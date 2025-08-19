sports betsson
Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
19.08.2025 | 22:09
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
US Open από… χρυσάφι: Το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο στην ιστορία του τένις (vids)
Άλλα Αθλήματα 19 Αυγούστου 2025 | 22:16

US Open από… χρυσάφι: Το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο στην ιστορία του τένις (vids)

Η φετινή διοργάνωση θα μοιράσει στους συμμετέχοντες 90 εκατομμύρια δολάρια – Οι νικητές στα μονά σε άνδρες και γυναίκες θα λάβουν από 5 εκατ. δολάρια!

Σάββας Λιαμίρας
ΚείμενοΣάββας Λιαμίρας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Cookie jarring: Μήπως είμαστε το συναισθηματικό του σνακ;

Cookie jarring: Μήπως είμαστε το συναισθηματικό του σνακ;

Spotlight

Το US Open (24/8 – 7/9) βρίσκεται προ των πυλών, με τους κορυφαίους τενίστες και τις καλύτερες τενίστριες στον κόσμο να μετρούν αντίστροφα για το τέταρτο και τελευταίο χρονικά Grand Slam για το 2025.

Ένα τουρνουά, που υπόσχεται μεγάλες συγκινήσεις και μάχες μέχρι τελικής πτώσεως στους λάτρεις του αθλήματος, αλλά και τεράστια χρηματικά έπαθλα στους συμμετέχοντες, που θα μοιραστούν συνολικά 90 εκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται αναμφίβολα για το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο στην ιστορία του τένις, αυξημένο κατά 20% σε σχέση με το 2024.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο νικητής στο ταμπλό των ανδρών και η νικήτρια στο αντίστοιχο των γυναικών θα λάβουν από 5.000.000 δολάρια, ενώ πέρσι οι Γιάνικ Σίνερ και Αρίνα Σαμπαλένκα, που πήραν τους δύο τίτλους, έλαβαν από 3.600.000 δολάρια. Οι φετινοί νικητές θα πάρουν +1.400.000 δολάρια, που ισοδυναμούν με αύξηση 38.89% σε σχέση με πέρσι.

Οσον αφορά στους φιναλίστ, πέρσι οι Τέιλορ Φριτζ και Τζέσικα Πεγκούλα πήραν από 1.800.000 δολάρια, ενώ οι φετινοί θα πάρουν από 2.500.000 δολάρια, με την αύξηση να φτάνει επίσης το 38.89% σε σχέση με την περσινή διοργάνωση (+750.000 δολάρια).

YouTube thumbnail

Η λιγότερη αύξηση είναι ύψους 10% και αφορά τον πρώτο και τον δεύτερο γύρο, όπου φέτος οι ηττημένοι θα λάβουν από 110.000 δολάρια και 154.000 δολάρια αντίστοιχα, σε σχέση με πέρσι, όπου έλαβαν 100.000 δολάρια και 140.000 δολάρια.

Αναλυτικά τα ποσά ανά γύρο για το φετινό US Open (σε παρένθεση η διαφορά με την περσινή διοργάνωση και η σχετική αύξηση σε ποσοστά):

Πρωταθλητής        $5.000.000             (+1.400.000, +38,89%)
Φιναλίστ                 $2.500.000              (+700.000, +38,89%)
Ημιφιναλίστ          $1.260.000              (+260.000, +26,00%)
Προημιφιναλίστ   $660.000                (+130.000, +24,53%)
4ος γύρος               $400.000                (+75.000, +23,08%)
3ος γύρος               $237.000                (+22.000, +10,23%)
2ος γύρος               $154.000                 (+14.000, +10,00%)
1ος γύρος               $110.000                  (+10.000, +10,00%).

Χρήματα θα λάβουν επίσης όσοι αποκλειστούν στα προκριματικά, είτε είναι στον πρώτο, είτε στον δεύτερο, είτε στον τρίτο γύρο, όπως συμβαίνει σε κάθε Grand Slam.

YouTube thumbnail

Φυσικά, στο US Open δεν υπάρχουν μόνο τα ταμπλό των μονών, αλλά έχουμε και διπλά σε άνδρες και γυναίκες, όπως και μικτό διπλό, αλλά και αντίστοιχα ταμπλό για αθλητές και αθλήτριες με αναπηρικό αμαξίδιο (μονά και διπλά), που επίσης θα λάβουν χρηματικά έπαθλα.

Στα διπλά οι νικήτριες ομάδες σε άνδρες και γυναίκες θα λάβουν από 1.000.000 δολάρια, ενώ πέρσι είχαν πάρει από 750.000 δολάρια. Πρόκειται για μια αύξηση της τάξεως του 33.33%, ενώ αντίστοιχη αύξηση υπάρχει και για τις ομάδες που θα χάσουν στον τελικό. Πέρσι έλαβαν 375.000 δολάρια, ενώ φέτος θα πάρουν από 500.000 δολάρια.

Αναλυτικά τα ποσά ανά γύρο (σε παρένθεση η διαφορά με την περσινή διοργάνωση και η σχετική αύξηση σε ποσοστά):

Πρωταθλητές       $1.000.000             (+250.000, +33,33%)
Φιναλίστ                $500.000                (+125.000, +33,33%)
Ημιφιναλίστ          $250.000               (+60.000, +31,58%)
Προημιφιναλίστ   $125.000                (+15.000, +13,64%)
4ος γύρος               $75.000                  (+12.000, +19,05%)
3ος γύρος               $45.000                   (+5.000, +12,50%)
2ος γύρος               $25.000                  (+5.000, +20,00%).

Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα ταμπλό στα διπλά είναι 64άρια, γι’ αυτό και τα σχετικά χρηματικά έπαθλα ξεκινούν από τον δεύτερο γύρο (σ.σ φάση των 64), αφού οι γύροι υπολογίζονται με βάση τα μονά, τα οποία ξεκινούν από τη φάση των 128.

YouTube thumbnail

Η μεγαλύτερη αύξηση, όμως, είναι στο μικτό διπλό, το οποίο φέτος πραγματοποιείται πριν την έναρξη του τουρνουά, με την πρωταθλήτρια ομάδα να παίρνει 1.000.000 δολάρια, ενώ πέρσι οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Πάουλα Μπαντόσα είχαν πάρει μόλις 200.000 δολάρια. Μια αύξηση που φτάνει στο εξωφρενικό 400%!

YouTube thumbnail

Αναλυτικά τα ποσά ανά γύρο (σε παρένθεση η διαφορά με την περσινή διοργάνωση και η σχετική αύξηση σε ποσοστά):

Πρωταθλητές    $1,000,000           (+800.000, +400%)
Φιναλίστ             $400,000              (+300.000, +300%)
Ημιφιναλίστ       $200,000              (+150.000, +300%)
Προημιτελικά    $100,000              (+73.000, +263%)
Φάση των «16»  $20,000                (+3.500, +21%)

YouTube thumbnail

Το ταμπλό στο μικτό διπλό είναι 16άρι (σ.σ λαμβάνουν μέρος 16 ομάδες), γι’ αυτό και τα χρηματικά έπαθλα αρχίζουν από τη φάση των «16».

Όσον αφορά στα ταμπλό των αθλητών και των αθλητριών που θα λάβουν μέρος με αναπηρικό αμαξίδιο, το ποσό που θα μοιραστούν ανέρχεται στα 1.600.000 δολάρια. Επίσης υπάρχει σχετική αύξηση σε σχέση με την περσινή σεζόν.

Μια διοργάνωση, που υπόσχεται «χρυσάφι» σε όσους συμμετέχουν και αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό, που περιμένει να απολαύσει θέαμα υψηλού επιπέδου από τους κορυφαίους τενίστες και τις καλύτερες τενίστριες του κόσμου.

