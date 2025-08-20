Το στατιστικό που δείχνει την ελεύθερη πτώση του Τσιτσιπά (vids)

sports betsson
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνωρίζει τα προβλήματα που έχει το παιχνίδι του, αλλά δεν μπορεί να τα διορθώσει, παρά την αλλαγή προπονητή – Δεν έχει καταφέρει να κάνει δύο σερί νίκες από τον περασμένο Απρίλιο και έχει 2/8 στα τελευταία 10 παιχνίδια!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήγε στη Βόρεια Καρολίνα για το τουρνουά του Γουίνστον Σάλεμ με υψηλές φιλοδοξίες, αλλά σε κανένα σημείο του παιχνιδιού με τον Μπου Γιουντσαοκέτε δεν κατάφερε να αποδείξει την ανωτερότητά του, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί με 2-0 σετ.

Μια απογοητευτική εμφάνιση από τον συμπατριώτη μας, που έλαβε μέρος στο 250άρι τουρνουά για να βρει ρυθμό και να αποκτήσει αυτοπεποίθηση ενόψει του US Open, αλλά τελικά τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα περίμενε και όπως θα ήθελε ο 27χρονος. Ο συμπατριώτης μας δεν βρίσκεται σε καλό φεγγάρι, με την εικόνα του στο παιχνίδι με τον Μπου Γιουντσαοκέτε να μην αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας, ενόψει του US Open (24/8 – 7/9). Του τέταρτου και τελευταίου χρονικά Grand Slam για το 2025.

Ο Στέφανος εδώ και αρκετούς μήνες αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα στο παιχνίδι του και δεν θυμίζει σε τίποτα τον τενίστα που είχε εδραιωθεί τα προηγούμενα χρόνια στην πρώτη 10άδα της παγκόσμιας κατάταξης της ATP. Το θέμα όμως, είναι ότι παρότι γνωρίζει πολύ καλά και ο ίδιος τα προβλήματα που έχει, δεν μπορεί να βρει τις λύσεις που χρειάζονται. Δεν το έκανε με τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς, δεν φαίνεται να το κάνει, τουλάχιστον μέχρι τώρα, ούτε με τον Απόστολο, με τις εμφανίσεις του να παραμένουν μέτριες έως απογοητευτικές.

Χαρακτηριστικό είναι ότι από τον περασμένο Απρίλιο και το τουρνουά της Βαρκελώνης, ο Τσιτσιπάς δεν έχει καταφέρει να κάνει δύο συνεχόμενες νίκες. Σε αυτό το διάστημα έχει αγωνιστεί σε 9 τουρνουά, μεταξύ των οποίων το Ρολάν Γκαρός και το Γουίμπλεντον. Στην ισπανική πόλη είχε κερδίσει στους «32» τον Ρέιλι Οπέλκα με 6-2, 6-2 και στους «16» τον Σεμπαστιάν Κόρντα με 7-6 [4], 6-4, αλλά στο παιχνίδι με τον Άρθουρ Φιλς για τους «8» αποσύρθηκε από την αναμέτρηση μετά τα δύο πρώτα games λόγω τραυματισμού.

Από τότε ακολούθησαν τα τουρνουά σε Μαδρίτη, Ρώμη, Παρίσι (Ρολάν Γκαρός), Χάλε, Λονδίνο (Γουίμπλεντον), Μπάρι (Hopman Cup), Τορόντο, Σινσινάτι και Γουίνστον Σάλεμ, στα οποία είτε ηττήθηκε στο πρώτο του παιχνίδι, είτε κέρδισε το πρώτο και έχασε στο δεύτερο.

Δεν κατάφερε σε κανένα από αυτά να διπλασιάσει τις νίκες του, με τις περισσότερες ήττες να είναι από τενίστες χαμηλότερου επιπέδου, όπως είναι οι Μάτεο Γκιγκάντε (3-1, Ρολάν Γκαρός), Άλεξ Μίκελσεν (2-0, Χάλε), Βαλεντίν Ρογιέρ (2-0, ret., Γουίμπλεντον) Κρίστοφερ Ο’ Κόνελ (2-1, Τορόντο), Μπένζαμιν Μπόνζι (2-1, Σινσινάτι) και Μπου Γιουντσαοκέτε (2-0, Γουίνστον Σάλεμ).

Στα τελευταία 10 παιχνίδια του ο συμπατριώτης μας έχει ρεκόρ 2-8 και στα τελευταία 8 έχει 1-7. Η μοναδική του νίκη σε αυτό το διάστημα ήταν απέναντι στον Φαμπιάν Μαροζάν, στον δεύτερο γύρο του τουρνουά του Σινσινάτι. Ο Στέφανος έκανε μια καλή εμφάνιση και νίκησε με 2-0 σετ τον Ούγγρο, αλλά στη συνέχεια ο Μπόνζι τον προσγείωσε στην πραγματικότητα.

Μια πραγματικότητα που είναι σκληρή για τον Έλληνα τενίστα, ο οποίος αδυνατεί να βρει ρυθμό, με τις χαμηλές πτήσεις, τις προβληματικές εμφανίσεις και τους απογοητευτικούς αποκλεισμούς να τον έχουν φέρει πλέον στο Νο.28 της παγκόσμιας κατάταξης της ATP, ενώ αν συνεχίσει έτσι είναι πιθανό το επόμενο διάστημα να βγει ακόμα και εκτός top-30.

Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη ο Στέφανος Τσιτσιπάς να αλλάξει τρόπο παιχνιδιού, αλλά και τρόπο σκέψης, αφού έχει γίνει πλέον προβλέψιμος στα μάτια των αντιπάλων του. Πρέπει να πεισμώσει και να το δείξει όχι μόνο με δηλώσεις, αλλά και μέσα στο γήπεδο.

Σε καμία περίπτωση ο Έλληνας τενίστας δεν έχει ξεχάσει το τένις που ήξερε και φυσικά δεν έχει σταματήσει να είναι παίκτης υψηλού επιπέδου, αλλά φαίνεται ότι κάτι να τον κρατάει πίσω και δεν τον αφήνει να ξεδιπλώσει στο κορτ την ποιότητά του.

Αυτό θα πρέπει να το βρει ο συμπατριώτης μας. Το συντομότερο. Να το βρει και να το εξαλείψει, εάν θέλει να γίνει και πάλι διεκδικητής των τίτλων στα τουρνουά που αγωνίζεται…

