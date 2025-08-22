Στέφανος Τσιτσιπάς: Το «μονοπάτι» του στο US Open (pic)

Τον τενίστα που θα αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο του US Open, αλλά και τους υποψήφιους αντιπάλους του στους επόμενους γύρους, έμαθε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο συμπατριώτης μας, ο οποίος βρίσκεται στο ίδιο μισό με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, στον πρώτο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Γάλλο, Αλεξάντερ Μίλερ, Νο. 38 στην παγκόσμια κατάταξη. Οι δύο τενίστες έχουν δύο φορές στο παρελθόν, με τον Στέφανο να έχει το απόλυτο. Η τελευταία τους αναμέτρηση μάλιστα ήταν φέτος στη Ρώμη.

Αν ο Στέφανος ξεπεράσει το εμπόδιο του Γάλλου, στον δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης Ντάνιελ Αλτμάιερ – Χαμάντ Μεντζέντοβιτς, ενώ στον τρίτο γύρο ο δρόμος του Τσιτσιπά διασταυρώνεται με αυτόν του Αλεξ Ντε Μινόρ, Νο.8 του ταμπλό.

Στους «16» ο συμπατριώτης μας έχει ως πιθανούς αντιπάλους τους Κάρεν Κατσάνοφ και Φρανσίσκο Τσερούντολο, στα προημιτελικά το Νο.3 του ταμπλό, Αλεξάντερ Ζβέρεφ και στα ημιτελικά τον κορυφαίο τενίστα στον κόσμο, Γιάνικ Σίνερ.

Στην άλλη πλευρά του ταμπλό βρίσκονται μεταξύ άλλων οι Κάρλος Αλκαράθ, Νόβακ Τζόκοβιτς, Ντανιίλ Μετνβέντεφ, Τέιλορ Φριτζ και Μπεν Σέλτον, τους οποίος ο Στέφανος μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο στον τελικό.

Η πλευρά που βρίσκεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς: