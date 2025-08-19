sports betsson
Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
19.08.2025 | 22:09
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Η ευκαιρία του Τσιτσιπά στο Γουίνστον Σάλεμ και η «κατάρα» του US Open (vids)
Άλλα Αθλήματα 19 Αυγούστου 2025 | 21:00

Η ευκαιρία του Τσιτσιπά στο Γουίνστον Σάλεμ και η «κατάρα» του US Open (vids)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκινάει την περιπέτειά του στο Γουίνστον Σάλεμ, με στόχο να βρει ρυθμό και ψυχολογία ενόψει του US Open, όπου έχει τα χειρότερα αποτελέσματα από τα τέσσερα Grand Slams.

Σάββας Λιαμίρας
ΚείμενοΣάββας Λιαμίρας
A
A
Vita.gr
Cookie jarring: Μήπως είμαστε το συναισθηματικό του σνακ;

Cookie jarring: Μήπως είμαστε το συναισθηματικό του σνακ;

Spotlight

Στη Βόρεια Καρολίνα βρίσκεται αυτές τις ημέρες ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος λαμβάνει μέρος στο 250άρι τουρνουά του Γουίνστον Σάλεμ, προκειμένου να βρει ρυθμό στο παιχνίδι του και να πάρει ψυχολογία, ενόψει του US Open, που θα ξεκινήσει στις 24 Αυγούστου.

Ο συμπατριώτης μας έχει τοποθετηθεί στο Νο.1 του ταμπλό και πέρασε bye τον πρώτο γύρο, ενώ στον δεύτερο θα αντιμετωπίσει τον Κινέζο  Μπου Γιουντσαοκέτε, Νο. 75 στην παγκόσμια κατάταξη, με το παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για τα ξημερώματα της Τετάρτης (01:30, 20/8). Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα βρεθούν αντιμέτωποι.

Ο Ελληνας τενίστας μετά τον πρόωρο αποκλεισμό στον δεύτερο γύρο του τουρνουά του Τορόντο από τον Κρίστοφερ Ο’ Κόνελ (4-6, 6-4, 2-6), αλλά και τον αντίστοιχο από τον Μπέντζαμιν Μπόντζι (7-6 [4], 3-6, 4-6) στον τρίτο γύρο του τουρνουά του Σινσινάτι, θα προσπαθήσει να επιστρέψει σε υψηλές πτήσεις ενόψει του αμερικάνικου Grand Slam.

Ο 27χρονος θέλει να κάνει μια καλή πορεία και αν είναι δυνατόν να κατακτήσει τον τίτλο στο Γουίνστον Σάλεμ, για να βρει πατήματα και ψυχολογία ενόψει του US Open, όπου διαχρονικά είναι το Grand Slam, που αντιμετωπίζει τα περισσότερα προβλήματα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει να περάσει τον τρίτο γύρο, όπου βρέθηκε δύο φορές, αλλά και τις δύο ηττήθηκε. Το 2021 από τον Κάρλος Αλκαράθ με 3-2 σετ και το 2020 από τον Μπόρνα Τσόριτς με 3-2, παρότι προηγήθηκε με 2-0 σετ.

Πέρσι, ηττήθηκε από τον Θανάση Κοκκινάκη στον πρώτο γύρο με 3-1 σετ. Συνολικά ο Έλληνας τενίστας έχει δώσει 13 παιχνίδια στο US Open και έχει ρεκόρ 6-7.

Οι πορείες του Τσιτσιπά στο US Open

Το 2018, στην πρώτη του συμμετοχή στη διοργάνωση, ηττήθηκε στον δεύτερο γύρο από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ με 4-6, 3-6, 6-4, 3-6.

YouTube thumbnail

Το 2019 στον πρώτο γύρο από τον Αντρέι Ρούμπλεφ με 4-6, 7-6, 7-6, 5-7.

YouTube thumbnail

Το 2020 στον τρίτο γύρο από τον Μπόρνα Τσόριτς, σε μια αναμέτρηση μάλιστα που ήλεγχε απόλυτα μέχρι τις αρχές του τρίτου σετ. Ο συμπατριώτης μας είχε πάρει τα δύο πρώτα με 7-6, 6-4, αλλά στη συνέχεια έριξε την απόδοσή του και αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Κροάτης. Με 6-4, 7-5, 7-6 έκανε την ολική ανατροπή και απέκλεισε τον Στέφανο Τσιτσιπά.

YouTube thumbnail

Το 2021 αποκλείστηκε ξανά στον τρίτο γύρο, αυτή τη φορά από τον Κάρλος Αλκαράθ με 3-2 σετ (3-6, 6-4, 6-7, 0-6, 6-7).

YouTube thumbnail

το 2022 γνώρισε ήττα – σοκ από τον Ντανιέλ Ελάχι Γκαλόν στον πρώτο γύρο, σε μια από τις χειρότερες εμφανίσεις του σε επίπεδο Grand Slam (0-6, 1-6, 6-3, 5-7).

