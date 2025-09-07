sports betsson
Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
H… ιδιαίτερη ανάρτηση που έκανε ο Τσιτσιπάς – «Ένας άνθρωπος θα υπομείνει πόνο, απομόνωση και τρέλα»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αναφέρθηκε σε καταστάσεις πόνου και απομόνωσης σε ανάρτησή του στα social media.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι αρκετά δραστήριος στα social media και το πρωί της Κυριακής (7/9), ο Έλληνας τενίστας ανάρτησε ένα γνωμικό στον λογαριασμό του στο «Χ».

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε καταστάσεις πόνου και απομόνωσης που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος, αρκεί όλο αυτό να οδηγεί κάπου.

Τι έγραψε ο Τσιτσιπάς στα social media

«Ένας άνθρωπος θα υπομείνει πόνο, απομόνωση και τρέλα… αρκεί αυτά να οδηγούν κάπου», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τσιτσιπάς σε ανάρτησή του στο «Χ».

Τσιτσιπάς: «Στην Ελλάδα έχουμε το… μάτι για να μην γρουσουζεύουμε»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε για την πρεμιέρα του στο Σινσινάτι και αναφέρθηκε στο… μάτι και την γρουσουζιά, αναφερόμενος στο πρόβλημα στη μέση του.

Ο Έλληνας τενίστας έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του για το τουρνουά, στο οποίο πρόκειται να αντιμετωπίσει είτε τον Φαμπιάν Μαροζάν είτε τον Κόλτον Σμιθ, ενώ ο νικητής σύμφωνα με το πιθανό πλάνο θα παίξει στον τρίτο γύρο με τον Λορέντσο Μουζέτι, εφόσον προκριθεί κι εκείνος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις που έκανε ο Τσιτσιπάς:

Αρχικά μίλησε και… δεν μίλησε για πρόβλημα στη μέση του. Είπε ότι το έχει λύσει, αλλά δεν θέλησε να αποκαλύψει τον τρόπο! «Δεν μπορώ να σας το πω, γιατί δεν θέλω να το γρουσουζέψω. Ίσως να μου κάνετε αυτή την ερώτηση σε τρεις μήνες από τώρα. Και τότε ίσως να μπορέσω να σας πω με περισσότερες λεπτομέρειες. Χωρίς πλάκα, δεν θέλω να το γρουσουζέψω. Μπορώ μόνο να σας πω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορείς να εφαρμόσεις και να συμπεριλάβεις στην προετοιμασία σου, αλλά και στον τρόπο που σκέφτεσαι πώς να αποφύγεις κάποια πράγματα. Και αυτά βοηθούν. Άλλαξα λίγο κάποια πράγματα στη ζωή μου. Φαίνεται ότι βοηθούν. Δεν θέλω να μιλήσω πολύ γι’ αυτό γιατί στην Ελλάδα έχουμε το «μάτι» για να μη γρουσουζέψουμε».

Έχει σχέση και με το άγχος; «Μπορεί να είναι κι αυτό. Ναι, το σκέφτηκα. Το σκέφτηκα γιατί τα τελευταία δύο χρόνια περνούσα πάρα πολύ στρες. Και αν δεν ήταν άμεσα συνδεδεμένο με τα αποτελέσματά μου ή με το πώς έπαιζα.. Καταλαβαίνετε τι εννοώ; Μπορεί να μην έφταιγε αυτό. Αλλά σίγουρα δεν βοηθούσε. Και το να το απομακρύνω λίγο καθάρισε την ατμόσφαιρα και τον χώρο γύρω μου. Νιώθω ότι μπορώ να δουλέψω με περισσότερη ηρεμία και λιγότερο άγχος. Είναι πιο ξεκάθαρο αυτό που προσπαθώ να κάνω. Ακόμη κι αν δεν πετύχει».

