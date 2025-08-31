sports betsson
Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Αλκαράθ-Σίνερ: Τα μυθικά χρήματα που έχουν βγάλει οι κορυφαίοι τενίστες του κόσμου
Σπορ 31 Αυγούστου 2025 | 11:52

Αλκαράθ-Σίνερ: Τα μυθικά χρήματα που έχουν βγάλει οι κορυφαίοι τενίστες του κόσμου

Κάρλος Αλκαράθ και Γιανίκ Σίνερ έχουν κερδίσει περισσότερα από 100 εκατ. δολάρια τον τελευταίο χρόνο, με τα περισσότερα χρήματα να προέρχονται από χορηγούς.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
A
A
Vita.gr
Η δίαιτα που ενισχύει το έντερο και ρυθμίζει την όρεξη

Η δίαιτα που ενισχύει το έντερο και ρυθμίζει την όρεξη

Spotlight

To US Open είναι σε εξέλιξη με τον Γιανίκ Σίνερ και τον Κάρλος Αλκαράθ να είναι τα βασικά φαβορί για το τρόπαιο, λόγω και της θέσης στην παγκόσμια κατάταξη, αλλά και τους γεγονότος ότι έχουν κερδίσει τα τελευταία επτά Grand Slam, δημιουργώντας ένα αχτύπητο δίδυμο.

Ελάχιστη είναι και η διαφορά στα χρήματα που εισπράττουν με τον Ιταλό, νούμερο ένα στον κόσμο να είναι και ο πιο ακριβοπληρωμένος τενίστας στον κόσμο με 52,3 εκατομμύρια δολάρια, τους τελευταίους 12 μήνες από χρηματικά έπαθλα, χορηγίες, μπόνους και αμοιβές εμφάνισης, λίγα παραπάνω από τον Αλκαράθ που έχει πάρει 49 εκατομμύρια δολάρια, βάσει εκτιμήσεων του Sportico. Την πρώτη πεντάδα στο τένις συμπληρώνουν η Κόκο Γκοφ (35,2 εκατομμύρια δολάρια), η Αρίνα Σαμπαλένκα (25,4 εκατομμύρια δολάρια) και ο Νόβακ Τζόκοβιτς. (24,4 εκατομμύρια δολάρια).

Όλα τα… λεφτά οι χορηγοί για τον Αλκαράθ

Όπως αποδεικνύουν αυτοί οι αριθμοί, τα περισσότερα χρήματα στο τένις κερδίζονται εκτός κορτ. Ο Αλκαράθ εξασφάλισε περίπου 36 εκατομμύρια δολάρια από χορηγούς και αμοιβές εμφάνισης τους τελευταίους 12 μήνες, τρεις φορές περισσότερα από τα χρηματικά έπαθλα από τις νίκες στους αγώνες και είναι ο κορυφαίος στο άθλημα.

Η Nike ανανέωσε τη συμφωνία μαζί του το 2023 και του πληρώνει περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους. Άλλοι συνεργάτες περιλαμβάνουν τις LVMH, Rolex, BMW, Babolat, Calvin Klein, αντηλιακό ISDIN και την βραζιλιάνικη Itaú Unibanco. Η τελευταία του συμφωνία είναι με τον γαλλικό γίγαντα τροφίμων Danone για να προωθήσει τα προϊόντα της, συμπεριλαμβανομένου του Evian, που έχει ισχυρή παρουσία στο τένις.


Ο πιο… φτωχός Σίνερ

Ο Σίνερ έχει περισσότερους από 10 χορηγούς όπως οι Νike, Lavazza, Head, Rolex, De Cecco και L’Oréal, οι οποίοι δεν τον εγκατέλειψαν παρά την τρίμηνη τιμωρία για χρήση απαγορευμένης ουσίας. Η μικρή ποινή ήρθε καθώς οι οργανισμοί καταπολέμησης του ντόπινγκ δέχτηκαν την εξήγησή του ότι είχε μολυνθεί από τον φυσιοθεραπευτή του, ο οποίος χρησιμοποίησε ένα σπρέι επούλωσης σε μια πληγή στο χέρι του πριν κάνει μασάζ στον Σίνερ.

