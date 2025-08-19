Στη Βόρεια Καρολίνα βρίσκεται αυτές τις ημέρες ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος λαμβάνει μέρος στο 250άρι τουρνουά του Γουίνστον Σάλεμ, προκειμένου να βρει ρυθμό στο παιχνίδι του και να πάρει ψυχολογία, ενόψει του US Open, που θα ξεκινήσει στις 24 Αυγούστου.

Ο συμπατριώτης μας έχει τοποθετηθεί στο Νο.1 του ταμπλό και πέρασε bye τον πρώτο γύρο, ενώ στον δεύτερο θα αντιμετωπίσει τον Κινέζο Μπου Γιουντσαοκέτε, Νο. 75 στην παγκόσμια κατάταξη, με το παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για τα ξημερώματα της Τετάρτης (01:30, 20/8). Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα βρεθούν αντιμέτωποι.

Ο Ελληνας τενίστας μετά τον πρόωρο αποκλεισμό στον δεύτερο γύρο του τουρνουά του Τορόντο από τον Κρίστοφερ Ο’ Κόνελ (4-6, 6-4, 2-6), αλλά και τον αντίστοιχο από τον Μπέντζαμιν Μπόντζι (7-6 [4], 3-6, 4-6) στον τρίτο γύρο του τουρνουά του Σινσινάτι, θα προσπαθήσει να επιστρέψει σε υψηλές πτήσεις ενόψει του αμερικάνικου Grand Slam.

Ο 27χρονος θέλει να κάνει μια καλή πορεία και αν είναι δυνατόν να κατακτήσει τον τίτλο στο Γουίνστον Σάλεμ, για να βρει πατήματα και ψυχολογία ενόψει του US Open, όπου διαχρονικά είναι το Grand Slam, που αντιμετωπίζει τα περισσότερα προβλήματα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει να περάσει τον τρίτο γύρο, όπου βρέθηκε δύο φορές, αλλά και τις δύο ηττήθηκε. Το 2021 από τον Κάρλος Αλκαράθ με 3-2 σετ και το 2020 από τον Μπόρνα Τσόριτς με 3-2, παρότι προηγήθηκε με 2-0 σετ.

Πέρσι, ηττήθηκε από τον Θανάση Κοκκινάκη στον πρώτο γύρο με 3-1 σετ. Συνολικά ο Έλληνας τενίστας έχει δώσει 13 παιχνίδια στο US Open και έχει ρεκόρ 6-7.

Οι πορείες του Τσιτσιπά στο US Open

Το 2018, στην πρώτη του συμμετοχή στη διοργάνωση, ηττήθηκε στον δεύτερο γύρο από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ με 4-6, 3-6, 6-4, 3-6.

Το 2019 στον πρώτο γύρο από τον Αντρέι Ρούμπλεφ με 4-6, 7-6, 7-6, 5-7.

Το 2020 στον τρίτο γύρο από τον Μπόρνα Τσόριτς, σε μια αναμέτρηση μάλιστα που ήλεγχε απόλυτα μέχρι τις αρχές του τρίτου σετ. Ο συμπατριώτης μας είχε πάρει τα δύο πρώτα με 7-6, 6-4, αλλά στη συνέχεια έριξε την απόδοσή του και αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Κροάτης. Με 6-4, 7-5, 7-6 έκανε την ολική ανατροπή και απέκλεισε τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Το 2021 αποκλείστηκε ξανά στον τρίτο γύρο, αυτή τη φορά από τον Κάρλος Αλκαράθ με 3-2 σετ (3-6, 6-4, 6-7, 0-6, 6-7).

το 2022 γνώρισε ήττα – σοκ από τον Ντανιέλ Ελάχι Γκαλόν στον πρώτο γύρο, σε μια από τις χειρότερες εμφανίσεις του σε επίπεδο Grand Slam (0-6, 1-6, 6-3, 5-7).

To 2023 έχασε στον δεύτερο γύρο από τον Ντονιμίκ Στράικερ με 7-5, 6-7, 6-7, 7-6, 3-6.

Πέρσι δεν κατάφερε να περάσει τον πρώτο γύρο, όπου ηττήθηκε από τον Ελληνοαυστραλό Θανάση Κοκκινάκη με 6-7, 4-6, 6-3, 5-7.

Είναι το χειρότερο Grand Slam από άποψη αποτελεσμάτων για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος στα άλλα τρία έχει φτάσει τουλάχιστον μέχρι τον τέταρτο γύρο. Στο Αυστραλιανό Όπεν και στο Ρολάν Γκαρός ήταν φιναλίστ το 2023 και το 2021 αντίστοιχα, ενώ στο Γουίμπλεντον είχε φτάσει δύο φορές μέχρι τον τέταρτο γύρο (2018, 2023).

Χαμηλές προσδοκίες, αλλά θα το παλέψει

Φέτος, θα πάει στο «USTA Billie Jean King National Tennis Center» με χαμηλές βλέψεις και έχοντας χάσει σημαντικές θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, όπου τη δεδομένη στιγμή βρίσκεται στο Νο. 28. Είναι, όμως, αποφασισμένος να παλέψει και να διεκδικήσει τις πιθανότητές του, έχοντας στο πλευρό του τον πατέρα του και προπονητή του, Απόστολο.

Αυτό που προέχει, όμως, για τον συμπατριώτη μας είναι το τουρνουά του Γουίνστον Σάλεμ, όπου τα ξημερώματα ξεκινάει την προσπάθειά του απέναντι στον ντεφορμέ, αλλά πάντα άκρως επικίνδυνο, Μπου Γιουντσαοκέτε.

Εάν ο συμπατριώτης μας καταφέρει να πάρει την πρόκριση, στον τρίτο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μαριάνο Ναβόνε – Μάρκος Γκιρόν, με τον Αμερικανό να είναι φαινομενικά το φαβορί για τη νίκη – πρόκριση.