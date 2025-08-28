Σάκκαρη και Τσιτσιπάς για την πρόκριση στον 3ο γύρο του US Open

Η Πέμπτη (28/8) έχει έντονο ελληνικό ενδιαφέρον στο US Open, καθώς Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη δίνουν τις δικές τους μάχες στον δεύτερο γύρο του αμερικανικού Grand Slam.

Η Μαρία Σάκκαρη θα ανοίξει το πρόγραμμα στο Court 7, αντιμετωπίζοντας την Άνα Μπόνταρ. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 18:00 ώρα Ελλάδας.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχει τεθεί αντιμέτωπη με την Ουγγαρέζα μία μόνο φορά στο παρελθόν, το 2018, όταν και είχε επικρατήσει άνετα με 6-3, 6-2.

Στις 23:00 ο Στέφανος

Λίγες ώρες αργότερα, τη σκυτάλη θα πάρει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Γερμανό Ντάνιελ Αλτμάιερ. Ο αγώνας τους δεν θα ξεκινήσει πριν από τις 23:00, με τον Έλληνα τενίστα να στοχεύει στην πρόκριση στον τρίτο γύρο του τουρνουά.