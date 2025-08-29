«Λύγισε» μετά από 4,5 ώρες ο Τσιτσιπάς και αποκλείστηκε από το US Open
Άδοξο φινάλε είχε στο φετινό US Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος ηττήθηκε στον 2ο γύρο από τον Γερμανό, Ντάνιελ Αλτμάιερ, μετά από 4,5 ώρες παιχνιδιού.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφτασε να έχει match point στο 5ο σετ, όμως στο φινάλε λύγισε. Μετά από 4,5 ώρες παιχνιδιού, ο Έλληνας πρωταθλητής ηττήθηκε με 3-2 σετ (6-7, 6-1, 6-4, 3-6, 5-7) στον δεύτερο γύρο του US Open από τον Γερμανό, Ντάνιελ Αλτμάιερ και αποκλείστηκε.
Με αυτό τον τρόπο, η σεζόν του στα Grand Slam ολοκληρώθηκε με τον πολύ φτωχό απολογισμό των δύο μόλις νικών σε 4 major τουρνουά, μία στο Παρίσι και αυτή του πρώτου γύρου στη Νέα Υόρκη. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Τσιτσιπάς στο ματς με τον Γερμανό είχε πολύ περισσότερους winners από τον αντίπαλό του, 72 έναντι 49, όμως τα πάρα πολλά αβίαστα λάθη (65-43), τα 12 double fault και το 52% στο πρώτο σερβίς, έκαναν τη διαφορά εις βάρος του.
It has been a wild one at Grandstand tonight between Tsitsipas and Altmaier! pic.twitter.com/rZIxptdAV2
— US Open Tennis (@usopen) August 29, 2025
Εκμεταλλεύθηκε τα «δώρα» ο Αλτμάιερ
Ο Τσιτσιπάς έχασε το πρώτο σετ στο tie break, αλλά στη συνέχεια ανέβασε την απόδοσή του όλα έδειχναν ότι θα έπαιρνε τη νίκη «καθαρίζοντας» το τέταρτο σετ. Εκεί «εμφανίστηκε» το κακό σερβίς του όμως και ο Άλτμαϊερ έστειλε το ματς στη ρουλέτα του πέμπτου σετ. Κατά τη διάρκεια αυτού, ο «Στεφ» είχε match point για να πάρει το ματς όμως το έχασε, όπως και άλλα τρία break points. Μετά από όλα αυτά, ήρθε και ένα πολύ κακό service game από τον Έλληνα με δύο διπλά λάθη, ο Γερμανός τον ευχαρίστησε για τα δώρα και έκανε το break, για να κλείσει στη συνέχεια το σετ και το ματς.
US Open after dark 🌙
Just after midnight, @daniel_altmaier completes a 7-6 1-6 4-6 6-3 7-5 comeback over Tsitsipas!@usopen #USOpen pic.twitter.com/C3kwkyx98O
— Tennis TV (@TennisTV) August 29, 2025
Πλέον, επόμενο τουρνουά στο οποίο θα συμμετάσχει ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι το Davis Cup στην Αθήνα, στις 13/14 Σεπτεμβρίου.
