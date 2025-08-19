US Open από… χρυσάφι: Το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο στην ιστορία του τένις (vids)

Το US Open (24/8 – 7/9) βρίσκεται προ των πυλών, με τους κορυφαίους τενίστες και τις καλύτερες τενίστριες στον κόσμο να μετρούν αντίστροφα για το τέταρτο και τελευταίο χρονικά Grand Slam για το 2025.

Ένα τουρνουά, που υπόσχεται μεγάλες συγκινήσεις και μάχες μέχρι τελικής πτώσεως στους λάτρεις του αθλήματος, αλλά και τεράστια χρηματικά έπαθλα στους συμμετέχοντες, που θα μοιραστούν συνολικά 90 εκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται αναμφίβολα για το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο στην ιστορία του τένις, αυξημένο κατά 20% σε σχέση με το 2024.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο νικητής στο ταμπλό των ανδρών και η νικήτρια στο αντίστοιχο των γυναικών θα λάβουν από 5.000.000 δολάρια, ενώ πέρσι οι Γιάνικ Σίνερ και Αρίνα Σαμπαλένκα, που πήραν τους δύο τίτλους, έλαβαν από 3.600.000 δολάρια. Οι φετινοί νικητές θα πάρουν +1.400.000 δολάρια, που ισοδυναμούν με αύξηση 38.89% σε σχέση με πέρσι.

Οσον αφορά στους φιναλίστ, πέρσι οι Τέιλορ Φριτζ και Τζέσικα Πεγκούλα πήραν από 1.800.000 δολάρια, ενώ οι φετινοί θα πάρουν από 2.500.000 δολάρια, με την αύξηση να φτάνει επίσης το 38.89% σε σχέση με την περσινή διοργάνωση (+750.000 δολάρια).

Η λιγότερη αύξηση είναι ύψους 10% και αφορά τον πρώτο και τον δεύτερο γύρο, όπου φέτος οι ηττημένοι θα λάβουν από 110.000 δολάρια και 154.000 δολάρια αντίστοιχα, σε σχέση με πέρσι, όπου έλαβαν 100.000 δολάρια και 140.000 δολάρια.

Αναλυτικά τα ποσά ανά γύρο για το φετινό US Open (σε παρένθεση η διαφορά με την περσινή διοργάνωση και η σχετική αύξηση σε ποσοστά):

Πρωταθλητής $5.000.000 (+1.400.000, +38,89%)

Φιναλίστ $2.500.000 (+700.000, +38,89%)

Ημιφιναλίστ $1.260.000 (+260.000, +26,00%)

Προημιφιναλίστ $660.000 (+130.000, +24,53%)

4ος γύρος $400.000 (+75.000, +23,08%)

3ος γύρος $237.000 (+22.000, +10,23%)

2ος γύρος $154.000 (+14.000, +10,00%)

1ος γύρος $110.000 (+10.000, +10,00%).

Χρήματα θα λάβουν επίσης όσοι αποκλειστούν στα προκριματικά, είτε είναι στον πρώτο, είτε στον δεύτερο, είτε στον τρίτο γύρο, όπως συμβαίνει σε κάθε Grand Slam.

Φυσικά, στο US Open δεν υπάρχουν μόνο τα ταμπλό των μονών, αλλά έχουμε και διπλά σε άνδρες και γυναίκες, όπως και μικτό διπλό, αλλά και αντίστοιχα ταμπλό για αθλητές και αθλήτριες με αναπηρικό αμαξίδιο (μονά και διπλά), που επίσης θα λάβουν χρηματικά έπαθλα.

Στα διπλά οι νικήτριες ομάδες σε άνδρες και γυναίκες θα λάβουν από 1.000.000 δολάρια, ενώ πέρσι είχαν πάρει από 750.000 δολάρια. Πρόκειται για μια αύξηση της τάξεως του 33.33%, ενώ αντίστοιχη αύξηση υπάρχει και για τις ομάδες που θα χάσουν στον τελικό. Πέρσι έλαβαν 375.000 δολάρια, ενώ φέτος θα πάρουν από 500.000 δολάρια.

Αναλυτικά τα ποσά ανά γύρο (σε παρένθεση η διαφορά με την περσινή διοργάνωση και η σχετική αύξηση σε ποσοστά):

Πρωταθλητές $1.000.000 (+250.000, +33,33%)

Φιναλίστ $500.000 (+125.000, +33,33%)

Ημιφιναλίστ $250.000 (+60.000, +31,58%)

Προημιφιναλίστ $125.000 (+15.000, +13,64%)

4ος γύρος $75.000 (+12.000, +19,05%)

3ος γύρος $45.000 (+5.000, +12,50%)

2ος γύρος $25.000 (+5.000, +20,00%).

Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα ταμπλό στα διπλά είναι 64άρια, γι’ αυτό και τα σχετικά χρηματικά έπαθλα ξεκινούν από τον δεύτερο γύρο (σ.σ φάση των 64), αφού οι γύροι υπολογίζονται με βάση τα μονά, τα οποία ξεκινούν από τη φάση των 128.

Η μεγαλύτερη αύξηση, όμως, είναι στο μικτό διπλό, το οποίο φέτος πραγματοποιείται πριν την έναρξη του τουρνουά, με την πρωταθλήτρια ομάδα να παίρνει 1.000.000 δολάρια, ενώ πέρσι οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Πάουλα Μπαντόσα είχαν πάρει μόλις 200.000 δολάρια. Μια αύξηση που φτάνει στο εξωφρενικό 400%!

Αναλυτικά τα ποσά ανά γύρο (σε παρένθεση η διαφορά με την περσινή διοργάνωση και η σχετική αύξηση σε ποσοστά):

Πρωταθλητές $1,000,000 (+800.000, +400%)

Φιναλίστ $400,000 (+300.000, +300%)

Ημιφιναλίστ $200,000 (+150.000, +300%)

Προημιτελικά $100,000 (+73.000, +263%)

Φάση των «16» $20,000 (+3.500, +21%)

Το ταμπλό στο μικτό διπλό είναι 16άρι (σ.σ λαμβάνουν μέρος 16 ομάδες), γι’ αυτό και τα χρηματικά έπαθλα αρχίζουν από τη φάση των «16».

Όσον αφορά στα ταμπλό των αθλητών και των αθλητριών που θα λάβουν μέρος με αναπηρικό αμαξίδιο, το ποσό που θα μοιραστούν ανέρχεται στα 1.600.000 δολάρια. Επίσης υπάρχει σχετική αύξηση σε σχέση με την περσινή σεζόν.

Μια διοργάνωση, που υπόσχεται «χρυσάφι» σε όσους συμμετέχουν και αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό, που περιμένει να απολαύσει θέαμα υψηλού επιπέδου από τους κορυφαίους τενίστες και τις καλύτερες τενίστριες του κόσμου.