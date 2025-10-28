Ο Γιάνικ Σίνερ ξεπέρασε τα 50 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματικά έπαθλα

Ο Γιάνικ Σίνερ συνεχίζει να γράφει ιστορία, όχι μόνο με τη ρακέτα του, αλλά και με τους αριθμούς. Με τη νίκη του στο τουρνουά της Βιέννης, ο 23χρονος Ιταλός κατέκτησε άλλους 500 βαθμούς στην κούρσα για το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και πρόσθεσε στον τραπεζικό του λογαριασμό 512.000 ευρώ, προ φόρων. Το επίσημο σύστημα της ATP κατέγραψε μια ιστορική στιγμή: τα συνολικά χρηματικά έπαθλα του Σίνερ ανέρχονται πλέον σε 50.460.897 δολάρια, καθιστώντας τον τον έβδομο τενίστα όλων των εποχών που σπάει το φράγμα των 50 εκατομμυρίων.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας δεσπόζει ο Νόβακ Τζόκοβιτς με 191,1 εκατομμύρια δολάρια, ακολουθούμενος από τον Ράφαελ Ναδάλ (134,9) και τον Ρότζερ Φέντερερ (130,6). Πιο πίσω βρίσκονται ο Άντι Μάρεϊ με 64,7, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 55,7 και ο Κάρλος Αλκαράθ με 54,7 εκατομμύρια. Ο Σίνερ βρίσκεται πλέον στην έβδομη θέση, μπροστά από τον Ντανίιλ Μεντβέντεφ (48), τον Πιτ Σάμπρας (43,3) και τον Σταν Βαβρίνκα (37,8).

Αξίζει να σημειωθεί πως στη δεκάδα εξακολουθεί να βρίσκεται ο Σάμπρας, μια μορφή από τα χρόνια που τα έπαθλα του τένις ήταν πολύ πιο περιορισμένα. Για παράδειγμα, όταν ο Αμερικανός κατέκτησε το τελευταίο US Open του το 2002, είχε λάβει 900.000 δολάρια· 23 χρόνια αργότερα, ο Αλκαράθ έφτασε να λάβει 5 εκατομμύρια, το υψηλότερο ποσό στην ιστορία του τουρνουά.

Πέρα από τα χρηματικά έπαθλα των διοργανώσεων, η ATP συμπληρώνει τις απολαβές των κορυφαίων παικτών μέσω μπόνους επιδόσεων. Ο Σίνερ έχει αποκομίσει περίπου 5 εκατομμύρια δολάρια από το λεγόμενο “bonus pool”, καθώς και μερίδιο από τα κέρδη των τουρνουά Masters 1000, που του απέφεραν επιπλέον 2 εκατομμύρια ευρώ την τελευταία τριετία. Συνολικά, οι απολαβές του από την ATP ανέρχονται σε 57,5 εκατομμύρια δολάρια.

Το πραγματικό, ωστόσο, οικονομικό του μέγεθος διαμορφώνεται από τα διαφημιστικά έσοδα. Οι συμφωνίες του με κορυφαία brands του αποφέρουν γύρω στα 34 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, σύμφωνα με τα στοιχεία της ChainOn, χωρίς να υπολογίζονται τα μπόνους και τα δικαιώματα από προϊόντα με το προσωπικό του σήμα – τη χαρακτηριστική αλεπού. Επιπλέον, οι εμφανίσεις του σε επιδείξεις, όπως το Six Kings Slam του Ριάντ όπου θριάμβευσε δύο συνεχόμενες χρονιές, του απέφεραν 12 εκατομμύρια δολάρια.

Ακόμη και οι διοργανωτές μικρότερων τουρνουά, όπως της Βιέννης, αναγνωρίζουν την εμπορική του δύναμη: ο Σίνερ εισέπραξε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ ως «promotional fee» για τη συμμετοχή του. Ο διευθυντής της διοργάνωσης, Χέρβιγκ Στράκα, είχε δηλώσει πριν από το τουρνουά: «Η παρουσία του κοστίζει πολλά, αλλά είναι μια επένδυση που αξίζει». Πράγματι, χάρη στον Σίνερ, το τουρνουά προσέλκυσε πάνω από 80 χιλιάδες θεατές, σπάζοντας κάθε ρεκόρ.

Ο Ιταλός φαινομενικά συνεχίζει ακάθεκτος – τόσο στο γήπεδο όσο και εκτός. Αν η πορεία του συνεχιστεί με αυτόν τον ρυθμό, δεν αποκλείεται τα επόμενα χρόνια να πλησιάσει ακόμη και τους «κολοσσούς» του αθλήματος σε κέρδη, γράφοντας το δικό του οικονομικό και αθλητικό έπος.