Τους τελευταίους 12 μήνες, ο Ιταλός τενίστας κέρδισε 27,3 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματικά έπαθλα, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής των 5 εκατομμυρίων δολαρίων για τη νίκη του στο τουρνουά επίδειξης Six Kings Slam στη Σαουδική Αραβία, το οποίο είχε κι ένα επταψήφιο ποσό συμμετοχής. Τα αγωνιστικά κέρδη του Σίνερ είναι υπερδιπλάσια από τα 13 εκατομμύρια δολάρια του Αλκαράθ.

Η Γκοφ συναγωνίζεται τους άνδρες

Η 21χρονη Κόκο Γκοφ βρίσκεται σε καλό δρόμο για να παραμείνει η πιο ακριβοπληρωμένη αθλήτρια στον κόσμο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, Είναι τόσα τα χρήματα που τον Απρίλιο ανακοίνωσε ότι θα ιδρύσει εταιρεία για τη διαχείριση της καριέρας της. Η πιο επικερδής συμφωνία προώθησης της Αμερικανίδας τενίστριας είναι με τη New Balance. Η μάρκα με έδρα τη Βοστώνη υπέγραψε μαζί της για πρώτη φορά όταν ήταν 14 ετών και ανανέωσε το συμβόλαιο το 2022 για να την καταστήσει μία από τις πλουσιότερες στο γυναικείο άθλημα.

Το πλούσιο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει επίσης τις L’Oréal, UPS, Head, Barilla, Baker Tilly, Bose, Rolex και τη μάρκα χυμών Naked.


Το τένις παραμένει το μόνο μεγάλο επαγγελματικό άθλημα όπου οι γυναίκες συγκεντρώνουν σχεδόν ίδια χρήματα με τους άνδρες στις αμοιβές. Τα χρηματικά έπαθλα του WTA Tour βρίσκονται πίσω από αυτά του ATP, αλλά τα χρήματα είναι τα ίδια στα Slam και Master 1000. Από την πλευρά των χορηγών, πέντε γυναίκες κέρδισαν τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια εκτός γηπέδου, συμπεριλαμβανομένης της Ναόμι Οσάκα, παρότι βρέθηκε εκτός δεκάδας.

Συνολικά, οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι τενίστες κέρδισαν 272 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 11% σε σχέση με πέρσι. Η ανάλυση είναι 35% από χρηματικά έπαθλα και 65% από χορηγίες, μπόνους και αμοιβές εμφάνισης και αφορούν τους 12 μήνες από τον Σεπτέμβριο του 2024 έως τον Αύγουστο του 2025 σύμφωνα με τη Sportico.

Headlines:
Business
Επιχειρήσεις: Τα 4+2 deals που σημάδεψαν το καλοκαίρι  

Επιχειρήσεις: Τα 4+2 deals που σημάδεψαν το καλοκαίρι  

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η δίαιτα που ενισχύει το έντερο και ρυθμίζει την όρεξη

Η δίαιτα που ενισχύει το έντερο και ρυθμίζει την όρεξη

Ακίνητα
Κώδικας Πολεοδομίας και Χωροταξίας: Από το χαρτί στο cloud

Κώδικας Πολεοδομίας και Χωροταξίας: Από το χαρτί στο cloud

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Στην Εθνική ο Κυριακόπουλος (pic)
Ποδόσφαιρο 31.08.25

Στην Εθνική ο Κυριακόπουλος (pic)

Ο Γιώργος Κυριακόπουλος κλήθηκε στην Εθνική από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για να αντικαταστήσει τον τραυματία Δημήτρη Γιαννούλη.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Ο Μέντι έχει «απογειώσει» τον Τσικίνιο
On Field 30.08.25

Ο Μέντι έχει «απογειώσει» τον Τσικίνιο

Ο Πορτογάλος χαφ ήταν καθοριστικός και στον Βόλο για τον Ολυμπιακό και ο Μεντιλίμπαρ δικαιώνεται που τον χρησιμοποιεί πίσω από τον σέντερ φορ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Απέραντο γαλάζιο…
On Field 29.08.25

