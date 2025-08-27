Τσιτσιπάς – Μίλερ 3-1: Θυμήθηκε τον καλό εαυτό του και ξεκίνησε ιδανικά το US Open (vid)

sports betsson
Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε νικηφόρα την πορεία του στο φετινό US Open, επικρατώντας 3-1 σετ του Αλεξάντρ Μίλερ.

Τον (όχι και τόσο) παλιό, καλό εαυτό του θυμήθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς και μάλιστα στο ιδανικό σημείο! Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν πολύ καλός στο πρώτο του ματς στο φετινό US Open, νίκησε 3-1 σετ τον Γάλλο, Αλεξάντρ Μίλερ, στο πλαίσιο του πρώτου γύρου και έτσι πέρασε στον δεύτερο της διοργάνωσης.

Για τη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα ο «Στεφ» έπαιξε πολύ καλό τένις, προσωρινά στο τέταρτο σετ έχασε την αυτοσυγκέντρωσή του, όμως και πάλι στα κρίσιμα σημεία πήρε τις σωστές αποφάσεις και με 4-6, 6-0, 6-1, 7-6(5) σε 2 ώρες και 13 λεπτά, πήρε και το ματς, επιστρέφοντας στις επιτυχίες στη Νέα Υόρκη μετά από δύο χρόνια.

Αντίδραση πρωταθλητή

Μετά από το χαμένο πρώτο σετ κανείς δεν ήξερε πώς θα αντιδράσει αυτή τη φορά ο 27χρονος Στέφανος Τσιτσιπάς, ωστόσο η συνέχεια τον βρήκε να παίζει το τένις που έπαιξε στα καλύτερα χρόνια της καριέρας του. Στα επόμενα δύο ήταν ισοπεδωτικός και τα πήρε εύκολα, στο τέταρτο προσωρινά ο Γάλλος, Νο38 της παγκόσμιας κατάταξης, έδειξε να αντιδρά και να πιέζει όμως έκανε κάποια λάθη που έδωσαν στον Τσιτσιπά αντίστοιχα την ευκαιρία να τελειώσει το ματς, ολοκληρώνοντάς το με 41 winners και 84% στο πρώτο σερβίς – στατιστικά δείγματα της κυριαρχίας του.

Αυτή ήταν η δεύτερη φετινή νίκη του σε Grand Slam κι έτσι το ελληνικό τένις έχει δύο παίκτες σε δεύτερο γύρο major για πρώτη φορά μετά το περσινό Wimbledon! Μια νίκη σημαντική όχι μόνο για αυτό καθαυτό το αποτέλεσμα που είναι πάντα ο στόχος σε ένα τόσο μεγάλο τουρνουά, αλλά κυρίως για την ψυχολογία του Έλληνα πρωταθλητή που τον τελευταίο καιρό έχει περάσει από… χίλια κύματα.