YouTube thumbnail

To 2023 έχασε στον δεύτερο γύρο από τον Ντονιμίκ Στράικερ με 7-5, 6-7, 6-7, 7-6, 3-6.

YouTube thumbnail

Πέρσι δεν κατάφερε να περάσει τον πρώτο γύρο, όπου ηττήθηκε από τον Ελληνοαυστραλό Θανάση Κοκκινάκη με 6-7, 4-6, 6-3, 5-7.

YouTube thumbnail

Είναι το χειρότερο Grand Slam από άποψη αποτελεσμάτων για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος στα άλλα τρία έχει φτάσει τουλάχιστον μέχρι τον τέταρτο γύρο. Στο Αυστραλιανό Όπεν και στο Ρολάν Γκαρός ήταν φιναλίστ το 2023 και το 2021 αντίστοιχα, ενώ στο Γουίμπλεντον είχε φτάσει δύο φορές μέχρι τον τέταρτο γύρο (2018, 2023).

Χαμηλές προσδοκίες, αλλά θα το παλέψει

Φέτος, θα πάει στο «USTA Billie Jean King National Tennis Center» με χαμηλές βλέψεις και έχοντας χάσει σημαντικές θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, όπου τη δεδομένη στιγμή βρίσκεται στο Νο. 28. Είναι, όμως, αποφασισμένος να παλέψει και να διεκδικήσει τις πιθανότητές του, έχοντας στο πλευρό του τον πατέρα του και προπονητή του, Απόστολο.

Αυτό που προέχει, όμως, για τον συμπατριώτη μας είναι το τουρνουά του Γουίνστον Σάλεμ, όπου τα ξημερώματα ξεκινάει την προσπάθειά του απέναντι στον ντεφορμέ, αλλά πάντα άκρως επικίνδυνο, Μπου Γιουντσαοκέτε.

Εάν ο συμπατριώτης μας καταφέρει να πάρει την πρόκριση, στον τρίτο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μαριάνο Ναβόνε – Μάρκος Γκιρόν, με τον Αμερικανό να είναι φαινομενικά το φαβορί για τη νίκη – πρόκριση.

Headlines:
Executive
CEO: Οι αμοιβές στις εταιρείες του S&P500 αυξάνονται με τον ταχύτερο ρυθμό στην τετραετία

CEO: Οι αμοιβές στις εταιρείες του S&P500 αυξάνονται με τον ταχύτερο ρυθμό στην τετραετία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Cookie jarring: Μήπως είμαστε το συναισθηματικό του σνακ;

Cookie jarring: Μήπως είμαστε το συναισθηματικό του σνακ;

Wall Street
Wall Street: Πτώση σε S&P 500 και Nasdaq έφερε η πίεση στις τεχνολογικές μετοχές

Wall Street: Πτώση σε S&P 500 και Nasdaq έφερε η πίεση στις τεχνολογικές μετοχές

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Εθνική Πόλο Νέων Γυναικών: «Μπορούσαμε να πάμε στον τελικό αλλά υπερηφάνεια και για το χάλκινο»
Εθνική υπερηφάνεια 17.08.25

Εθνική Πόλο Νέων Γυναικών: «Μπορούσαμε να πάμε στον τελικό αλλά υπερηφάνεια και για το χάλκινο»

Την ικανοποίηση τους για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλο Νέων Γυναικών, εξέφρασαν τα κορίτσια της Εθνικής αλλά τονίζουν ότι θα μπορούσαν να παίξουν στον τελικό.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Xάλκινη στο Παγκόσμιο η Εθνική Ομάδα Νέων Γυναικών στο καλοκαίρι του ελληνικού πόλο
Μεγάλη επιτυχία 17.08.25

Xάλκινη στο Παγκόσμιο η Εθνική Ομάδα Νέων Γυναικών στο καλοκαίρι του ελληνικού πόλο

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, το τρίτο μετάλλιο για το ελληνικό πόλο αυτό το καλοκαίρι.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 71 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα – 17 παιδιά μεταξύ των θυμάτων
Υπερβολική ταχύτητα 19.08.25

Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 71 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα – 17 παιδιά μεταξύ των θυμάτων

Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επαρχία Χεράτ στο Αφγανιστάν, όταν λεωφορείο που μετέφερε μετανάστες στην Καμπούλ, συγκρούστηκε με φορτηγό και μηχανάκι, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες.

