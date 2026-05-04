04.05.2026 | 10:08
Φωτιά σε αστικό λεωφορείο – Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της Φυλής
Άλλα Αθλήματα 04 Μαΐου 2026, 10:13

Σίνερ: Η νέα εποχή του τένις έχει ήδη το όνομά του

Ο Ιταλός Νο1 του κόσμου, Γιανίκ Σίνερ κατακτά το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και πλησιάζει ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει πετύχει στην ιστορία των Masters 1000

Γιώργος Μαζιάς
Καρκίνος του μαστού: Γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος με την ηλικία;

Η πορεία του Γιανίκ Σίνερ στο παγκόσμιο τένις δεν είναι απλώς εντυπωσιακή — είναι ιστορική. Με την πρόκρισή του στον τελικό του Masters της Μαδρίτης (το κατέκτησε κιόλας), ο Ιταλός έγινε ο νεότερος παίκτης που έχει καταφέρει να φτάσει σε όλους τους τελικούς των τουρνουά Masters 1000, ένα επίτευγμα που μέχρι σήμερα ανήκε αποκλειστικά σε τρεις θρύλους του αθλήματος: τον Νόβακ Τζόκοβιτς, τον Ράφα Ναδάλ και τον Ρότζερ Φέντερερ.

Σε μια εποχή που το ανδρικό τένις αναζητούσε τον επόμενο ηγέτη μετά την κυριαρχία της «Big Three», ο Σίνερ δεν φαίνεται απλώς έτοιμος να καλύψει το κενό, αλλά να δημιουργήσει μια δική του, ξεχωριστή δυναστεία. Η σταθερότητα, η ωριμότητα στο παιχνίδι του και η ικανότητά του να κυριαρχεί σε διαφορετικές επιφάνειες τον έχουν φέρει στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, επιβεβαιώνοντας ότι η μετάβαση στη νέα γενιά έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Το επίτευγμα της παρουσίας σε όλους τους τελικούς των Masters 1000 δεν είναι απλώς στατιστικό. Αντικατοπτρίζει την πληρότητα ενός παίκτη που μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε συνθήκη, σε κάθε τουρνουά και απέναντι σε κάθε αντίπαλο. Από τα σκληρά γήπεδα της Αμερικής μέχρι το χώμα της Ευρώπης, ο Σίνερ έχει αποδείξει ότι δεν έχει αδυναμίες — μόνο περιθώρια εξέλιξης.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η προοπτική που ανοίγεται μπροστά του. Ο Ιταλός βρίσκεται σε τροχιά για να πετύχει το λεγόμενο «career Golden Masters», δηλαδή να κατακτήσει και τα εννέα τουρνουά Masters 1000 της σεζόν. Ένα επίτευγμα που στην ιστορία του αθλήματος έχει καταφέρει μόνο ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Για να το πετύχει, ο Σίνερ χρειάζεται να κατακτήσει και το τουρνουά της Ρώμης — στόχος που, με βάση τη φετινή του φόρμα, μοιάζει όχι απλώς εφικτός αλλά και πιθανός.

Η φετινή σεζόν του Σίνερ θυμίζει τις καλύτερες χρονιές των μεγάλων πρωταθλητών. Έχει ήδη καταφέρει να φτάσει στους τελικούς των πρώτων Masters της χρονιάς, ακολουθώντας τα βήματα παικτών όπως ο Φέντερερ και ο Ναδάλ, που σε ανάλογες περιόδους κυριαρχίας είχαν επιβάλει τον δικό τους ρυθμό στο tour. Η συνέπεια αυτή δεν είναι τυχαία· είναι αποτέλεσμα ενός παιχνιδιού που συνδυάζει τεχνική αρτιότητα, φυσική αντοχή και πνευματική ισορροπία.

