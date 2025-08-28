Μεντιλίμπαρ: «Είμαστε ικανοί για μεγάλα πράγματα»
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για την κλήρωση του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League.
Ρεάλ Μαδρίτης (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Αγιαξ (εκτός), Πάφος (εντός) και Καϊράτ (εκτός) θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στη League Phase του Champions League, όπως έγινε γνωστό μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο Μονακό.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο έμπειρος προπονητής των Πειραιωτών, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μίλησε για τους αντιπάλους του Ολυμπιακού και τόνισε ότι οι Ερυθρόλευκοι είναι ικανοί για μεγάλα πράγματα, έχοντας φυσικά τη συμπαράσταση των οπαδών τους.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Είναι αυτονόητο, δε χρειάζεται να μιλήσουμε για Ρεάλ και Μπαρτσελονα.
Μιλάμε για την καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης και την καλύτερη ομάδα της Ισπανίας, αυτή τη στιγμή. Όσο δύσκολο και να είναι, πρέπει να παλέψουμε για το καλύτερο, με τον κόσμο μας στο πλευρό μας.
Είμαστε ικανοί να πετύχουμε μεγάλα πράγματα. Ο κόσμος μας βοηθάει πολύ. Αν θυμηθούμε το παρελθόν, ο Ολυμπιακός έχει αποκλείσει σπουδαίες ομάδες και όταν παίζαμε εκτός, καλούμασταν να κάνουμε ανατροπές.
Όντως, μας έχουν τύχει μεγάλες ομάδες. Η Άρσεναλ είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες του κόσμου, μαζί με τη Ρεάλ και την Μπαρτσελονα. Επίσης, υπάρχει και ποικιλία, καλούμαστε να πάμε στο άγνωστο με την Καϊράτ.
Έχει παίξει σε πολλές προκριματικές φάσεις και κατάφερε να βρεθεί μέχρι εδώ. Φαντάζομαι, ότι θα είναι μια από τις πιο φιλόδοξες ομάδες της διοργανώσεις.
Δε νομίζω πως χρειάζεται ιδιαίτερο κίνητρο για να μπεις στο κλίμα με ποιες ομάδες θα παίξεις. Δε χρειάζεσαι και κάποιο ιδιαίτερο κίνητρο.
Όταν ακούς τον κόσμο να τραγουδάει, αυτόματα μπαίνεις στο κλίμα και όταν μπαίνεις στο γήπεδο, «μπαίνεις» αυτόματα στο κλίμα…
Δεν ξέρω να παίζω αλλιώς, δεν θα αλλάξω τη φιλοσοφία μου, είτε με τη Ρεάλ, είτε με την Μπαρτσελονα. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα και θα παίξει σαν τέτοια…
Είμαστε έτοιμοι, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Έχουμε παίξει ήδη τρεις αγώνες στο πρωτάθλημα μας και θα είμαστε έτοιμοι».
