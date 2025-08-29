Τσιτσιπάς σε Αλτμάιερ: «Την επόμενη φορά μην αναρωτηθείς αν σε χτυπήσω» (vids)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε κόντρα στον Ντάνιελ Αλτμάιερ, ηττήθηκε με με 3-2 στα σετ (6-7, 6-1, 6-4, 3-6, 5-7) και αποχαιρέτησε νωρίς και το US Open. Ωστόσο, για ακόμη μια φορά στο φετινό τουρνουά, υπήρξε… δράση και μετά το φινάλε του αγώνα, όπως συνέβη και στις γυναίκες την Πέμπτη, μεταξύ Οσταπένκο και Τάουνσεντ.

Συγκεκριμένα, ο Τσιτσιπάς είχε μια λεκτική αντιπαράθεση με τον Αλτμάιερ, την οποία όμως ο Γερμανός επέλεξε να μην συνεχίσει, αποφεύγοντας τη συζήτηση. Ο Έλληνας αθλητής παραπονέθηκε στον αντίπαλό του για ένα σερβίς «από κάτω» -το λεγόμενο underarm στην τενιστική ορολογία- κατά τη διάρκεια του τετάρτου σετ, κάτι που βεβαίως κάθε άλλο παρά συνηθισμένο είναι στο τένις αυτού του επιπέδου.

«Την επόμενη φορά μην αναρωτηθείς γιατί προσπαθώ να σε χτυπήσω» είπε ο Τσιτσιπάς, με την κάμερα να… πιάνει το στιγμιότυπο. Η στιγμή ήρθε να προστεθεί στο δραματικό φινάλε του αγώνα που έφερε τον αποκλεισμό του Έλληνα πρωταθλητή μετά από 4,5 ώρες. Ένα περιστατικό που κάνει και αυτό τον γύρο των social media τις ώρες μετά τον αγώνα.

Δείτε τι συνέβη:

😬👇 For those that missed it, here’s what Tsitsipas said to Altmaier at the net: «Next time, don’t wonder why I hit you, ok? “No, I’m just saying if you serve underarm… if you serve underarm” *Altmaier walks away* pic.twitter.com/vikGOv1Ir3 — Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) August 29, 2025

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tennis24 (@tennis24gr)

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως όσοι παρακολουθούν τον Αλτμάιερ, γνωρίζουν ότι ο Γερμανός συχνά πυκνά δοκιμάζει το συγκεκριμένο σερβίς, όποτε κρίνει ότι μπορεί να τον βοηθήσει να πάρει έναν κρίσιμο πόντο. Στο πρόσφατο τουρνουά της Μαγιόρκα, ο 26χρονος τενίστας το δοκίμασε 6 φορές στο παιχνίδι του με τον Γάλλο, Κορεντίν Μουτέ, νικώντας τους τρεις πόντους.