Ταυτόχρονα, ο Σίνερ συνεχίζει να «γράφει» αριθμούς που τον φέρνουν όλο και πιο κοντά στους κορυφαίους όλων των εποχών. Το σερί των συνεχόμενων νικών του σε Masters 1000 τον τοποθετεί ήδη ανάμεσα στους κορυφαίους στην ιστορία, πίσω μόνο από τις θρυλικές επιδόσεις του Τζόκοβιτς και του Φέντερερ. Πρόκειται για μια στατιστική που αποτυπώνει όχι μόνο τη διάρκεια της φόρμας του, αλλά και την ικανότητά του να διαχειρίζεται την πίεση σε τουρνουά υψηλού επιπέδου.

Αυτό που ξεχωρίζει, όμως, στον Σίνερ δεν είναι μόνο οι αριθμοί. Είναι η αίσθηση ότι βρίσκεται στην αρχή, και όχι στο αποκορύφωμα της καριέρας του. Σε αντίθεση με τους μεγάλους αντιπάλους του παρελθόντος, που χρειάστηκαν χρόνια για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο κυριαρχίας, ο Ιταλός δείχνει να έχει επιταχύνει τη διαδικασία ωρίμανσης, φτάνοντας στην κορυφή σε νεαρότερη ηλικία.

Το τένις βρίσκεται πλέον σε μια νέα φάση, όπου η συνέχεια της ιστορίας του δεν γράφεται με αναφορές στο παρελθόν, αλλά με βλέμμα στο μέλλον. Και σε αυτό το μέλλον, το όνομα του Σίνερ φαίνεται να έχει ήδη κεντρικό ρόλο. Οι συγκρίσεις με τους μεγάλους είναι αναπόφευκτες, αλλά ίσως και άδικες. Γιατί, αν συνεχίσει σε αυτόν τον ρυθμό, ο Ιταλός δεν θα χρειάζεται να συγκρίνεται — θα αποτελεί ο ίδιος το μέτρο σύγκρισης.

Η πρόκληση πλέον δεν είναι να αποδείξει ότι ανήκει στους κορυφαίους. Αυτό το έχει ήδη πετύχει. Η πραγματική πρόκληση είναι να διατηρήσει αυτή την κυριαρχία και να τη μετατρέψει σε μια διαδρομή που θα αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του αθλήματος. Και αν κρίνει κανείς από όσα έχει ήδη πετύχει, το μόνο βέβαιο είναι ότι η ιστορία αυτή μόλις ξεκίνησε.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ράλι των 430 εκατ., η ΑΜΚ «μαμούθ» της ΔΕΗ και η ομπρέλα της Euronext

Καρκίνος του μαστού: Γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος με την ηλικία;

Ιράν προς ΗΠΑ: Μην πλησιάσετε τα Στενά του Ορμούζ

Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Νίκησαν οι Μαδριλένοι… αναβολή στέψης για τη «Μπάρτσα»
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 2-0 της Εσπανιόλ στη Βαρκελώνη και την προσεχή Κυριακή θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα, η οποία πλέον χρειάζεται έναν βαθμό για να κατακτήσει τη La Liga.

Ίντερ – Πάρμα 2-0: Πρωταθλητές Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία τους οι «Νερατζούρι»
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ίντερ, μετά τη νίκη τους με 2-0 επί της Πάρμα. Στο +12 από τη δεύτερη Νάπολι, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της Serie A.

Καρκίνος των ωοθηκών: η πρόκληση της πρώιμης αναγνώρισης και η μετάβαση στη στοχευμένη θεραπευτική εποχή
Υγεία 04.05.26

Γράφει η Δρ. Μαρία Καπαρέλου, Παθολόγος – Ογκολόγος, Επιμελήτρια Ογκολογικής-Αιματολογικής ομάδας, ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, Επιστημονικός Συνεργάτης στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»

Μαρινάκης: «Όχι» στην προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή από την κυβέρνηση
Παύλος Μαρινάκης 04.05.26

«Δεν προκύπτουν ούτε στοιχεία ούτε ενδείξεις από τη δικογραφία», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την απόφαση της κυβέρνησης να απορρίψει την πρόταση για προανακριτική για τους Λιβανό και Αραμπατζή

Δρομολογείται νέος πολυχώρος αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Πάτμο
Αθλητικές υποδομές 04.05.26

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 3.500.000 ευρώ για την κατασκευή του Πολυχώρου Πολιτιστικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων στην Πάτμο, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος του νησιού.

