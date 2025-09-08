Σίνερ – Αλκαράθ 1-3: Kυριάρχησε ο Ισπανός και κατέκτησε το US Open

Ακόμα ένας μεγάλος τίτλος προστέθηκε στη συλλογή του Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος έκαμψε την αντίσταση του Γιανίκ Σίνερ με 3-1 σετ (6-2, 3-6, 6-1, 6-4), στον τελικό του US Open, σε 3 ώρες και 42 λεπτά, φτάνοντας έτσι τα έξι Grand Slam μόλις στα 22 του χρόνια.

Ο Ισπανός τενίστας ήταν εκπληκτικός στο πρώτο σετ, καταφέρνοντας να επικρατήσει με 6-2, ωστόσο η απάντηση από τον Ιταλό δεν άργησε να έρθει και με ένα δικό του 6-3, έφερε τον τελικό σε απόλυτη ισορροπία, μπαίνοντας στο τρίτο σετ.

Ο Αλκαράθ κατέκτησε το US Open σε μια ανεπανάληπτη ματσάρα

CARLOS ALCARAZ IS A SIX-TIME GRAND SLAM CHAMPION! 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/PKOOVZTF4F — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

Εκεί ο Αλκαράθ ήταν απλά εντυπωσιακός και δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Ιταλό και με 6-1 στα γκέιμ έκανε το 2-1. Το τελευταίο σετ, όπως ήταν λογικό, έγινε πιο κλειστό, ωστόσο ο 22χρονος Ισπανός ήταν πανέτοιμος για να πάρει τη νίκη και τον τίτλο με το 6-4 στα γκέιμ που διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Το σίγουρο είναι ότι αυτοί οι δύο τενίστες είναι με διαφορά οι καλύτεροι στον κόσμο τα τελευταία χρόνια, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να αδυνατεί πλέον να τους ανταγωνιστεί.

Nα σημειωθεί ότι ο Κάρλος Αλκαράθ επιστρέφει στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης μετά από δύο χρόνια, μετά τον θρίαμβο στη Νέα Υόρκη και πλέον βάζει πλώρη σε λίγους μήνες για το Australian Open, το οποίο είναι το μοναδικό Grand Slam που δεν έχει κατακτήσει.

Ο Κάρλος Αλκαράθ είναι ο δεύτερος νεαρότερος τενίστας μετά τον Μπιορν Μποργκ που φτάνει σε έξι Grand Slam και ο νεαρότερος που καταφέρνει να κερδίσει πάνω από μία φορά Grand Slams σε όλες τις επιφάνειες (2 Roland Garros, 2 Wimbledon και 2 US Open). Οι μοναδικοί που έχουν κάτι ανάλογο είναι οι Ματς Βιλάντερ, Νόβακ Τζόκοβιτς και Ράφα Ναδάλ!