, Νιόν
Τελικός: 20 Απριλίου, Νιόν

Η διοργάνωση διαχωρίζεται σε δύο μονοπάτια: Champions League path και Domestic Champions path.

Οι τελικοί αγώνες θα γίνουν στο Colovray Sports Centre της Νιόν, Ελβετία.

Συνολικά συμμετέχουν 64 ομάδες από όλη την Ευρώπη.

Ανάμεσα στους πρώην πρωταθλητές που συμμετέχουν φέτος είναι οι: Μπαρτσελόνα (κάτοχος), Τσέλσι, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπενφίκα, Πόρτο, ΑΖ Άλκμααρ και φυσικά ο Ολυμπιακός.

