Ο Ολυμπιακός έμαθε τους αντιπάλους του στη League Phase του Champions League, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στην κλήρωση που έγινε στο Μονακό.

Συγκεκριμένα οι νταμπλούχοι Ελλάδας θα αναμετρηθούν με Ρεάλ Μαδρίτης, Λεβερκούζεν, Αϊντχόφεν και Πάφο εντός και Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Άγιαξ και Καϊράτ εκτός

Η 1η αγωνιστική έχει οριστεί να διεξαχθεί στο τριήμερο 16-18 Σεπτεμβρίου 2025 ενώ η τελευταία (8η) στις 28 Ιανουαρίου 2026.

Champions League: Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase

16-18 Σεπτεμβρίου 2025: 1η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26

30 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2025: 2η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26

21-22 Οκτωβρίου 2025: 3η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26

4-5 Νοεμβρίου 2025: 4η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26

25-26 Νοεμβρίου 2025: 5η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26

9-10 Δεκεμβρίου 2025: 6η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26

20-21 Ιανουαρίου 2026: 7η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26

28 Ιανουαρίου 2026: 8η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26