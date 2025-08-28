sports betsson
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
28.08.2025 | 16:05
Τριπλό μέτωπο φωτιάς στην Πρέβεζα - Συναγερμός στην Πυροσβεστική
28.08.2025 | 14:45
Φωτιά στην Πάργα - Σε δύο εστίες επιχειρεί η Πυροσβεστική (βίντεο)
Χαμός με Οσταπένκο – Τάουνσεντ στο US Open: «Είσαι αμόρφωτη» – Κατηγορείται για ρατσισμό η Λετονή (vids)
Χαμός με Οσταπένκο – Τάουνσεντ στο US Open: «Είσαι αμόρφωτη» – Κατηγορείται για ρατσισμό η Λετονή (vids)

Η Γελένα Οσταπένκο ήταν το φαβορί απέναντι στο Νο139 της WTA, την Τέιλορ Τάουνσεντ, η οποία όμως έκανε την έκπληξη. Ένα «ματς» που έγινε... ντέρμπι, μετά τη λήξη του...

Νέα κόντρα φαίνεται πως ξέσπασε στο γυναικείο τένις. Η Λετονή Γελένα Οσταπένκο, το Νο 26 της παγκόσμιας κατάταξης, αντιμετώπισε την Τέιλορ Τάουνσεντ (Νο 139) για τη φάση των «32» του US Open με τη δεύτερη να κάνει τη μεγάλη έκπληξη, παίρνοντας την πρόκριση με 2-0 σετ. Το… πραγματικό ματς ωστόσο φαίνεται πως ξεκίνησε μετά τη λήξη του, με μια σειρά δηλώσεων, αναρτήσεων και κατηγοριών στα social media…

Αρχικά, οι δύο αθλήτριες ουσιαστικά τσακώθηκαν με τη λήξη του αγώνα μπροστά στους έκπληκτους φιλάθλους του Court 11. Οι δυο τους συναντήθηκαν στο φιλέ όπως παραδοσιακά συμβαίνει για να χαιρετηθούν, ωστόσο παρέμειναν κοντά και γρήγορα φάνηκε ότι… κάτι δεν πήγαινε καλά. Η Οσταπένκο φάνηκε μάλιστα να κουνάει το δάχτυλό της, εμφανώς νευριασμένη. «Μάθε να χάνεις», απάντησε από την πλευρά της η Αμερικανίδα.

Η Τάουνσεντ λίγη ώρα αργότερα κατήγγειλε ότι η Οσταπένκο της επιτέθηκε φραστικά, λέγοντάς της πως «είναι αμόρφωτη» και «δεν έχει ήθος». Όταν μάλιστα δημοσιογράφος ρώτησε την Αμερικανίδα για το αν εκτιμά πως όσα της είπε η αντίπαλός της είχαν ρατσιστικό υπόβαθρο, όπως έγραψαν αρκετοί φίλαθλοι στα social media, απάντησε τα εξής: «Δεν το πήρα έτσι, αλλά, ξέρετε, αυτό είναι ένα στίγμα στην κοινότητά μας, το να είσαι »αμόρφωτος» και όλα αυτά, ενώ είναι το πιο μακρινό πράγμα από την αλήθεια. Είτε είχε ρατσιστικές προεκτάσεις είτε όχι, αυτό είναι κάτι για το οποίο μπορεί να μιλήσει εκείνη», τόνισε η Αμερικανίδα.

«Ποτέ δεν ήμουν ρατσίστρια – ήταν ασεβής»

Αργότερα, η Οσταπένκο πήρε σειρά και με ανάρτησή της στα social media σημείωσε: «Έλαβα τόσα μηνύματα ότι είμαι ρατσίστρια. Ποτέ στη ζωή μου δεν ήμουν ρατσίστρια και σέβομαι όλους τους λαούς του κόσμου. Για μένα δεν έχει σημασία από πού προέρχεσαι».

Συνεχίζοντας πάντως η Τάουνσεντ, ουσιαστικά ανέφερε πως δεν καταλαβαίνει γιατί συνέβη όλο αυτό, αφού οι δύο παίκτριες έχουν αντιμετωπίσει ξανά η μία την άλλη κατά το παρελθόν, χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα.

«Δεν υπάρχει καμία ιστορία μεταξύ μας. Δεν ξέρω πώς αισθάνεται για μένα, αλλά από την πλευρά μου δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μου είπε ότι δεν έχω μόρφωση, δεν έχω ήθος και να δω τι θα συμβεί αν παίξουμε μεταξύ μας εκτός των ΗΠΑ. Εγώ απάντησα: »Είμαι ενθουσιασμένη. Έλα να το κάνουμε». Ποτέ δεν ήμουν από αυτές που υποχωρούν σε κάτι τέτοιο», τόνισε χαρακτηριστικά η Τάουνσεντ.

Η Οσταπένκο πάντως είχε παραπονεθεί ότι η αντίπαλός της ξεκίνησε να κάνει το ζέσταμά της πριν το ματς από το φιλέ, αντί για τη βασική γραμμή, όπως συμβαίνει πάντα – κάτι που ωστόσο συνηθίζει να κάνει η Τάουνσεντ εδώ και πάνω από δύο χρόνια.

Συνεχίζοντας στα social media, η Λετονή ανάρτησε μια «μικρή ενημέρωση για τον αγώνα», γράφοντας τα εξής: «Ήταν ασεβής, δεν ζήτησε συγγνώμη αφού την βοήθησε το δίχτυ κατά τη διάρκεια ενός πόντου. Υπάρχουν ορισμένοι κανόνες στο τένις που ακολουθούν οι περισσότεροι παίκτες και ήταν η πρώτη φορά που μου συνέβη κάτι τέτοιο σε τουρνουά. Το γεγονός ότι παίζει στην πατρίδα της δεν σημαίνει ότι μπορεί να συμπεριφέρεται και να κάνει ό,τι θέλει».

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βουτά» προς τις 2.000 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βουτά» προς τις 2.000 μονάδες

Νερό: Με αυξημένο άγχος συνδέεται η μη επαρκής κατανάλωση

Νερό: Με αυξημένο άγχος συνδέεται η μη επαρκής κατανάλωση

UBS για Motor Oil: Θετική εξέλιξη η επανεκκίνηση της λειτουργίας της CDU μετά την πυρκαγιά

UBS για Motor Oil: Θετική εξέλιξη η επανεκκίνηση της λειτουργίας της CDU μετά την πυρκαγιά

Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
