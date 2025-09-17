sports betsson
17.09.2025 | 23:52
Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης
Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στην συνέχεια της League Phase του Champions League
Champions League 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:22

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στην συνέχεια της League Phase του Champions League

Ο Ολυμπιακός θα δώσει εφτά ακόμα «μάχες» στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης και μπορεί να πετύχει τον μεγάλο του στόχο

Ο Ολυμπιακός πίεσε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό την Πάφο, στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στην League Phase του Champions League, αλλά η μπάλα δεν έκανε το… χατίρι στους «ερυθρόλευκους».

Οι πειραιώτες είχαν πολλές ευκαιρίες για να σκοράρουν, αλλά η τύχη γύρισε την πλάτη στην ομάδα του λιμανιού με αποτέλεσμα το 0-0 να μείνει μέχρι το τέλος.

Σίγουρα οι πρωταθλητές Ελλάδος ήθελαν ξεκίνημα με νίκη και τρεις βαθμούς αλλά ο στόχος του Ολυμπιακού είναι εκεί και παραμένει εφικτός, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» έχουν τις δυνατότητες να τα καταφέρουν.

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στην League phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, τις εφτά «μάχες» δηλαδή που θα δώσουν οι πειραιώτες στην γιορτή των αστεριών, μέχρι τα τέλη Γενάρη, με στόχο φυσικά την πρόκριση.

Αυτό είναι κάτι που δεν αλλάζει και είναι ξεκάθαρο πως ο Ολυμπιακός θα δώσει το 100% σε όλες τις αναμετρήσεις που ακολουθούν.

Οι πειραιώτες θα έχουν δύσκολη εκτός έδρας αποστολή στην δεύτερη αγωνιστική της League Phase (1/10), καθώς θα κοντραριστούν με την Άρσεναλ στο Emirates κι όλοι φυσικά βλέπουν πόσο ισχυρή είναι φέτος η ομάδα του Λονδίνου.

Στις 21 Οκτωβρίου ο Ολυμπιακός θα έχει μια ακόμα εξαιρετικά δύσκολη αποστολή, καθώς θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα, στην Βαρκελώνη, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής.

Στις 4 Νοεμβρίου οι πειραιώτες θα φιλοξενήσουν την Αϊντχόφεν στο Καραϊσκάκη, σ’ ένα παιχνίδι κάτι παραπάνω από σημαντικό για την ελληνική ομάδα.

Ακολουθεί στις 26 Νοεμβρίου το πολύ μεγάλο παιχνίδι με την Ρεάλ Μαδρίτης στο Καραϊσκάκη για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase και στις 9 Δεκεμβρίου είναι προγραμματισμένη η εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καϊράτ.

Στις 20 Ιανουαρίου ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Λεβερκούζεν στο Φάληρο και στις 28 Ιανουαρίου οι πειραιώτες θα παίξουν στο Άμστερνταμ, κόντρα στον Άγιαξ.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη συνέχεια της league phase

Άρσεναλ – Ολυμπιακός (1/10)

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (21/10)

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν (4/11)

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (26/11)

Καϊράτ – Ολυμπιακός (9/12)

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (20/1)

Άγιαξ – Ολυμπιακός (28/1)

Πάουελ: Η διπλή εντολή και η μείωση ως εργαλείο διαχείρισης κινδύνου

Πάουελ: Η διπλή εντολή και η μείωση ως εργαλείο διαχείρισης κινδύνου

On Field 18.09.25

Δύο φανταστικά ρεκόρ από τον Μοχάμεντ Σαλάχ – Έγραψε ιστορία ο Αιγύπτιος στράικερ της Λίβερπουλ

Ο διεθνής επιθετικός της Λίβερπουλ ήταν ο κορυφαίος παίκτης των «κόκκινων» στο μεγάλο παιχνίδι με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League, γράφοντας ιστορία με την φανέλα των πρωταθλητών Αγγλίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
