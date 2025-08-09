Τσιτσιπάς – Μαροζάν 2-0: Πειστική εμφάνιση και πρόκριση για τον Στέφανο

Μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του στη φετινή σεζόν πραγματοποίησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο παιχνίδι με τον Φαμπιάν Μαροζάν, για τον δεύτερο γύρο του 1000άρι τουρνουά του Σινσινάτι. Ο συμπατριώτης μας έδειξε ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία του πρώτου σετ και κυριάρχησε απόλυτα στο δεύτερο, παίρνοντας τη νίκη με 7-6 [3], 6-2.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη, μετά από πέντε σερί ήττες για τον Στέφανο Τσιτσιπά, μαζί με τα παιχνίδια του Hopman Cup, με τον Ελληνα τενίστα να δείχνει εξαιρετικά στοιχεία και να παίρνει την πρόκριση για την επόμενη φάση, όπου θα αντιμετωπίσει τον Μπέντζαμιν Μπόντζι, ο οποίος απέκλεισε με 2-1 σετ τον Λορέντζο Μουσέτι (5-7, 6-4, 7-6 [4]). Οι δύο τενίστες έχουν αναμετρηθεί τρεις φορές στο παρελθόν, με τον Στέφανο να έχει το απόλυτο (3-0).

Στο σημερινό παιχνίδι με τον Φαμπιάν Μαροζάν, το πρώτο σετ ήταν ντέρμπι, με τους δύο τενίστες να κρατούν τα σερβίς τους, άλλο εύκολα και άλλοτε δύσκολα και να οδηγούνται στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε με δύο μίνι μπρέικ (3-0), τα οποία πήρε πίσω στη συνέχεια ο Ούγγρος (3-2), αλλά ο συμπατριώτης μας δεν πτοήθηκε. Κέρδισε τους τέσσερις από τους επόμενους πέντε πόντους και με 7-3 έκανε το 1-0 στα σετ.

Στο δεύτερο σετ ο Στέφανος κυριάρχησε. Με μπρέικ στο 5ο γκέιμ έκανε το 3-2 και έβαλε τις βάσεις για τη νίκη. Στη συνέχεια κράτησε το σερβίς του και λίγο αργότερα με νέο μπρέικ στο 7ο γκέιμ (5-2) έβαλε ταφόπλακα στα όνειρα του αντιπάλου του. Το 6-2 σφράγισε την πολύ καλή εμφάνιση και την πρόκριση του Τσιτσιπά στον τρίτο γύρο του Σινσινάτι.