Στην επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής η σύμβαση ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και η διαδικασία πρόσκτησης δύο φρεγατών
Επικαιρότητα 04.05.26

Για τη σύμβαση του ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και τη διαδικασία πρόσκτησης δύο ιταλικών φρεγατών θα γνωμοδοτήσει η επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής

Παραίτηση Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ με αιχμές
Πολιτική 04.05.26

Ο Χάρης Καστανίδης με δήλωσή του αναφέρει ότι παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ αφήνοντας αιχμές κατά του προέδρου του κόμματος. «Ο κ. Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία μου στο κόμμα» αναφέρει 

Επίτιμος Δημότης Μεσολογγίου ο Πρωτοεπιστάτης του Αγίου Όρους Γέροντας Αβραάμ
Αναγνώριση 04.05.26

Η διάκριση αυτή αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής στην πνευματική διακονία του Γέροντος Αβραάμ και στους άρρηκτους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ της Αθωνικής Πολιτείας και της Ιεράς Πόλεως.

Υποκλοπές: «Οι αποκαλύψεις του in επιβεβαιώνουν ότι ο Τζαβέλλας είναι βαθιά εμπλεκόμενος» – Κόντρα κυβέρνησης με αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

Υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠ συνεχίζουν να βάζουν φωτιά στο πολιτικό σκηνικό - Τι λένε Μαρκόπουλος, Αναστασίου, Γιαννούλης

Λήμνος: Χωρίς αναισθησιολόγο το νοσοκομείο του νησιού – Τεράστιες ελλείψεις σε γιατρούς, λέει ο Γιαννάκος
Ελλάδα 04.05.26

Από το περασμένο Σάββατο το νοσοκομείο της Λήμνου έχει μείνει χωρίς αναισθησιολόγο, μετά από ατύχημα που είχε η μοναδική γιατρός της ειδικότητας.

Μαντόνα και Μάικλ Τζάκσον – H σύντομη και δύσκολη ιστορία τους περιλαμβάνει ένα φιλί κι ένα στριπτιζάδικο
Ποπ σταρ 04.05.26

Σε μια περίεργη αίσθηση déjà vu της ποπ κουλτούρας, τα δύο ονόματα που βρίσκονται ξανά στα χείλη όλων αυτό το καλοκαίρι είναι η Μαντόνα και ο Μάικλ Τζάκσον.

Σκάνδαλα, δημοσκοπική φθορά και εσωκομματικές φουρτούνες – Στα σχοινιά η κυβέρνηση
Πολιτική 04.05.26

Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός αναζητούν μάταια ένα αφήγημα για να ανακόψουν τη δημοσκοπική καθίζηση αλλά και να στρέψουν τη συζήτηση μακριά από τα σκάνδαλα που την βαραίνουν, όπως αυτά των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αγωνία για νέες πιθανές διαφοροποίησεις στη συνεδρίαση της ΚΟ που θα διεξαχθεί την Πέμπτη

Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς για Προκαταρκτική Επιτροπή για Λιβανό και Αραμπατζή
Πολιτική 04.05.26

 Η πρόταση κατατέθηκε με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορά τη διερεύνηση των δύο πρώην επικεφαλής του ΥΠΑΑΤ για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση

Δρακόντεια μέτρα στο Κρεμλίνο: Ο Πούτιν θωρακίζεται εν μέσω φόβων για πραξικόπημα και στοχευμένες δολοφονίες
Έκθεση μυστικών υπηρεσιών 04.05.26

Η έκθεση αναφέρει ότι από τις αρχές Μαρτίου το Κρεμλίνο και ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανησυχούν για πιθανές διαρροές ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και για τον κίνδυνο συνωμοσίας ή απόπειρας πραξικοπήματος

