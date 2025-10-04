Δεν παίζει στο τουρνουά της Σανγκάης ο Τσιτσιπάς

Παρότι έκανε το ταξίδι στην Κίνα και έκανε ό,τι μπορούσε για να είναι έτοιμος, τελικά ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν θα καταφέρει να συμμετάσχει στο Masters της Σανγκάης.

Ο Έλληνας πρωταθλητής αποφάσισε να μην ρισκάρει περισσότερο με τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί το τελευταίο διάστημα στη μέση κι έτσι απέσυρε τη συμμετοχή του από το τουρνουά, λίγες μόλις ώρες πριν την πρεμιέρα του στη διοργάνωση.

Τη θέση του «Στεφ» στο ταμπλό θα πάρει ο Αλεξάνταρ Βούκιτς που μπαίνει απευθείας στον δεύτερο γύρο και να αντιμετωπίσει το Σάββατο (4/10) τον Νούνο Μπόρζες.

🚨 Stefanos Tsitsipas est FORFAIT pour le Masters 1000 de Shanghai. 🇬🇷❌ Aleksander Vukic est repêché et affrontera Nuno Borges. 🍀 pic.twitter.com/RNsPolpf9S — Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) October 4, 2025

Επόμενος στόχος η Σαουδική Αραβία

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο Τσιτσιπάς πλέον θα «τρέξει» για να προλάβει το φιλικό event της Σαουδικής Αραβίας που θα διεξαχθεί στο διάστημα 15-18 Οκτωβρίου, χωρίς φυσικά η παρουσία του εκεί να θεωρείται δεδομένη.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την παρουσία του στο US Open, έπαιξε στο Davis Cup της Αθήνας παρότι ήδη αντιμετώπιζε πρόβλημα στη μέση του.