Απέραντο γαλάζιο…

Μια βραδιά ελληνική και ονειρεμένη σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Με τέτοια άμυνα όλα γίνονται πιο εύκολα
On Field 29.08.25

Με τέτοια άμυνα όλα γίνονται πιο εύκολα

Η εμφάνιση του Γιάννη και η πιεστική άμυνα έκαναν την διαφορά κι έδωσαν σπουδαία νίκη στην Εθνική μας ομάδα απέναντι στην Ιταλία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα όνειρα συνεχίζονται και στο Champions League
On Field 28.08.25

Τα όνειρα συνεχίζονται και στο Champions League

Τίποτε δεν είναι εύκολο στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αλλά ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει ότι είναι ικανός για όλα και στην Ευρώπη

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα γκολπόστ της… οργής
On Field 28.08.25

Τα γκολπόστ της… οργής

Η Γιουνάιτεντ αποκλείστηκε από την Γκρίμσπι στο Carabao Cup, μετά από δύο μεγάλα λάθη του Ονάνα, αλλά ακόμα δεν έχει πάρει τερματοφύλακα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αθλήτρια του μήνα στον κόσμο η 18χρονη Βάλια Λυκομήτρου που σπουδάζει στο Yale και ακούει ροκ!
Ελληνική ελπίδα 28.08.25

Αθλήτρια του μήνα στον κόσμο η 18χρονη Βάλια Λυκομήτρου που σπουδάζει στο Yale και ακούει ροκ!

Αθλήτρια του μήνα αναδείχθηκε η Βάλια Λυκομήτρου από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Κωπηλασίας με τα 2 χρυσά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας Νέων U23 και Εφήβων–Νεανίδων U19 του 2025.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Η Μπριζ, η… Βίκινγκ και η «σίγουρη» αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase… ως τον Νοέμβρη
On Field 27.08.25

Η Μπριζ, η… Βίκινγκ και η «σίγουρη» αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase… ως τον Νοέμβρη

Τι περιμένει ο Ολυμπιακός από το φινάλε των play-offs του Champions League και πώς μπορεί να αρχίσει να... υπολογίζει το μέλλον του στην διοργάνωση της επόμενης χρονιάς από τα τέλη Νοέμβρη!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Το Άνφιλντ στους ρυθμούς του… Ρίο
On Field 26.08.25

Το Άνφιλντ στους ρυθμούς του… Ρίο

Ο Άρνε Σλοτ αλλά και ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ αποθέωσαν τον 16χρονο Ρίο Νγκουμόα, ο οποίος ήταν στηνν παιδική του ηλικία, οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο (πρώτος) τελικός του Ρούμπεν Αμορίμ
On Field 25.08.25

Ο (πρώτος) τελικός του Ρούμπεν Αμορίμ

Η Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει το Σάββατο την Μπέρνλι και ο Πορτογάλος τεχνικός θα βρεθεί σε δύσκολη θέση αν η ομάδα του δεν πάρει τους τρεις βαθμούς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μονή Σινά: «Να διασφαλισθεί η τάξη με τη συμμετοχή όλων των πλευρών», λέει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
Κόσμος 31.08.25

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων υπενθυμίζει ότι έχει δικαιοδοσία στη Μονή Σινά - Τι λέει για την κρίση

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, υπενθυμίζει ότι έχει δικαιοδοσία στη Μονή Σινά και αναφέρει ότι «στηρίζει πλήρως την Σιναϊτική Αδελφότητα, αναγνωρίζοντας τα δικαιώματα των Πατέρων της Ιεράς Μονής».

Σύνταξη
Στην Εθνική ο Κυριακόπουλος (pic)
Ποδόσφαιρο 31.08.25

Στην Εθνική ο Κυριακόπουλος (pic)

Ο Γιώργος Κυριακόπουλος κλήθηκε στην Εθνική από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για να αντικαταστήσει τον τραυματία Δημήτρη Γιαννούλη.

