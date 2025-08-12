Το καλύτερο δώρο για τα γενέθλια του Τσιτσιπά (pic+vid)

Ήττα με ανατροπή από τον Μπέντζαμιν Μπόνζι (1-2) και αποκλεισμός στον δεύτερο γύρο του τουρνουά του Σινσινάτι για τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο Έλληνας τενίστας δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες του και ηττήθηκε από τον Γάλλο, που αποδείχθηκε πιο ψύχραιμος στις κρίσιμες στιγμές και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση του αμερικάνικου τουρνουά.

Ο Στέφανος δεν κατάφερε να γιορτάσει με νίκη τα γενέθλιά του, που είναι σήμερα (12/8), με τον συμπατριώτη μας να γίνεται 27 ετών (γεν. 12/8/1995), όμως, υπάρχει κάτι που αναμφίβολα τον κάνει χαρούμενο τον Τσιτσιπά και τον βοηθάει να δει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Και αυτό διότι όπως δήλωσε τα ξημερώματα, μετά την ήττα από τον Μπένζαμιν Μπόνζι, το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπιζε στη μέση και τον ανάγκασε να αποσυρθεί από το παιχνίδι με τον Βαλεντίν Ρογιέρ, για τον πρώτο γύρο του Γουίμπλεντον, δεν υπάρχει πια. Ένα πρόβλημα που τον είχε φέρει ακόμα και σε σημείο να μιλάει για πρόωρη ολοκλήρωση της καριέρας του.

«Ένα πράγμα για το οποίο είμαι πραγματικά χαρούμενος είναι ότι δεν υπάρχουν σημάδια από τον τραυματισμό μου. Είναι υπέροχο να μπορώ να ολοκληρώνω αγώνες χωρίς δυσφορία ή πόνο. Δεν με φανταζόμουν σε αυτή την κατάσταση μέχρι πρόσφατα, οπότε το κρατάω αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ στη συνέχεια εξέφρασε την επιθυμία του να επιστρέψει άμεσα στα θετικά αποτελέσματα και στις καλές πορείες. «Θα ήταν φανταστικό να αρχίσω να κερδίζω πιο συχνά, αλλά είμαι ευγνώμων που βρίσκομαι σε αυτό το σημείο».

Με πρώην γυμναστή της Σερένα

Ο Τσιτσιπάς μάλιστα αποκάλυψε ότι το τελευταίο διάστημα δουλεύει εντατικά στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης, έχοντας μάλιστα δίπλα του έναν πρώην γυμναστή της Σερένα Γουίλιαμς. «Η φυσική μου κατάσταση είναι αρκετά καλή αυτή τη στιγμή. Έχω δουλέψει πολύ τις τελευταίες εβδομάδες. Ο γυμναστής μου, που έχει συνεργαστεί με τη Σερένα Γουίλιαμς, είναι πολύ ικανοποιημένος», δήλωσε ο συμπατριώτης μας, που δείχνει ικανοποιημένος από την εξέλιξη που έχει η φυσική του κατάσταση τις τελευταίες εβδομάδες.

«Όλοι στην ομάδα μου είναι ευχαριστημένοι με την πρόοδό μου, την πειθαρχία και την εργασιακή μου ηθική. Δεν το αξιολογώ μόνος μου, αυτοί με καθοδηγούν και μου δίνουν το feedback. Έχω επιλέξει ανθρώπους που δουλεύουν σκληρά και θέλουν το καλύτερο για μένα. Είμαι εδώ μακροπρόθεσμα και ελπίζω σε ένα μεγάλο αποτέλεσμα σύντομα», πρόσθεσε στη συνέντευξη Τύπου. Δηλώσεις που πολλοί της αντιλήφθηκαν ως «μπηχτή» για τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς, που τον είχε κατηγορήσει ανοιχτά για αγωνιστική αδιαφορία.

Ο Στέφανος κρατάει τα θετικά από την παρουσία του στο 1000άρι του Σινσινάτι και πλέον στρέφει το βλέμμα του στο 250άρι τουρνουά του Γουίνστον – Σάλεμ (17-23/8), όπου θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του, μετά την Wild Card που εξασφάλισε. Αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτό θα είναι το τελευταίο τουρνουά που θα λάβει μέρος ο Τσιτσιπάς, πριν το US Open (24/8 – 7/9), που είναι τέταρτο και τελευταίο Grand Slam του 2025.