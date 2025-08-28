Champions League: Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών της League Phase
Αυτές είναι οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase του Champions League, στην οποία αγωνίζεται και ο Ολυμπιακός.
- Αποκάλυψη σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία – Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί
- Ισραήλ: Ο ακροδεξιός Σμότριτς ζητά την προσάρτηση της Λωρίδας της Γάζας εάν η Χαμάς δεν καταθέσει τα όπλα
- Καμίνια: Τι λέει η μητέρα του 5χρονου που βρέθηκε μόνος του στο μπαλκόνι – Οι αντιφάσεις με την κόρη της
- Παλλήνη: 43χρονος είχε βάλει κρυφή κάμερα στις γυναικείες τουαλέτες στην εταιρεία που δούλευε – Πώς αποκαλύφθηκε
Ο Ολυμπιακός έμαθε τους αντιπάλους του στη League Phase του Champions League, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στην κλήρωση που έγινε στο Μονακό.
Συγκεκριμένα οι νταμπλούχοι Ελλάδας θα αναμετρηθούν με Ρεάλ Μαδρίτης, Λεβερκούζεν, Αϊντχόφεν και Πάφο εντός και Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Άγιαξ και Καϊράτ εκτός
Champions League: Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase
16-18 Σεπτεμβρίου 2025: 1η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26
30 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2025: 2η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26
21-22 Οκτωβρίου 2025: 3η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26
4-5 Νοεμβρίου 2025: 4η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26
25-26 Νοεμβρίου 2025: 5η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26
9-10 Δεκεμβρίου 2025: 6η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26
20-21 Ιανουαρίου 2026: 7η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26
28 Ιανουαρίου 2026: 8η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26
- Μεντιλίμπαρ: «Είμαστε ικανοί για μεγάλα πράγματα»
- Βοσνία – Κύπρος 91-64: Οι Κύπριοι δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν το ρυθμό… (vid)
- Πάει για την ανατροπή ο ΠΑΟΚ: 2-0 με Μεϊτέ και Κωνσταντέλια (vids)
- Champions League: Αυτά είναι όλα τα παιχνίδια της League Phase (pics)
- LIVE: Ελλάδα – Ιταλία
- Οι αντίπαλοι της Πάφου στη League Phase του Champions League
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις