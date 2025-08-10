sports betsson
Κυριακή 10 Αυγούστου 2025
Τσιτσιπάς: «Μου είχε λείψει ο πατέρας μου, υπέροχο που τον έχω ξανά στην ομάδα μου» (vid)
Άλλα Αθλήματα 10 Αυγούστου 2025 | 09:35

Τσιτσιπάς: «Μου είχε λείψει ο πατέρας μου, υπέροχο που τον έχω ξανά στην ομάδα μου» (vid)

O Στέφανος Τσιτσιπάς σε δηλώσεις που έκανε μίλησε με πολύ «θερμά» λόγια για τον πατέρα του, τονίζοντας πόσο πολύ του είχε λείψει, ενώ τον χαρακτήρισε «σπουδαίο άνθρωπο».

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
A
A
Spotlight

Έχοντας εξασφαλίσει την πρόκρισή του στον 3ο γύρο του «Σινσινάτι Open», μετά τη νίκη επί του Μαροζάν με 2-0 σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε στο «Tennis Channel» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην «επανένωση»με τον πατέρα του Απόστολο, τονίζοντας πόσο του έλειψε και πόσο σημαντικός άνθρωπος είναι.

Αρχικά ο Τσιτσιπάς μίλησε για τη νίκη επί του Φαμπιάν Μαροζάν: Όλα είχαν να κάνουν με το να βρω τις επιστροφές. Νιώθω ότι οι επιστροφές μου δεν ήταν και τόσο καλές στην αρχή του αγώνα. Και ο λόγος που το λέω αυτό είναι γιατί ένιωθα ότι στα πρώτα παιχνίδια του αγώνα κέρδιζε αρκετές φορές με 40-0. Οπότε η κύρια προσοχή και η συγκέντρωσή μου ήταν να μπω σε όσο το δυνατόν περισσότερες επιστροφές, να καταφέρω να βάλω την μπάλα στο παιχνίδι. Ένιωθα σίγουρος με το σερβίς μου, δεν θα το αρνηθώ. Ήξερα ότι αν διατηρούσα αυτή τη σταθερότητα και κρατούσα το σερβίς μου βρίσκοντας τα κατάλληλα σημεία, όλα τα υπόλοιπα θα πήγαιναν καλά. Το μόνο θέμα, ξανά, ήταν οι επιστροφές. Κατάφερα να βγάλω κάποιες πολύ καλές, σταθερές επιστροφές μέσα στο γήπεδο και να αρχίσω να υπαγορεύω τον ρυθμό, και αυτό σίγουρα με βοήθησε να κερδίσω το πρώτο σετ. Και νομίζω ότι ψυχολογικά ήταν ένα μεγάλο βήμα μπροστά».

Εν συνεχεία ο «Στεφ» αναφέρθηκε στο τι άλλαξε στο δεύτερο σετ και κατάφερε να φτάσει εύκολα στην κατάκτησή του: «Βρήκα τη θέση μου στην επιστροφή. Άρχισα να βρίσκω το ρυθμό στις επιστροφές μου. Νιώθω ότι στην αρχή ήμουν λίγο εκτός ρυθμού. Έτσι, η αυτοπεποίθηση άρχισε να ανεβαίνει και ένιωθα όλο και καλύτερα όσο προχωρούσε το ματς. Και τότε άρχισαν να βγαίνουν οι επιστροφές. Ένιωθα ότι μπορούσα να χτυπήσω ελεύθερα, να νιώσω το βάθος του γηπέδου, να αισθανθώ την κατεύθυνση που ήθελα να παίξω. Αυτό σίγουρα μου επέτρεψε να πάω για πιο δυνατά χτυπήματα και να είμαι πιο τολμηρός όταν είχε σημασία. Νομίζω ότι τελείωσα τον αγώνα πολύ καλά».

