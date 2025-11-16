Back to back τίτλος στα ATP Finals για τον Γιάνικ Σίνερ – Έγραψε ιστορία ο Ιταλός (vids)

Με μια σπουδαία εμφάνιση, ο Γιάνικ Σίνερ κέρδισε τον Κάρλος Αλκαράθ στον τελικό των ATP Finals που πραγματοποιήθηκαν στο Τορίνο και κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Ο Ιταλός, Νο.2 στον κόσμο, επικράτησε του Ισπανού, Νο. 1 στην παγκόσμια κατάταξη, με 7-6 [4], 7-5 και πήρε τον τίτλο, μαζί με 5.071.000 ευρώ.

Δείτε το βίντεο:

Ο Γιάνικ Σίνερ, μάλιστα, ολοκλήρωσε για 2η σερί σεζόν τα ATP Finals χωρίς να χάσει σετ, με τον σπουδαίο Ιταλό τενίστα να φτάνει τα 20 διαδοχικά κερδισμένα σετ στη διοργάνωση, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στην ιστορία του τουρνουά. Μια σπουδαία επιτυχία για τον Γιάνικ Σίνερ, που έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή σεζόν, στην οποία κέρδισε 6 τίτλους και έπαιξε σε 10 τελικούς, από τα 12 τουρνουά που έλαβε μέρος συνολικά.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Ιταλός έφτασε επίσης τις 31 συνεχόμενες νίκες σε indoors διοργανώσεις, όπου είναι ανίκητος τα τελευταία δύο χρόνια.

Ένα παιχνίδι, που ήταν ντέρμπι στο μεγαλύτερο μέρος του, με τους δύο τενίστες να δίνουν μεγάλη μάχη και να προσφέρουν απλόχερα πλούσιο θέαμα.

Στο πρώτο σετ δεν υπήρξε μπρέικ (1-1, 3-3, 5-5), ενώ είχα μόλις ένα μπρέικ πόιντ. Ηταν στο 6-5, όταν ο Αλκαράθ είχε μοναδική ευκαιρία για να σπάσει το σερβίς του Σίνερ και να πάρει το πρώτο σετ. Όμως, ο Ιταλός το «έσβησε» και ισοφάρισε σε 6-6. Στο τάι μπρέικ ο Γιάνικ με δύο μίνι μπρέικ έναντι ενός του Ισπανού έφτασε στο 7-4 και έκανε το πρώτο βήμα.

Στο δεύτερο σετ ο Αλκαράθ μπήκε δυνατά και έκανε μπρέικ στο πρώτο γκέιμ, αλλά ο Ιταλός απάντησε με το ίδιο νόμισμα στο 6ο γκέιμ και ισοφάρισε σε 3-3. Στη συνέχεια οι δύο τενίστες κράτησαν τα σερβίς τους (4-4, 5-5), μέχρι το 12ο γκέιμ, όπου ο Σίνερ πίεσε ασφυκτικά και κατάφερε να κάνει μπρέικ για το 7-5 και το 2-0 στα σετ.