Τσιτσιπάς: «Προτιμώ να κατακτήσω Davis Cup με την Ελλάδα περισσότερο από Grand Slam»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε του Τιάγκο Σέιμποθ Γουάιλντ με 2-0 σετ και ισοφάρισε το tie του Davis Cup απέναντι στη Βραζιλία (1-1). Την Κυριακή (14/9) θα αγωνιστεί σε δύο αγώνες, πρώτα στο διπλό με τον αδερφό του, Πέτρο και αργότερα θα αντιμετωπίσει το νούμερο 1 της Βραζιλίας, Ζοάο Φονσέκα, με στόχο τη νίκη της Ελλάδας.

Μετά τον αγώνα, το πρώην νούμερο 3 της παγκόσμιας κατάταξης μίλησε για το παιχνίδι, δηλώνοντας αναζωογονημένος που δεν αποσυντονίστηκε στο παιχνίδι, όπως του συνέβη στο US Open, και παράλληλα ικανοποιημένος με την εμφάνισή του.

Στη συνέχεια μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το ελληνικό κοινό που τον στήριξε, λέγοντας ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ αυτή τη στιγμή, ενώ πραγματοποίησε και το παιδικό όνειρό του να αγωνιστεί στο γήπεδο τένις του ΟΑΚΑ, στο οποίο πραγματοποιήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004.

Παράλληλα, ο Τσιτσιπάς νιώθει αισιόδοξος για το μέλλον της Εθνικής ομάδας και ελπίζει να βοηθήσει όσο περισσότερο γίνεται τους συμπαίκτες του με την εμπειρία του, ενώ δήλωσε ότι η κατάκτηση ενός Davis Cup με την Ελλάδα θα τον γέμιζε περισσότερο από το να κατακτήσει ένα Grand Slam, καθώς θα φέρει και τη χώρα του πιο κοντά στο άθλημα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Τσιτσιπάς

Για το πώς ένιωθε πριν τον αγώνα: «Ήμουν καλά, ένιωθα καλά, δεν περίμενα ότι θα νιώθω τόσο καλά. Η μόνη μου ανησυχία ήταν αν θα καταφέρω να παίξω τον αγώνα χωρίς τα συμβάντα που πήραν μέρος στον τελευταίο μου αγώνα στο US Open, που μου ήταν πολύ δύσκολο να παίξω στο 3ο και στο 4ο σετ. Δε φάνηκε να υπάρχει κάτι τέτοιο μέσα σε αυτόν στον αγώνα. Ήταν μεγάλη αναζωογόνηση το ότι κατάφερα να παίξω χωρίς να σκέφτομαι κάτι τρίτο».

Για το αν ήταν ευχαριστημένος με την καλή εμφάνιση: «Είμαι ευχαριστημένος με τον τρόπο που επέστρεφα και με τον τρόπο που διαχειριζόμουν τους πόντους. Η ωριμότητα μου ήταν άψογη και έδειξα πολύ καλές προθέσεις σε πολλούς πόντους, έπαιξα με έξυπνο τρόπο, δε βιαζόμουν, έχτιζα τους πόντους, έπαιζα στις γωνίες και έπαιρνα τις πρωτοβουλίες στις πιο ρηχές μπάλες».

Για το ΟΑΚΑ και τον κόσμο: «Είχαμε την ευκαιρία να παίξουμε με το Εκουαδόρ εδώ δίπλα πριν μερικά χρόνια, αλλά η αίσθηση δεν ήταν ίδια γιατί παίξαμε σε μπασκετικό γήπεδο τότε. Ξέρω ότι μπορεί να ακουστεί λάθος, γιατί είχε έρθει τόσος πολύς κόσμος να μας δει χειμωνιάτικα και με χιόνια κιόλας. Ήταν απ’ τις πρώτες μου εμπειρίες παίζοντας τότε στην Ελλάδα σε ένα γεμάτο στάδιο, αλλά σαν το ΟΑΚΑ εδώ δεν έχει, ήταν κάτι ονειρικό, διότι από μικρό παιδί ήθελα να παίξω μπροστά σε τόσο πολύ κόσμο. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο και το σημαντικότερο τενιστικό στάδιο που έχουμε στην Ελλάδα. Εδώ έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2004. Για μένα ήταν μια μαγική στιγμή, την απόλαυσα στο φουλ. Ένιωσα περήφανος που είμαι Έλληνας και με γέμισε με ζωντάνια. Στο tour δεν είχα την ευκαιρία να ενωθώ τόσο πολύ με το ελληνικό κοινό. Είναι πολύ διαφορετικά το ελληνικό κοινό που με βλέπει από την τηλεόραση να με υποστηρίζει από το γήπεδο με το δικό του τρόπο, με τη δική μας κουλτούρα, η οποία με φέρνει πιο κοντά στο τένις, με κάνει να το ευχαριστιέμαι πιο πολύ. Ήταν από τις στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ».

Για το μέλλον της ελληνικής ομάδας του Davis Cup: «Χτίζουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα με νεαρά παιδιά που έχουν ταλέντο και θέλουν να δουλέψουν δείχνοντας μεγάλη πειθαρχία. Δεν ξέρω αν είμαι η έμπνευση τους ή όχι, αλλά το να τους έχω δίπλα μου και να μπορώ να τους καθοδηγώ έχοντας παίξει σχεδόν 10 χρόνια στο tour, νομίζω βοηθάει πολύ την ομάδα. Αλλά έχουμε και μια ομάδα δίπλα μας που μας βοηθάει με τους δικούς της τρόπους. Δενόμαστε όλο και περισσότερο στα Davis Cup tie. Όνειρο μου όπως είπα είναι να κερδίσω το Davis Cup και πιστέψτε με θα με γέμιζε πολύ περισσότερο από ένα τίτλο Grand Slam. Ακούγεται ψιλοτρελό, αλλά το να μπορείς να κάνεις το τένις ένα ομαδικό σπορ και να το ζήσεις με ομαδικό τρόπο και ομαδική ατμόσφαιρα δεν είναι σύνηθες και του δίνει ένα ποδοσφαιρικό και μπασκετικό κλίμα. Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις σε άλλα ατομικά αθλήματα. Επίσης στο Davis Cup εκπροσωπώ την Ελλάδα με έναν διαφορετικό τρόπο, είναι μόνο η χώρα μας και μια τέτοια επιτυχία δεν θα φέρει απλώς πολλή αισιοδοξία για το μέλλον του ελληνικού τένις, αλλά και πολλά παιδιά κοντά στον αθλητισμό».

Κλείνοντας, ο Τσιτσιπάς μίλησε για την επερχόμενη αναμέτρηση με τον Φονσέκα: «Βοηθάει το ότι έχουμε προπονηθεί, γνωρίζουμε ο ένας πως παίζει ο άλλος και την μπάλα του καθενός. Δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο, αλλά ελπίζω να γίνει ένας καλός αγώνας».