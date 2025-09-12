sports betsson
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
Τσιτσιπάς: «Είμαι περήφανος όταν βγαίνω στο γήπεδο με την Ελλάδα»
Τσιτσιπάς: «Είμαι περήφανος όταν βγαίνω στο γήπεδο με την Ελλάδα»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε για το Davis Cup που θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο (13-14/9) στο ΟΑΚΑ.

Ελλάδα και Βραζιλία μπαίνουν στο court του ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο (13-14/9) για το Davis Cup. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής (12/9) ενόψει των αναμετρήσεων, ξεκαθάρισε πως στόχος του είναι να το κατακτήσει και νιώθει υπερήφανος όταν αγωνίζεται με την Εθνική.

Αναλυτικά οι δηλώσεις που έκανε ο Τσιτσιπάς:

«Είμαι έτοιμος να παίξω τρία παιχνίδια. Θέλω να μου δοθεί η ευκαιρία να παίξω όσο πιο πολύ γίνεται σε αυτό το στάδιο. Τελευταία φορά που έπαιξα εδώ ήταν το πανελλήνιο πάνω από 10 χρόνια.

Βρισκόμαστε σε μια πολύ καλή φάση για το ελληνικό τένις, μας δόθηκε ευκαιρία να έχουμε και το 250αρι και είμαι αισιόδοξος ότι αυτό το tie θα μας βοηθήσει περισσότερο σαν ομάδα. Είναι μια συναρπαστική εβδομάδα και ελπίζω να τη διασκεδάσουμε όλοι μας.

Πιστεύω ότι θα δούμε μια μεγάλη απήχηση άμα προκριθούμε, δικό μου όνειρο να κατακτήσω το Davis cup και ας ακούγεται εξωφρενικό. Παλεύουμε όλοι με αυτά που έχουμε κ αυτά που μπορούμε για να φτάσουμε σε αυτό που θέλουμε. Δεν ψάχνω τα χρήματα το κάνω για το πάθος, τον εαυτό μου και την ομάδα.

Υπάρχει μεγαλύτερη περηφάνια όταν βγαίνεις στο γήπεδο με την εθνική, το να μοιράζομαι τις στιγμές με τους συμπαίκτες μου μου δίνει παράπονο κίνητρο, πάντα με εξιτάρε να παίζω με την εθνική ομάδα. Τα ομαδικά events δημιουργούν μια διαφορετική αύρα. Αυτές οι εβδομάδες είναι από τις πιο ωραίες της χρονιάς».

Τo πρόγραμμα του Davis Cup

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

Στέφανος Σακελλαρίδης – Ζοάο Φονσέκα
Στέφανος Τσιτσιπάς – Τιάγκο Σέιμπουθ Γουάιλντ

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Π. Τσιτσιπάς / Σ. Τσιτσιπάς – Ρ. Μάτος / Μ. Μέλο
Στέφανος Τσιτσιπάς – Ζοάο Φονσέκα
Στέφανος Σακελλαρίδης – Τιάγκο Σέιμπουθ Γουάιλντ

