Η στιγμή που ο Τσιτσιπάς πόνεσε περισσότερο στη ζωή του και η σπανακόπιτα της γιαγιάς Σταυρούλας (vid)

Όπως αποκάλυψε από το Σινσινάτι όπου βρίσκεται για να πάρει μέρος στο Οπεν της αμερικανικής πόλη, λίγη ώρα μετά την ήττα του στον τελικό του Roland Garros 2021 ενημερώθηκε ότι η αγαπημένη του γιαγιά είχε φύγει από τη ζωή. «Mου είπαν μετά τον τελικό του Roland Garros ότι η γιαγιά μου είχε πεθάνει. Το πιο τρελό είναι ότι ένιωσα κάτι στον αέρα όταν έμπαινα στο γήπεδο. Θυμάμαι ότι κοίταξα προς τον ουρανό, κάτι που δεν κάνω ποτέ και ένιωσα μια παρουσία. Η είδηση ήρθε περίπου μία ώρα μετά τον τελικό και με διέλυσε εκείνη τη στιγμή. Ήταν ο άνθρωπος που με αγαπούσε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο και ο θάνατος της ήταν η πιο οδυνηρή στιγμή στη ζωή μου».

Ο Τσιτσιπάς ανέφερε και το μεγάλο μάθημα που πήρε από αυτήν. «Με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι πρέπει να μοιράζουμε τη ζωή μας, κάθε στιγμή που έχουμε, με ανθρώπους που αγαπάμε. Οι στιγμές έρχονται και φεύγουν».

Το όνομα της ήταν Σταυρούλα και ο Έλληνας πρωταθλητής μίλησε για την… σπανακόπιτα της. «Το χαμόγελο της ήταν το πιο ευγενικό, το πιο ειλικρινές πράγμα που έχω δει στη ζωή μου. Ήταν γεμάτη αγάπη και μπορούσες να δεις την πίστη μέσα στα μάτια της. Έκανε την καλύτερη σπανακόπιτα που έχω φάει στη ζωή μου, σίγουρα υπάρχει μυστική οικογενειακή συνταγή. Είμαι ευγνώμων στη γιαγιά μου γιατί γέμισε τη ζωή μου με αναμνήσεις αγάπης και στοργής. Επικοινωνούσε μαζί μου κάθε εβδομάδα. Θα την αγαπώ για πάντα και θέλω τα παιδιά μου να μάθουν γι’ αυτήν».

