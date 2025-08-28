Τα όνειρα συνεχίζονται και στο Champions League

Όταν αναφέρεται κάποιος στην League Phase του Champions League, καταλαβαίνει αυτόματα, χωρίς πολλά – πολλά, τον βαθμό δυσκολίας που υπάρχει για όλες τις ομάδες.

Τίποτε δεν είναι εύκολο και κανείς δεν χαρίζει τίποτα σε κανέναν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θα δώσει το παρών στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση και οι «ερυθρόλευκοι» έμαθαν σήμερα τους οκτώ αντιπάλους του, στην League Phase.

Οι πειραιώτες θα κοντραριστούν με μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα και η Άρσεναλ αν και βέβαια θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως και οι άλλες πέντε ομάδες (Λεβερκούζεν, Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Πάφος και Καϊράτ) που θα βρεθούν στον δρόμο του Ολυμπιακού έχουν μεγάλες δυνατότητες.

Το σίγουρο όμως είναι πως η ομάδα του λιμανιού κάνει όνειρα και φέτος, στην επιστροφή της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Είναι μεγάλη υπόθεση για τον Ολυμπιακό, ότι μετά από μία δύσκολη κλήρωση όπως η σημερινή, κάνει όνειρα για μεγάλες διακρίσεις και αυτό είναι κάτι που το έχει κερδίσει με το «σπαθί» του.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξέρουν καλά πως έχουν τις δυνατότητες να βρεθούν σε θέση που θα τους επιτρέψει να διεκδικήσουν πρόκριση στην φάση των «16» της διοργάνωσης κι αυτό φυσικά φανερώνει πολλά για την δυναμικότητα του Ολυμπιακού.

Φανερώνει όμως και τα άλματα που έχει κάνει η ομάδα του Πειραιά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» γνωρίζουν πολύ καλά τις δυνατότητες που έχουν. Αυτός ο Ολυμπιακός είναι ικανός για όλα και το έχει αποδείξει.

Δεν χωρά λοιπόν αμφιβολία πως μια πρόκριση στην φάση των 16 της κορυφαίας διοργάνωσης, είναι μέσα στις δυνατότητες των πειραιωτών κι αυτό γεμίζει περηφάνια τον κόσμο του Ολυμπιακού.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως σε αυτή την δύσκολη και απαιτητική σειρά των οκτώ αγωνιστικών, θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο η έδρα και ο Ολυμπιακός θέλει να εκμεταλλευτεί το «κάστρο» του.

Θυμίζουμε ότι η ελληνική ομάδα θα παίξει εντός έδρας με Ρεάλ, Λεβερκούζεν, Αϊντχόφεν και Πάφος και το ζητούμενο είναι φυσικά να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς από αυτά τα παιχνίδια, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν θα δώσει «μάχες» για νίκες και εκτός έδρας.

Θα είναι όμως μεγάλη υπόθεση για τους πειραιώτες να εκμεταλλευτούν το «Καραϊσκάκη» κι αυτό το ξέρουν καλά στο μεγάλο λιμάνι.

Είναι σημαντικό επίσης να επαναλάβουμε πως υπάρχει πίστη στις δυνατότητες του Ολυμπιακού κι αυτή η πίστη «πηγάζει» από την δουλειά που έχουν κάνει οι «ερυθρόλευκοι».

Είναι μεγάλο επίτευγμα για μια ομάδα να χτίζει κάτι παραπάνω χρόνο με τον χρόνο και οι πειραιώτες το έχουν καταφέρει και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο.

Τα όνειρα συνεχίζονται και στο Champions League για τους «ερυθρόλευκους», όσο δύσκολη κι αν είναι η αποστολή του Ολυμπιακού στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση κι αυτό φανερώνει την γιγάντωση των πρωταθλητών Ελλάδας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.