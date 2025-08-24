Ο Γιανίκ Σίνερ ερωτευμένος, ήρεμος και… με Lego

Από τη Νέα Υόρκη, εκεί όπου ετοιμάζεται για την κορυφαία αναμέτρηση του καλοκαιριού στο US Open, ο Γιανίκ Σίνερ –νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη– αποκαλύπτεται λίγο περισσότερο από το συνηθισμένο. Με διακριτικότητα, αλλά και ειλικρίνεια, παραδέχεται: «Ναι, είμαι ερωτευμένος».

Αν και δεν λέει περισσότερα, η αναφορά του ενισχύει τις φήμες για τη σχέση του με τo μοντέλο από τη Δανία, Λάιλα Χασάνοβιτς, με την οποία εθεάθη αρκετές φορές τελευταία.

Ωστόσο, ο Ιταλός σταρ διατηρεί σταθερά τη συγκέντρωσή του στο τένις, γνωρίζοντας ότι η κορυφή απαιτεί συνεχή εξέλιξη: «Εγώ και ο Αλκαράθ παίζουμε τώρα για τα Grand Slam, αλλά αν δεν βελτιωνόμαστε καθημερινά, θα έρθουν άλλοι που θα μας ξεπεράσουν».

Αυτό που ίσως εκπλήσσει περισσότερο είναι ο τρόπος με τον οποίο χαλαρώνει ο Σίνερ μετά από μια δύσκολη μέρα στο court. Όχι με video games ή μουσική, αλλά με… Lego! Σε συνέντευξή του στην Corriere della Sera, αποκάλυψε πως έχτισε μια Porsche από τουβλάκια Lego σε πέντε ώρες και μετά αγόρασε αμέσως μια μεγαλύτερη για την επόμενη πρόκληση.

Μέσα από αυτή τη φαινομενικά παιδική ασχολία, ο Σίνερ διδάσκεται την αξία της υπομονής. «Δεν είμαι υπομονετικός από τη φύση μου. Θέλω να τα κάνω όλα γρήγορα. Αλλά κατάλαβα ότι πρέπει να χτίζεις κάθε λεπτομέρεια ξεχωριστά και να συναρμολογείς το παζλ βήμα-βήμα. Το ίδιο ισχύει και για το τένις και για τη ζωή», εξηγεί.

Η ωριμότητα που δείχνει ο Σίνερ ξεπερνά την ηλικία του. «Γίνεσαι νούμερο 1 όχι μόνο για το πώς παίζεις, αλλά για το πώς διαχειρίζεσαι τη ζωή σου έξω από το γήπεδο. Το τένις είναι η ζωή μου, αλλά δεν είναι τα πάντα. Όταν φτάσεις 35-40, τελειώνει το παιχνίδι και πρέπει να ξέρεις τι θα κάνεις μετά», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Μια αναφορά που μάλλον δείχνει την προνοητικότητα του νεαρού πρωταθλητή, που δεν παγιδεύεται στον τυφώνα της δόξας, αλλά σχεδιάζει ήδη τη ζωή μετά τον επαγγελματικό αθλητισμό.

Παρά το ότι εγκατέλειψε τον τελικό του Σινσινάτι λόγω τραυματισμού, ο Σίνερ δηλώνει απόλυτα έτοιμος για το US Open. Θα αγωνιστεί με το δεξί του χέρι δεμένο, αλλά εξηγεί ότι αυτό δεν είναι θέμα πρόληψης: «Είναι καθαρά θέμα αίσθησης στο γήπεδο. Το δοκίμασα στο Γουίμπλεντον και ένιωσα το χέρι πιο σταθερό».

Σε κάθε περίπτωση, ο Γιανίκ Σίνερ αποτελεί ήδη έναν από τους πιο συναρπαστικούς εκπροσώπους της νέας γενιάς στο παγκόσμιο τένις. Όμως, πίσω από τις νίκες, τους τίτλους και την κορυφή, κρύβεται ένας νέος που δεν διστάζει να αφεθεί στον έρωτα, να βρει ισορροπία σε μικρές στιγμές χαλάρωσης και να «χτίσει» –με Lego και με χαρακτήρα– το μέλλον του.