Κατόπιν ο Τσιτσιπάς ρωτήθηκε για τη συνεργασία με τον πατέρα του Απόστολο Τσιτσιπά: «Είναι υπέροχο που τον έχω ξανά στην ομάδα. Είναι από αυτά τα πράγματα που τίποτα δεν μπορεί να τα ξεπεράσει. Έχουμε δουλέψει μαζί για τόσα χρόνια. Έχουμε δημιουργήσει τόσες υπέροχες αναμνήσεις. Φυσικά, η σχέση πατέρα-γιου μπορεί να είναι και περίπλοκη κάποιες φορές, δεν το αρνούμαι. Είχαμε καλές στιγμές, είχαμε και κακές στιγμές, παρεξηγήσεις, δυσκολίες στην επικοινωνία σε κάποια θέματα ή τρόπους. Αλλά δεν είμαστε τέλειοι. Προσπαθούμε να το βρούμε. Έχω υπάρξει πολύ ανοιχτός μαζί του, ποτέ δεν είχα επιτρέψει στον εαυτό μου να είναι τόσο ανοιχτός και τόσο ειλικρινής μαζί του. Οπότε είναι σημαντικό για μένα να αρχίσω να αναπτύσσω αυτή τη συνήθεια και αυτό το είδος «τελετουργίας» του να είμαι καλύτερος στην επικοινωνία, ειδικά όταν είμαι γύρω του. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα που πρέπει να λύσουμε μαζί. Είναι σπουδαίος άνθρωπος. Μου επέτρεψε να γίνω ο άνθρωπος που είμαι σήμερα. Όχι μόνο ο τενίστας, αλλά ο Στέφανος που είμαι σήμερα. Υπάρχουν πολλά που του οφείλω. Θέλω πραγματικά να χτίσουμε κάτι ξεχωριστό, κάτι διαχρονικό, κάτι που να είναι αξέχαστο στην καριέρα μου και στις στιγμές μας έξω από το γήπεδο».

Στο τελευταίο κομμάτι της συνέντευξης ο Έλληνας πρωταθλητής μίλησε για την πολλή δουλειά που έχει κάνει με τον πατέρα του από τις πρώτες κιόλας μέρες της νέας συνεργασίας τους: «Έχουμε ρίξει πολλή δουλειά. Περάσαμε τουλάχιστον τρεις με τέσσερις μέρες προπονώντας στο Τορόντο μετά την ήττα μου, κάτι που δεν είναι συνηθισμένο. Συνήθως προσπαθούμε να βρούμε την πρώτη πτήση για τον επόμενο προορισμό, αλλά απολαύσαμε τον χρόνο μας εκεί. Νιώθω ότι υπήρξε πολύ δέσιμο ανάμεσά μας, ανεξάρτητα από το αν κέρδισα ή όχι. Νιώθω ότι καταφέραμε να έχουμε μερικές στιγμές στο γήπεδο μαζί, όπου μπορούμε να επικοινωνήσουμε για το τι νιώθουμε άβολο, τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Η αφοσίωση και η αποφασιστικότητα του πατέρα μου… Δεν νομίζω ότι έχω δουλέψει ποτέ με άνθρωπο που να είναι τόσο αποφασισμένος και τόσο πρόθυμος να περάσει αμέτρητες ώρες στο γήπεδο για να έχουμε το σωστό αποτέλεσμα. Και αυτό με εμπνέει γιατί μου δείχνει ότι θα κάνει τα πάντα για μένα, είτε για να πετύχω είτε για να γίνω η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Και αυτό με γεμίζει. Όταν βλέπω έναν άνθρωπο σαν κι αυτόν που κυριολεκτικά δίνει την ψυχή και όλη του την ενέργεια για να πάρω το μέγιστο από αυτό, πραγματικά με αγγίζει βαθιά. Το θεωρώ πολύ σημαντικό».

YouTube thumbnail

Τράπεζες
Προμήθειες: Όλες οι δια νόμου μειώσεις στις τράπεζες για φθηνότερες συναλλαγές 

Προμήθειες: Όλες οι δια νόμου μειώσεις στις τράπεζες για φθηνότερες συναλλαγές 