Headlines:
Executive
CEO: Οι αμοιβές στις εταιρείες του S&P500 αυξάνονται με τον ταχύτερο ρυθμό στην τετραετία

CEO: Οι αμοιβές στις εταιρείες του S&P500 αυξάνονται με τον ταχύτερο ρυθμό στην τετραετία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Cookie jarring: Μήπως είμαστε το συναισθηματικό του σνακ;

Cookie jarring: Μήπως είμαστε το συναισθηματικό του σνακ;

Wall Street
Wall Street: Πτώση σε S&P 500 και Nasdaq έφερε η πίεση στις τεχνολογικές μετοχές

Wall Street: Πτώση σε S&P 500 και Nasdaq έφερε η πίεση στις τεχνολογικές μετοχές

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Η ευκαιρία του Τσιτσιπά στο Γουίνστον Σάλεμ και η «κατάρα» του US Open (vids)
Άλλα Αθλήματα 19.08.25

Η ευκαιρία του Τσιτσιπά στο Γουίνστον Σάλεμ και η «κατάρα» του US Open (vids)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκινάει την περιπέτειά του στο Γουίνστον Σάλεμ, με στόχο να βρει ρυθμό και ψυχολογία ενόψει του US Open, όπου έχει τα χειρότερα αποτελέσματα από τα τέσσερα Grand Slams.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Εθνική Πόλο Νέων Γυναικών: «Μπορούσαμε να πάμε στον τελικό αλλά υπερηφάνεια και για το χάλκινο»
Εθνική υπερηφάνεια 17.08.25

Εθνική Πόλο Νέων Γυναικών: «Μπορούσαμε να πάμε στον τελικό αλλά υπερηφάνεια και για το χάλκινο»

Την ικανοποίηση τους για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλο Νέων Γυναικών, εξέφρασαν τα κορίτσια της Εθνικής αλλά τονίζουν ότι θα μπορούσαν να παίξουν στον τελικό.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Xάλκινη στο Παγκόσμιο η Εθνική Ομάδα Νέων Γυναικών στο καλοκαίρι του ελληνικού πόλο
Μεγάλη επιτυχία 17.08.25

Xάλκινη στο Παγκόσμιο η Εθνική Ομάδα Νέων Γυναικών στο καλοκαίρι του ελληνικού πόλο

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, το τρίτο μετάλλιο για το ελληνικό πόλο αυτό το καλοκαίρι.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 71 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα – 17 παιδιά μεταξύ των θυμάτων
Υπερβολική ταχύτητα 19.08.25

Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 71 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα – 17 παιδιά μεταξύ των θυμάτων

Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επαρχία Χεράτ στο Αφγανιστάν, όταν λεωφορείο που μετέφερε μετανάστες στην Καμπούλ, συγκρούστηκε με φορτηγό και μηχανάκι, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες.

Σύνταξη
Ο Όστιν Μπάτλερ λέει ότι ο σκηνοθέτης του «Caught Stealing» του έστελνε φωτογραφίες με οπίσθια αθλητών – Ο λόγος
Έμπνευση; 19.08.25

Ο Όστιν Μπάτλερ λέει ότι ο σκηνοθέτης του «Caught Stealing» του έστελνε φωτογραφίες με οπίσθια αθλητών – Ο λόγος

Ο Όστιν Μπάτλερ αποκάλυψε ότι ο σκηνοθέτης της ταινίας, Ντάρεν Αρονόφσκι, είχε μια συγκεκριμένη εικόνα για τον χαρακτήρα του και αυτή περιελάμβανε ένα πράγμα: μεγάλα οπίσθια.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θέλουν συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι στην Ουγγαρία – Γιατί είναι άβολη επιλογή για το Κίεβο
Αμερικανικές προετοιμασίες 19.08.25

Οι ΗΠΑ θέλουν συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι στην Ουγγαρία – Γιατί είναι άβολη επιλογή για το Κίεβο

Στην Ουγγαρία και στην πρωτεύουσα Βουδαπέστη θέλει ο Λευκός Οίκος να πραγματοποιηθεί η συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι. Ωστόσο, ο τόπος αυτός ξυπνά άσχημες μνήμες για τους Ουκρανούς.

