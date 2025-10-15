Σίνερ – Τσιτσιπάς 2-0: Σε άλλο επίπεδο ο Ιταλός (vid)

Ανώτερος ο Γιάνικ Σίνερ, επικράτησε εύκολα του Στέφανου Τσιτσιπά με 2-0 σετ (6-2, 6-3) και προκρίθηκε στα ημιτελικά του χλιδάτου τουρνουά «Six Kings Slam», που διεξάγεται στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Ο Ιταλός εκμεταλλεύτηκε το αδύνατο backhand του Ελληνα τενίστα και πήρε μια άνετη νίκη, αφήνοντας εκτός συνέχειας τον συμπατριώτη μας. Παρόλα αυτά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς φεύγει από την Σαουδική Αραβία έχοντας βάλει στον τραπεζικό του λογαριασμό 1.5 εκατ. δολάρια, το οποίο αντιστοιχεί στη συμμετοχή του στο τουρνουά. Υπενθυμίζουμε ότι ο νικητής της διοργάνωσης θα λάβει συνολικά 6 εκατ. δολάρια.

Κυριάρχησε ο Σίνερ

Ο Σίνερ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και με τρία μπρέικ προηγήθηκε γρήγορα με 5-0. Ο Τσιτσιπάς αντέδρασε και με δύο σερί γκέιμ μείωσε σε 5-2. Η αντεπίθεσή του, όμως, δεν είχε συνέχεια. Ο Ιταλός κράτησε το σερβίς του και με 6-2 έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά του τουρνουά επίδειξης που γίνεται στην Σαουδική Αραβία.

Ο Γιάνικ μπήκε στο δεύτερο σετ με το πόδι στο γκάζι, με τον Ιταλό να προηγείται γρήγορα με 3-0 σετ. Ο Στέφανος μείωσε σε 2-3, αλλά ο Σίνερ παρέμεινε ψύχραιμος και παίρνοντας τα τρία από τα επόμενα τέσσερα γκέιμς έκανε το 6-3 και πήρε το εισιτήριο για την τελική τετράδα, όπου θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς, που είχε περάσει bye στους «4».

Στον άλλον ημιτελικό, ο Κάρλος Αλκαράθ θα αντιμετωπίσει τον Τέιλορ Φριτζ, που απέκλεισε νωρίτερα τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 2-0 σετ. Οι νικητές των ημιτελικών θα κοντραριστούν στον τελικό του Σαββάτου (18/10), με έπαθλο τον τίτλο και 6 εκατ. δολάρια, ενώ οι ηττημένοι θα παίξουν στον μικρό τελικό.