Σύνταξη
Επιχείρηση «σκούπα» της ΕΛΑΣ στην Κρήτη – Συλλήψεις αστυνομικών,στρατιωτικών και επιχειρηματιών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Ελλάδα 31.08.25

Επιχείρηση «σκούπα» της ΕΛΑΣ στην Κρήτη – Συλλήψεις αστυνομικών,στρατιωτικών και επιχειρηματιών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς, ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Κρήτη - Κατηγορούνται στρατιωτικοί, αστυνομικοί και επιχειρηματίες

Σύνταξη
Γάζα: Γερουσιαστές των ΗΠΑ κατηγορούν το Ισραήλ ότι δεν τους επιτρέπει να συμμετέχουν σε ανθρωπιστική αποστολή
Η ανάρτηση 31.08.25

Γάζα: Γερουσιαστές των ΗΠΑ κατηγορούν το Ισραήλ ότι δεν τους επιτρέπει να συμμετέχουν σε ανθρωπιστική αποστολή

Οι Κρις Βαν Χόλεν και Τζεφ Μέρκλεϊ ήθελαν να δουν από κοντά τι συμβαίνει στη Γάζα - 88 νεκροί τις τελευταίες 24 ώρες στη Λωρίδα, οι 30 περίμεναν να πάρουν ανθρωπιστική βοήθεια

Σύνταξη
Ο Τζέικομπ Ελόρντι μιλάει για τη μεταμόρφωσή του σε τέρας του Φρανκενστάιν – «Η πιο αγνή μορφή του ευατού μου»
«Ανθρωπιά» 31.08.25

Ο Τζέικομπ Ελόρντι μιλάει για τη μεταμόρφωσή του σε τέρας του Φρανκενστάιν – «Η πιο αγνή μορφή του ευατού μου»

Όπως αποκάλυψε ο σκηνοθέτης Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο σε μια νέα συνέντευξη στο Variety, αποφάσισε να δώσει στον Τζέικομπ Ελόρντι τον ρόλο εξαιτίας των ματιών του τα οποία «μαρτυρούν ανθρωπιά». 

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αποκάλυψη in: Τα εννιά κενά του δικαστικού φακέλου (που ολοκληρώθηκε) για τα Τέμπη
Ελλάδα 31.08.25

Αποκάλυψη in: Τα εννιά κενά του δικαστικού φακέλου (που ολοκληρώθηκε) για τα Τέμπη

Η σύγχυση με τα δύο «τελικά» αντίθετα πορίσματα για τα Τέμπη η μη εξέταση κρίσιμων τμημάτων των τραίνων, τα αναπάντητα ερωτήματα στο Γενικό Χημείο του Κράτους, η καθυστερημένη αυτοψία, η παρασκηνιακή «επίθεση» στους ευρωπαίους ερευνητές του δυστυχήματος κι η άστοχη επικοινωνιακή εκμετάλλευση.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
ΕΛ.ΑΣ: Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα που διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης – Συλλήψεις σε Ελλάδα, Γερμανία
Πώς δρούσε 31.08.25

Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα που διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης - Συλλήψεις σε Ελλάδα και Γερμανία

Η εξάρθρωση του κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης επετεύχθη στο πλαίσιο συνεργασίας της ΕΛ.ΑΣ, με τις Γερμανικές Αρχές, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών του Γραφείου DEA της αμερικάνικης Πρεσβείας

Σύνταξη
Υπάρχουν και όρια κυρία Κωνσταντοπούλου
Opinion 31.08.25

Υπάρχουν και όρια κυρία Κωνσταντοπούλου

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου οφείλει να καταλάβει ότι υπάρχουν όρια - τουλάχιστον ηθικό όριο - στην πολιτική αντιπαράθεση και ότι όχι, ο σκοπός δεν αγιάζει πάντα τα μέσα

Ειδικός Συνεργάτης
Ουκρανία: Οι ρωσικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να καταλάβουν πλήρως καμία μεγάλη πόλη το καλοκαίρι
«Υπερβολικοί αριθμοί» 31.08.25

Οι ρωσικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να καταλάβουν πλήρως καμία μεγάλη πόλη το καλοκαίρι, λέει το Κίεβο

Η Ρωσία συνεχίζει τα πλήγματα στην Ουκρανία - Πραγματοποίησε επίθεση με drones κοντά στην Οδησσό, προκαλώντας ζημιές σε τέσσερις ενεργειακές εγκαταστάσεις

