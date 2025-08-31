Αλκαράθ-Σίνερ: Τα μυθικά χρήματα που έχουν βγάλει οι κορυφαίοι τενίστες του κόσμου

To US Open είναι σε εξέλιξη με τον Γιανίκ Σίνερ και τον Κάρλος Αλκαράθ να είναι τα βασικά φαβορί για το τρόπαιο, λόγω και της θέσης στην παγκόσμια κατάταξη, αλλά και τους γεγονότος ότι έχουν κερδίσει τα τελευταία επτά Grand Slam, δημιουργώντας ένα αχτύπητο δίδυμο.

Ελάχιστη είναι και η διαφορά στα χρήματα που εισπράττουν με τον Ιταλό, νούμερο ένα στον κόσμο να είναι και ο πιο ακριβοπληρωμένος τενίστας στον κόσμο με 52,3 εκατομμύρια δολάρια, τους τελευταίους 12 μήνες από χρηματικά έπαθλα, χορηγίες, μπόνους και αμοιβές εμφάνισης, λίγα παραπάνω από τον Αλκαράθ που έχει πάρει 49 εκατομμύρια δολάρια, βάσει εκτιμήσεων του Sportico. Την πρώτη πεντάδα στο τένις συμπληρώνουν η Κόκο Γκοφ (35,2 εκατομμύρια δολάρια), η Αρίνα Σαμπαλένκα (25,4 εκατομμύρια δολάρια) και ο Νόβακ Τζόκοβιτς. (24,4 εκατομμύρια δολάρια).

Όλα τα… λεφτά οι χορηγοί για τον Αλκαράθ

Όπως αποδεικνύουν αυτοί οι αριθμοί, τα περισσότερα χρήματα στο τένις κερδίζονται εκτός κορτ. Ο Αλκαράθ εξασφάλισε περίπου 36 εκατομμύρια δολάρια από χορηγούς και αμοιβές εμφάνισης τους τελευταίους 12 μήνες, τρεις φορές περισσότερα από τα χρηματικά έπαθλα από τις νίκες στους αγώνες και είναι ο κορυφαίος στο άθλημα.

Η Nike ανανέωσε τη συμφωνία μαζί του το 2023 και του πληρώνει περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους. Άλλοι συνεργάτες περιλαμβάνουν τις LVMH, Rolex, BMW, Babolat, Calvin Klein, αντηλιακό ISDIN και την βραζιλιάνικη Itaú Unibanco. Η τελευταία του συμφωνία είναι με τον γαλλικό γίγαντα τροφίμων Danone για να προωθήσει τα προϊόντα της, συμπεριλαμβανομένου του Evian, που έχει ισχυρή παρουσία στο τένις.



Ο πιο… φτωχός Σίνερ

Ο Σίνερ έχει περισσότερους από 10 χορηγούς όπως οι Νike, Lavazza, Head, Rolex, De Cecco και L’Oréal, οι οποίοι δεν τον εγκατέλειψαν παρά την τρίμηνη τιμωρία για χρήση απαγορευμένης ουσίας. Η μικρή ποινή ήρθε καθώς οι οργανισμοί καταπολέμησης του ντόπινγκ δέχτηκαν την εξήγησή του ότι είχε μολυνθεί από τον φυσιοθεραπευτή του, ο οποίος χρησιμοποίησε ένα σπρέι επούλωσης σε μια πληγή στο χέρι του πριν κάνει μασάζ στον Σίνερ.

Τους τελευταίους 12 μήνες, ο Ιταλός τενίστας κέρδισε 27,3 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματικά έπαθλα, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής των 5 εκατομμυρίων δολαρίων για τη νίκη του στο τουρνουά επίδειξης Six Kings Slam στη Σαουδική Αραβία, το οποίο είχε κι ένα επταψήφιο ποσό συμμετοχής. Τα αγωνιστικά κέρδη του Σίνερ είναι υπερδιπλάσια από τα 13 εκατομμύρια δολάρια του Αλκαράθ.

Η Γκοφ συναγωνίζεται τους άνδρες

Η 21χρονη Κόκο Γκοφ βρίσκεται σε καλό δρόμο για να παραμείνει η πιο ακριβοπληρωμένη αθλήτρια στον κόσμο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, Είναι τόσα τα χρήματα που τον Απρίλιο ανακοίνωσε ότι θα ιδρύσει εταιρεία για τη διαχείριση της καριέρας της. Η πιο επικερδής συμφωνία προώθησης της Αμερικανίδας τενίστριας είναι με τη New Balance. Η μάρκα με έδρα τη Βοστώνη υπέγραψε μαζί της για πρώτη φορά όταν ήταν 14 ετών και ανανέωσε το συμβόλαιο το 2022 για να την καταστήσει μία από τις πλουσιότερες στο γυναικείο άθλημα.

Το πλούσιο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει επίσης τις L’Oréal, UPS, Head, Barilla, Baker Tilly, Bose, Rolex και τη μάρκα χυμών Naked.



Το τένις παραμένει το μόνο μεγάλο επαγγελματικό άθλημα όπου οι γυναίκες συγκεντρώνουν σχεδόν ίδια χρήματα με τους άνδρες στις αμοιβές. Τα χρηματικά έπαθλα του WTA Tour βρίσκονται πίσω από αυτά του ATP, αλλά τα χρήματα είναι τα ίδια στα Slam και Master 1000. Από την πλευρά των χορηγών, πέντε γυναίκες κέρδισαν τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια εκτός γηπέδου, συμπεριλαμβανομένης της Ναόμι Οσάκα, παρότι βρέθηκε εκτός δεκάδας.

Συνολικά, οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι τενίστες κέρδισαν 272 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 11% σε σχέση με πέρσι. Η ανάλυση είναι 35% από χρηματικά έπαθλα και 65% από χορηγίες, μπόνους και αμοιβές εμφάνισης και αφορούν τους 12 μήνες από τον Σεπτέμβριο του 2024 έως τον Αύγουστο του 2025 σύμφωνα με τη Sportico.