Σύνταξη
Ο Όστιν Μπάτλερ λέει ότι ο σκηνοθέτης του «Caught Stealing» του έστελνε φωτογραφίες με οπίσθια αθλητών – Ο λόγος
Έμπνευση; 19.08.25

Ο Όστιν Μπάτλερ λέει ότι ο σκηνοθέτης του «Caught Stealing» του έστελνε φωτογραφίες με οπίσθια αθλητών – Ο λόγος

Ο Όστιν Μπάτλερ αποκάλυψε ότι ο σκηνοθέτης της ταινίας, Ντάρεν Αρονόφσκι, είχε μια συγκεκριμένη εικόνα για τον χαρακτήρα του και αυτή περιελάμβανε ένα πράγμα: μεγάλα οπίσθια.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θέλουν συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι στην Ουγγαρία – Γιατί είναι άβολη επιλογή για το Κίεβο
Αμερικανικές προετοιμασίες 19.08.25

Οι ΗΠΑ θέλουν συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι στην Ουγγαρία – Γιατί είναι άβολη επιλογή για το Κίεβο

Στην Ουγγαρία και στην πρωτεύουσα Βουδαπέστη θέλει ο Λευκός Οίκος να πραγματοποιηθεί η συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι. Ωστόσο, ο τόπος αυτός ξυπνά άσχημες μνήμες για τους Ουκρανούς.

Σύνταξη
Το Ισραήλ θέλει απελευθέρωση όλων των ομήρων – Συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Γάζα
Κόσμος 19.08.25

Το Ισραήλ θέλει απελευθέρωση όλων των ομήρων – Συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Γάζα

Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη απαντήσει επισήμως στην πρόταση που υπέβαλαν οι μεσολαβήτριες χώρες - Αίγυπτος, Κατάρ και ΗΠΑ - για εκεχειρία 60 ημερών και απελευθέρωση των ομήρων σε δύο φάσεις

Σύνταξη
Η Cardi B ταξιδεύει από τη Νέα Υόρκη στη Μύκονο και το Παρίσι στο νέο βίντεο κλιπ του «Imaginary Playerz»
Bitch** hatin'? 19.08.25

Η Cardi B ταξιδεύει από τη Νέα Υόρκη στη Μύκονο και το Παρίσι στο νέο βίντεο κλιπ του «Imaginary Playerz»

Η Cardi B ανοίγει το βίντεο κλιπ στην γενέτειρα της, τη Νέα Υόρκη, όπου ετοιμάζεται να επιβιβαστεί σε ένα ιδιωτικό τζετ με προορισμό τη Μύκονο και την γαλλική πρωτεύουσα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σουβλάκι: Έρχονται νέες ανατιμήσεις στο αγαπημένο street food του Έλληνα
Σουβλάκι 19.08.25

Έρχονται νέες ανατιμήσεις στο αγαπημένο street food του Έλληνα

Το αγαπημένο σουβλάκι μετατρέπεται σε πολυτέλεια. Με το τυλιχτό να φτάνει τα 5 ευρώ και μια οικογένεια να χρειάζεται πάνω από 40 ευρώ για να γευματίσει, το άλλοτε φθηνό γρήγορο γεύμα έχει γίνει απλησίαστο, ενώ έρχονται κι άλλες ανατιμήσεις.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα
Ποδόσφαιρο 19.08.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα για την 1η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ
Champions League 19.08.25

LIVE: Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ

LIVE: Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Ρέιντζερς – Κλαμπ Μπριζ
Champions League 19.08.25

LIVE: Ρέιντζερς – Κλαμπ Μπριζ

LIVE: Ρέιντζερς – Κλαμπ Μπριζ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ρέιντζερς – Κλαμπ Μπριζ για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Πάφος
Champions League 19.08.25

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Πάφος

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Πάφος. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ερυθρός Αστέρας – Πάφος για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ρηματική διακοίνωση της Κύπρου στον ΟΗΕ απαντά στην Λιβύη και στο παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο
Διπλωματία 19.08.25

Ρηματική διακοίνωση της Κύπρου στον ΟΗΕ απαντά στην Λιβύη και στο παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο

Η Κύπρος τονίζει ότι η Λιβύη με το τουρκολιβυκό μνημόνιο «εσκεμμένα παραγνωρίζει την παρουσία και τα θαλάσσια δικαιώματα των παράκτιων κρατών της περιοχής, περιλαμβανομένων ελληνικών νησιών όπως η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα»

Σύνταξη
Από το ροκ, στην ανείπωτη φρίκη: Νέα καριέρα για τον Slash των Guns N’ Roses – «Μεγάλωσα με Μποντ και τρόμο»
Λατρεία του αίματος 19.08.25

Από το ροκ, στην ανείπωτη φρίκη: Νέα καριέρα για τον Slash των Guns N’ Roses – «Μεγάλωσα με Μποντ και τρόμο»

Ο Slash, ο εμβληματικός κιθαρίστας των Guns N' Roses, κάνει μια αναπάντεχη στροφή στην καριέρα του, και αναβιώνει στη μεγάλη οθόνη το καλτ Deathstalker. «Με σημάδεψε»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
Απόρρητο