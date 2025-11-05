Ιντερ-Καϊράτ 2-1: Οι «νερατζούρι» τα βρήκαν σκούρα αλλά έκαναν το 4 στα 4 (vid)

Εσωσε την παρτίδα το… φάντασμα της Ιντερ που νίκησε δύσκολα 2-1 την Καϊράτ Αλμάτι στο Μιλάνο και έφτασε στην τέταρτη νίκη της σε ισάριθμες αγωνιστικές της League Phase του Champions League.

Η Καϊράτ, η οποία έχει έναν βαθμό, αποδείχθηκε σκληρό καρύδι, καθώς είχε δοκάρι στο 44’ με το ματς στο 0-0, έτσι η Ιντερ «ξύπνησε» και σκόραρε στο επόμενο λεπτό, όμως η Καζάκοι πάγωσαν το «Σαν Σίρο» στο 55’, κάνοντας το 1-1. Τελικά, ο Αουγκούστο 67’ έκανε το 2-1 και λύτρωσε τους γηπεδούχους. Σε καλή μέρα βρέθηκε ο τερματοφύλακας της Καϊράτ Αναρμπέρκοφ.

Μην φανταστείτε υπεροχή με πολλές ευκαιρίες της Ιντερ στο πρώτο ημίχρονο, αν και είχε κατοχή της μπάλας σε ποσοστό 64 %. Οι «νερατζούρι» κατέγραψαν μόνο κάποια μακρινά σουτ, με εξαίρεση τη διπλή ευκαιρία στο 10’, αρχικά με τον Ντιμάρκο και μετά με τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Παρόλα αυτά κατάφεραν να πάνε χωρίς άγχος στα αποδυτήρια καθώς στο 45’ ο Λαουάρο Μαρτίνες έκανε το 1-0, μετά από δυο διαδοχικά σουτ καθώς, αρχικά, απέκρουσαν οι αμυντικοί. Ο Μαρτίνες βρέθηκε στην κατάλληλη θέση μετά από γύρισμα της μπάλας μέσα στην περιοχή.

Η Καϊράτ είχε κάποιες επισκέψεις στην περιοχή των γηπεδούχων και η απόκρουση του Ζόμερ στο 44’ σε σουτ του 17χρονου Σατπάγεφ, με τη μπάλα να χτυπά στο δοκάρι και να καταλήγει κόρνερ, δημιούργησε προβληματισμό στους γηπεδούχους. Οσο περνούσε η ώρα, στο α’ μέρος, η Καϊράτ «ξεθάρευε».

Ο σκόρερ Λαουτάρο Μαρτίνες έγινε αλλαγή στο 46’. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με μεγάλη ευκαιρία της Ιντερ στο 48’, καθώς ο Αναρμπέκοφ απέκρουσε σουτ του Εσπόζιτο και στη συνέχεια ο Αουγούστο έστειλε τη μπάλα ψηλά πάνω από δοκάρια.

Στο 55’ η Καϊράτ πάγωσε το «Σαν Σίρο» καθώς ο Αράντ έκανε το 1-1 με κεφαλιά, καθώς κόλλησε η άμυνα της Ιντερ μετά από εκτέλεση κόρνερ. Ο Ισραηλινός σκόραρε εντελώς μόνος του.

Η Ιντερ ασκούσε μεγάλη πίεση στην Καϊράτ και το γκολ φαινόταν ότι θα ερχόταν. Ετσι, πήρε ανάσα στο 67’, όταν έκανε το 2-1, με φοβερό τελείωμα του Κάρλος Αουγκούστο. Ο Βραζιλιάνος έγινε κάτοχος της μπάλας στο ύψος της μεγάλης περιοχής και κεραυνοβόλησε την εστία του Αναρμπέκοβ. Οι Ιταλοί συνέχισαν με κατοχή της μπάλας, συνολικά 66 %, όμως χωρίς σπουδαίες ευκαιρίες.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η Ιντερ ήταν ανώτερη και το ματς κρίθηκε χάρη στην ποιότητα των σκόρερ της, του Λαουτάρο Μαρτίνες και του Αουγκούστο.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο αγώνας κύλησε χωρίς αλλαγή. Η Ιντερ είχε υπεροχή αλλά ήταν φλύαρη και για αυτό ζορίστηκε να νικήσει.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Φρατέζι επέστρεψε στην ενδεκάδα της Ιντερ, όμως δεν ανταποκρίθηκε στον οργανωτικό ρόλο του και έγινε αλλαγή.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κακώς, ο Πορτογάλος Γκοντίνιο έδωσε πέναλτι υπέρ της Ιντερ στο 19΄ καθώς δεν υπήρχε ανατροπή του Μπίσεκ από τον Αράντ και το πήρε πίσω καθώς κλήθηκε στο VAR.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Με παρέμβαση του Ναρκίσο, ο Γκοντίνιο (σωστά) πήρε πίσω το πέναλτι καθώς ο παίκτης της Ιντερ προκάλεσε την επαφή.

ΣΚΟΡΕΡ: 45’ Λαουτάρο Μαρτίνες, 67’ Αουγκούστο – 55’ Αράντ.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΙΝΤΕΡ: Ζόμερ, Μπίσεκ (81’ Ακάντζι), Ντε Φράι, Αουγκούστο, Ντάμφρις, Φρατέζι (63’ Σούτσιτς), Μπαρέλα (71’ Τσαλχάνογλου), Ζιελίνσκι, Ντιμάρκο, Μαρτίνες (46’ Μπόνι), Εσπόζιτο (71’ Τουράμ).

ΚΑΪΡΑΤ: Αναρμπέκοφ, Μρίνσκι, Σιρομπόκοφ, Σορόκιν, Μάτα, Κασάμπουλατ (76’ Σαντιμπέκοφ), Αράντ (71’ Μπάιμπεκ), Γκρομίκο (46’ Ταπάλοφ), Ζορζίνιο (76’ Ζορζίνιο), Σατπάγεφ, Εντμίλσον (71’ Ρικαρντίνιο)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 26/11 Κοπεγχάγη-Καϊράτ (19:45), 26/11 Ατλέτικο Μαδρίτης-Ιντερ (22:00),