Σύνταξη
ΕΛ.ΑΣ: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Καισαριανή – Ακόμη μία στον Ασπρόπυργο
Ελλάδα 31.08.25

Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών σε Καισαριανή και Ασπρόπυργο

Στην Καισαριανή έγιναν δύο συλλήψεις ενός 49χρονου και μιας 26χρονης, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων - Στον Ασπρόπυργο συνελήφθη 26χρονος για διακίνηση κάνναβης

Σύνταξη
Τροχαίο στην Πάτρα: «Μπαμπά ζω όνειρο, θέλω να ξυπνήσω» – Υποφέρει η 7χρονη μετά το τροχαίο
«Πονάει και κλαίει» 31.08.25

«Μπαμπά ζω ένα όνειρο, θέλω να ξυπνήσω» - Υποφέρει η 7χρονη μετά το τροχαίο, λέει ο πατέρας

Συγκλονίζει ο πατέρας της μιλώντας για την ψυχολογική αλλά και σωματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η κόρη του μετά το τροχαίο στην Πάτρα - «Δεν μπορεί να το διαχειριστεί, πονάει και κλαίει»

Σύνταξη
Φωτιές: Πώς η εγκατάλειψη της υπαίθρου τροφοδότησε τις φονικές πυρκαγιές στην Ευρώπη
Αποκαλυπτική έρευνα 31.08.25

Πώς η εγκατάλειψη της υπαίθρου τροφοδότησε τις φονικές πυρκαγιές στην Ευρώπη

«Η εγκαταλελειμμένη γη τροφοδοτεί τις πυρκαγιές» - Η αντίθετη τάση συγκριτικά με τις ΗΠΑ - Η κλιματική κρίση χειροτερεύει - Ισπανία και Πορτογαλία βρέθηκαν στη χειρότερη θέση το φετινό καλοκαίρι 

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΣΥΡΙΖΑ για ανασκόπηση Μητσοτάκη: Άλλη μια έκθεση ιδεών
«Ψευδολογία και παροχολογία» 31.08.25

Σφοδρά πυρά από ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη - «Έκθεση ιδεών το κυριακάτικο μήνυμα»

Πώς σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ την ανασκόπηση Μητσοτάκη - «Επόμενο ραντεβού ψευδολογίας και παροχολογίας άνευ ουσίας και προοπτικής στη ΔΕΘ, στην ομιλία του κ. Μητσοτάκη», αναφέρει

Σύνταξη
Νέα τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός 21χρονος σε τροχαίο, ένας 35χρονος σοβαρά τραυματίας
Ελλάδα 31.08.25

Νέα τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός 21χρονος σε τροχαίο, ένας 35χρονος σοβαρά τραυματίας

Αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος άνδρας, κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο νεαροί ηλικίας 21 και 35 ετών αντίστοιχα.

Σύνταξη
Μύκονος: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Κοκαΐνη και χάπια αξίας άνω των 135.000 ευρώ
Ξεχωριστές δικογραφίες 31.08.25

Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στη Μύκονο - Κοκαΐνη και χάπια αξίας άνω των 135.000 ευρώ

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Σύρου - Στο πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθηκαν και τρεις αλλοδαποί που είχαν προμηθευτεί μικροποσότητες από τους δράστες που κατηγορούνται για διακίνηση

Σύνταξη
Χαμάς: Νέες αναφορές ότι σκοτώθηκε ο μασκοφόρος εκπρόσωπός της – Δημοσιοποίησε βίντεο με νεκρούς ηγέτες της
Ο Αμπού Ομπέιντα 31.08.25

Νέες αναφορές ότι σκοτώθηκε ο μασκοφόρος εκπρόσωπος της Χαμάς - Δημοσιοποίησε βίντεο με νεκρούς ηγέτες της

Η Χαμάς δεν έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο του Αμπού Ομπέιντα - Η παλαιστινιακή οργάνωση τιμά τους νεκρούς ηγέτες της με βίντεο που δημοσιοποίησε

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
Απόρρητο