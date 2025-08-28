Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η Μαρία Σάκκαρη το παιχνίδι με την Άννα Μπόνταρ για τον δεύτερο γύρο του US Open.

Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε εύκολα της αντιπάλου της με 6-3, 6-1 και πέρασε με εμφατικό τρόπο στον τρίτο γύρο της αμερικάνικης διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει την Βραζιλιάνα, Μπεατρίζ Χάνταντ Μάια, που απέκλεισε την Βικτόρια Γκόλουμπιτς με 2-0 σετ.

Μια εκπληκτική εμφάνιση από την Μαρία Σάκκαρη, που κυριάρχησε απόλυτα στο κορτ και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην Άννα Μπόνταρ.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Το πρώτο σετ ήταν ντέρμπι μέχρι το 3-2 και μάλιστα στο 5ο γκέιμ η Μαρία Σάκκαρη έσωσε τρία μπρέικ πόιντς της Μπόνταρ. Στο 6ο γκέιμ η Ελληνίδα τενίστρια έσπασε το σερβίς της αντιπάλου της και προηγήθηκε με 4-2. Η Μπόνταρ πήρε πίσω το μπρέικ (4-3), αλλά η συμπατριώτισσά μας με νέο μπρέικ έκανε το 5-3 και έβαλε τις βάσεις για το 1-0. Στη συνέχεια σέρβιρε καλά και με 6-3 έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση.

Το δεύτερο σετ ήταν μονόλογος της Μαρίας. Με δύο μπρέικ προηγήθηκε γρήγορα με 3-0. Η Μπόνταρ πήρε πίσω το ένα για το 3-1, αλλά η Σάκκαρη απάντησε με το ίδιο νόμισμα για το 4-1 και λίγο αργότερα έκανε το 5-1, πριν πετύχει νέο μπρέικ για το 6-1, που της έδωσε και το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του τέταρτου και τελευταίου Grand Slam για το 2025.