Σύνταξη
Το Ισραήλ θέλει απελευθέρωση όλων των ομήρων – Συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Γάζα
Κόσμος 19.08.25

Το Ισραήλ θέλει απελευθέρωση όλων των ομήρων – Συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Γάζα

Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη απαντήσει επισήμως στην πρόταση που υπέβαλαν οι μεσολαβήτριες χώρες - Αίγυπτος, Κατάρ και ΗΠΑ - για εκεχειρία 60 ημερών και απελευθέρωση των ομήρων σε δύο φάσεις

Σύνταξη
Η Cardi B ταξιδεύει από τη Νέα Υόρκη στη Μύκονο και το Παρίσι στο νέο βίντεο κλιπ του «Imaginary Playerz»
Bitch** hatin'? 19.08.25

Η Cardi B ταξιδεύει από τη Νέα Υόρκη στη Μύκονο και το Παρίσι στο νέο βίντεο κλιπ του «Imaginary Playerz»

Η Cardi B ανοίγει το βίντεο κλιπ στην γενέτειρα της, τη Νέα Υόρκη, όπου ετοιμάζεται να επιβιβαστεί σε ένα ιδιωτικό τζετ με προορισμό τη Μύκονο και την γαλλική πρωτεύουσα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σουβλάκι: Έρχονται νέες ανατιμήσεις στο αγαπημένο street food του Έλληνα
Σουβλάκι 19.08.25

Έρχονται νέες ανατιμήσεις στο αγαπημένο street food του Έλληνα

Το αγαπημένο σουβλάκι μετατρέπεται σε πολυτέλεια. Με το τυλιχτό να φτάνει τα 5 ευρώ και μια οικογένεια να χρειάζεται πάνω από 40 ευρώ για να γευματίσει, το άλλοτε φθηνό γρήγορο γεύμα έχει γίνει απλησίαστο, ενώ έρχονται κι άλλες ανατιμήσεις.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα
Ποδόσφαιρο 19.08.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα για την 1η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ
Champions League 19.08.25

LIVE: Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ

LIVE: Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Ρέιντζερς – Κλαμπ Μπριζ
Champions League 19.08.25

LIVE: Ρέιντζερς – Κλαμπ Μπριζ

LIVE: Ρέιντζερς – Κλαμπ Μπριζ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ρέιντζερς – Κλαμπ Μπριζ για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Πάφος
Champions League 19.08.25

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Πάφος

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Πάφος. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ερυθρός Αστέρας – Πάφος για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ρηματική διακοίνωση της Κύπρου στον ΟΗΕ απαντά στην Λιβύη και στο παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο
Διπλωματία 19.08.25

Ρηματική διακοίνωση της Κύπρου στον ΟΗΕ απαντά στην Λιβύη και στο παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο

Η Κύπρος τονίζει ότι η Λιβύη με το τουρκολιβυκό μνημόνιο «εσκεμμένα παραγνωρίζει την παρουσία και τα θαλάσσια δικαιώματα των παράκτιων κρατών της περιοχής, περιλαμβανομένων ελληνικών νησιών όπως η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα»

Σύνταξη
Από το ροκ, στην ανείπωτη φρίκη: Νέα καριέρα για τον Slash των Guns N’ Roses – «Μεγάλωσα με Μποντ και τρόμο»
Λατρεία του αίματος 19.08.25

Από το ροκ, στην ανείπωτη φρίκη: Νέα καριέρα για τον Slash των Guns N’ Roses – «Μεγάλωσα με Μποντ και τρόμο»

Ο Slash, ο εμβληματικός κιθαρίστας των Guns N' Roses, κάνει μια αναπάντεχη στροφή στην καριέρα του, και αναβιώνει στη μεγάλη οθόνη το καλτ Deathstalker. «Με σημάδεψε»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
Απόρρητο