Χειρουργείο για τον Τσιτσιπά – Πότε επιστρέφει στα κορτς

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Στέφανος Τσιτσιπάς μέσα στη χρονιά δεν έχουν σταματήσει. Ο Έλληνας πρωταθλητής τις τελευταίες εβδομάδες ένιωθε έντονους πόνους στην πλάτη, που τον περιόριζαν αγωνιστικά, κάτι που τον οδήγησε να αποσύρει τη συμμετοχή του από το China Open.

Με σκοπό να απαλλαγεί από το πρόβλημα, ο Τσιτσιπάς πέρασε την πόρτα του χειρουργείου το πρωί της Παρασκευής (19/9) και υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεση κήλης, η οποία ήταν επιτυχημένη και οι ιατροί είναι αισιόδοξη για την πορεία αποκατάστασής του. Ωστόσο η ημερομηνία επιστροφής του παίκτη παραμένει ακόμα άγνωστη.

Επιστρέφει τις επόμενες εβδομάδες

Σύμφωνα με το ιατρικό επιτελείο, το νούμερο 27 του κόσμου μπορεί να επιστρέψει στα κορτς σε διάστημα 2 με 6 εβδομάδων, κάτι που θα κριθεί από τη διαδικασία επούλωσης και την ανταπόκριση του οργανισμού του. Ο Τσιτσιπάς ελπίζει να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση εγκαίρως, ώστε να προλάβει να συμμετάσχει στο τουρνουά επίδειξης «Six Kings Slam» που θα διεξαχθεί στη Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας στις 15-18 Οκτωβρίου.