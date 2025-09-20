Σίνερ – Αλκαράθ: O Ιταλός χάνει το Νο1, αλλά κερδίζει στη μάχη των χορηγιών

Ο Κάρλος Αλκαράθ επέστρεψε στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, εκθρονίζοντας τον Γιάνικ Σίνερ μετά από 65 συνεχόμενες εβδομάδες. Μια αλλαγή κορυφής που ήρθε με την ήττα του Ιταλού στον τελικό του US Open, αλλά που δεν αναιρεί το γεγονός ότι ο Σίνερ έχει καταφέρει να κερδίσει το δικό του «πρωτάθλημα»: εκείνο των χορηγιών.

Ο Σίνερ, μόλις στα 24 του χρόνια, είναι σήμερα ο πιο «εμπορικός» τενίστας στον κόσμο, έχοντας ξεπεράσει τον Ισπανό αντίπαλό του στα ετήσια έσοδα από χορηγίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ChainOn, ο Ιταλός φτάνει τα 34 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από συνεργασίες με brands, έναντι 32 εκατ. του Αλκαράθ. Η διαφορά δεν είναι τεράστια, όμως είναι ενδεικτική της δυναμικής που έχει αποκτήσει ο Σίνερ τα τελευταία δύο χρόνια, μέσα κι έξω από τα κορτ.

Το κλειδί βρίσκεται στον αριθμό των συνεργασιών: ο Σίνερ μετρά 14, τέσσερις περισσότερες από τον Ισπανό. Ανάμεσά τους κολοσσοί όπως η Nike (15 εκατ. ετησίως), η Rolex, η Gucci, η La Roche-Posay, η Intesa Sanpaolo, η Fastweb, η Lavazza, η De Cecco και η Enervit. Στον μακρύ αυτό κατάλογο προστέθηκε πρόσφατα και η Explora Journeys, εταιρεία πολυτελών ταξιδιών του ομίλου MSC, η οποία εισέρχεται για πρώτη φορά στον κόσμο των αθλητικών χορηγιών. Μια συμφωνία που εκτιμάται στα 3-5 εκατ. ευρώ και που έγειρε την πλάστιγγα υπέρ του Σίνερ.

Ο Αλκαράθ, βέβαια, διατηρεί την πρωτοκαθεδρία σε άλλα επίπεδα. Η ανανέωση με τη Nike του αποφέρει 18 εκατ. τον χρόνο, ενώ η εικόνα του ως «παιδί-θαύμα» που έγινε ο νεότερος Νο1 στην ιστορία το 2022 εξακολουθεί να γοητεύει brands και κοινό. Με 7,8 εκατ. followers στο Instagram, παραμένει πιο ισχυρός στα social media σε σχέση με τον Σίνερ (4,8 εκατ.), αν και ο Ιταλός μειώνει σταθερά τη διαφορά, αξιοποιώντας το YouTube και vlog που προσελκύουν εκατοντάδες χιλιάδες θεάσεις – το βίντεο με το παρασκήνιο της κατάκτησης του Wimbledon ξεπέρασε τις 700 χιλιάδες προβολές.

Σε κάθε περίπτωση, το αφήγημα του «νέου διπόλου» του τένις είναι ιδανικό για τις εταιρείες. Μετά την αποχώρηση του Φέντερερ, την αποστράτευση του Ναδάλ και την αναπόφευκτη πτώση του Τζόκοβιτς, οι αγορές είχαν ανάγκη από νέα πρόσωπα για να επενδύσουν. Σίνερ και Αλκαράθ προσφέρουν ακριβώς αυτό: νεότητα, ανταγωνισμό, σεβασμό ο ένας προς τον άλλο και, πάνω απ’ όλα, μια αίσθηση ότι το μέλλον τους ανήκει.

Το ποιος θα κυριαρχήσει σε τίτλους, πόντους και τρόπαια παραμένει αβέβαιο. Εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι και οι δύο έχουν ήδη κερδίσει την εμπιστοσύνη της αγοράς. Και ο Σίνερ, έστω και προσωρινά, έχει καταφέρει να περάσει μπροστά σε μια μάχη που μετράει όσο και οι νίκες στο γήπεδο: αυτή των χορηγικών εσόδων.