Ρέτσος: «Ελπίζω στους επόμενους αγώνες να είμαστε πιο αποτελεσματικοί»

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Πάφο, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ο Παναγιώτης Ρέτσος μίλησε μετά τον αγώνα, τονίζοντας ότι έλειψε η αποτελεσματικότητα από τους «ερυθρόλευκους», ενώ στάθηκε και στη δυναμική παρουσία του κόσμου στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Παναγιώτης Ρέτσος:

«Έπρεπε να δώσουμε το κάτι παραπάνω η Πάφος ήταν 10 παίκτες κοντά στην περιοχή, κλειστή άμυνα, αμυνθήκανε πάρα πολύ καλά. Εμάς δεν μας βγήκε τόσο πολύ το παιχνίδι με τις σέντρες, κάποιες φορές μας βγαίνει.

Τα παιδιά της Πάφου έκαναν υπερπροσπάθεια, εμάς δεν μας βγήκε, θέλαμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς, θα ήταν ένα σημαντικό προβάδισμα που θα μας έδινε ψυχολογία για τη συνέχεια.

Οποιοσδήποτε που θα έμενε με 10 παίκτες θα προσπαθούσε να παγώσει το παιχνίδι όπως έκανε η Πάφος. Το έκαναν καλά. Και το γήπεδο ήταν σε ένταση, είχαμε τη μπάλα, ευκαιρίες. Έπρεπε να βρούμε άλλες λύσεις, δεν βρέθηκαν, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Θέλαμε πάρα πολύ τη νίκη, φάνηκε κιόλας, προχωράμε, δεν έχω να πω κάτι άλλο.

Ελπίζω το Γενάρη να μην συζητάμε τους 2 βαθμούς που χάθηκαν σήμερα. Σίγουρα θα είναι σημαντικοί γιατί έτσι όπως είναι η διοργάνωση και ο ένας βαθμός είναι σημαντικός. Ελπίζω στους επόμενους αγώνες να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και να πάρουμε τρεις βαθμούς. Πιστεύω ότι το έχουμε, έχουμε καλή ψυχολογία, καλούς παίκτες, είμαστε πολύ καλά σαν ομάδα. Ευχαριστούμε τον κόσμο, ήταν φανταστική εξέδρα».

Τσικίνιο: «Όσο δεν σκοράρεις, τα πράγματα γίνονται δύσκολα…»

Αναλυτικά, όσα ανέφερε από την πλευρά του και ο Τσικίνιο:

Για το πως κρίνει το αποτέλεσμα και την εμφάνιση του Ολυμπιακού: «Ξέραμε πως θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Θέλαμε πάρα πολύ να πάρουμε τη νίκη για να ξεκινήσουμε καλά στη διοργάνωση. Μπήκαμε καλά στο παιχνίδι, κυριαρχήσαμε, είχαμε τις ευκαιρίες μας όμως δεν μπορέσαμε να τις μετατρέψουμε σε γκολ. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια μπροστά μας. Δε μπορεί να σταματήσει η προσπάθειά μας, γιατί δεν ξεκινήσαμε καλά, αλλά έχουμε ακόμα πολλά παιχνίδια».

Για το αν έφταιγε η αστοχία που ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε: «Μπορούμε να πούμε πως ναι, με την έννοια ότι ήμασταν και με παίκτη παραπάνω. Στο μεγαλύτερο διάστημα κυριαρχήσαμε και είχαμε αρκετές φορές την ευκαιρία, όμως όσο δεν σκοράρεις τα πράγματα γίνονται δύσκολα σε αυτά τα παιχνίδια. Πρέπει να δεχθούμε αυτό το αποτέλεσμα και να σκεφτούμε το επόμενο παιχνίδι του πρωταθλήματος».