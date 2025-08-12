sports betsson
Τσιτσιπάς – Μπονζί 1-2: Αποκλεισμός για τον Στέφανο στο Σινσινάτι
Άλλα Αθλήματα 12 Αυγούστου 2025 | 10:19

Τσιτσιπάς – Μπονζί 1-2: Αποκλεισμός για τον Στέφανο στο Σινσινάτι

Δεν τα κατάφερε ο Στέφανος Τσιτσιπάς κόντρα στον Μπενζαμέν Μπονζί, αφού ητήθηκε με 6-7(4), 6-3, 6-4 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Cincinnati Open.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ηλικία: Αν νιώθουμε νεότεροι, κινδυνεύουμε λιγότερο!

Ηλικία: Αν νιώθουμε νεότεροι, κινδυνεύουμε λιγότερο!

Spotlight

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείσθηκε από τους «16» του τουρνουά Masters 1000, που διεξάγεται στο Σινσινάτι, καθώς ηττήθηκε με ανατροπή από τον Γάλλο, Μπενζαμέν Μπονζί με 6-7(4), 6-3, 6-4.

Στο πρώτο σετ, ο Μπονζί ήταν αρκετά επιθετικός, διατηρώντας παράλληλα και τον έλεγχο του αγώνα, ωστόσο ο Ελληνας πρωταθλητής ανέτρεψε το προβάδισμα του Γάλλου με 4-3 και πήρε το σετ στο tie break.

Στο δεύτερο σετ, ο Γάλλος τενίστας προηγήθηκε με 5-2, όμως ένα σφάλμα υπολογιστή έστειλε τους παίκτες στα αποδυτήρια λόγω έλλειψης ηλεκτρονικής διαιτησίας.

Εβδομήντα πέντε λεπτά αργότερα, οι δύο τενίστες επέστρεψαν και όλοι περίμεναν την αντίδραση του Τσιτσιπά. Κάτι όμως που δεν συνέβη, καθώς ο Μπονζί εμφανίσθηκε ιδιαίτερα μαχητικός, διεκδικώντας κάθε διαθέσιμο πόντο, με αποτέλεσμα να πάρει ισοφαρίσει σε 1-1.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο τρίτο σετ, με τον «Tsitsifast» να αδυνατεί ν’ ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα και να γνωρίζει την ήττα, ενώ στον επόμενο γύρο του τουρνουά, ο Μπονζί θ’ αντιμετωπίσει το Καναδό, Φελίξ Οζέ Αλιασίμ.

Να σημειωθεί πως αυτή είναι η πέμπτη επικράτηση φέτος του Μπονζί απέναντι σε τενίστες, που βρίσκονται στο Τοπ30.

Στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Φελίξ Οζέ-Αγιασίμ, ο οποίος είχε επικρατήσει νωρίτερα με 2-0 σετ του Αρτούρ Ρίντερκνες.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πρόσφατα μίλησε και για την αποκατάσταση των σχέσεών του με τον πατέρα του ως προπονητή του, επισημαίνοντας πως ο Απόστολος Τσιτσιπάς δυσκολευόταν να προσαρμοστεί στον τρόπο που ήθελε να δουλεύει.

«Ήταν δύσκολο να αλλάξεις έναν άνθρωπο που είχε μάθει αλλιώς όλη του τη ζωή. Τώρα, όμως, βάζει πρώτα εμένα, ακούει περισσότερο και υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός. Δεν φωνάζουμε πια όπως παλιά και ξέρουμε πότε να διαλέγουμε τις μάχες μας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς χαρακτήρισε τον πατέρα του πεισματάρη, αλλά με θετική έννοια, θεωρώντας πως αυτό το χαρακτηριστικό τον βοήθησε να πετύχει πολλά στο τένις. «Θέλω να δουλεύω μαζί του μέχρι την τελευταία μέρα που θα παίξω τένις», υπογράμμισε.

Σοκάρει κορυφαίος τενίστας: «Πριν από 3 χρόνια ήμουν κοντά στον θάνατο, δεν ξέρω πως κατάφερα να ζήσω» (vid+pics)
Άλλα Αθλήματα 11.08.25

Σοκάρει κορυφαίος τενίστας: «Πριν από 3 χρόνια ήμουν κοντά στον θάνατο, δεν ξέρω πως κατάφερα να ζήσω» (vid+pics)

Ο Νταμίρ Τζουμχούρ, νυν Νο. 56 και πρώην Νο. 23 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε το 2022, όταν διαγνώστηκε με οξεία παγκρεατίτιδα - «Δεν ήξερα αν θα ζήσω, δεν ξέρω πως τα κατάφερα».

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Θρίαμβος της ελληνικής κωπηλασίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων (vids)
Σπορ 10.08.25

Θρίαμβος της ελληνικής κωπηλασίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων (vids)

Δύο χρυσά, ένα αργυρό κι ένα χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν οι Ελληνες πρωταθλητές της κωπηλασίας, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων στην πόλη Τρακάι της Λιθουανίας,

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Δύο Ιάπωνες πυγμάχοι πέθαναν από παρόμοιες εγκεφαλικές κακώσεις στο ίδιο τουρνουά!
Πυγμαχία 10.08.25

Δύο Ιάπωνες πυγμάχοι πέθαναν από παρόμοιες εγκεφαλικές κακώσεις στο ίδιο τουρνουά!

Θρήνος στην πυγμαχία, καθώς οι αθλητές Σιγκετόσι Κοτάρι και τον Χιρομάσα Ουρακάουα, αμφότεροι 28 ετών, αποβίωσαν μετά από παρόμοιους τραυματισμούς που υπέστησαν στο ίδιο τουρνουά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τσιτσιπάς: «Μου είχε λείψει ο πατέρας μου, υπέροχο που τον έχω ξανά στην ομάδα μου» (vid)
Τένις 10.08.25

Τσιτσιπάς: «Μου είχε λείψει ο πατέρας μου, υπέροχο που τον έχω ξανά στην ομάδα μου» (vid)

O Στέφανος Τσιτσιπάς σε δηλώσεις που έκανε μίλησε με πολύ «θερμά» λόγια για τον πατέρα του, τονίζοντας πόσο πολύ του είχε λείψει, ενώ τον χαρακτήρισε «σπουδαίο άνθρωπο».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η στιγμή που ο Τσιτσιπάς πόνεσε περισσότερο στη ζωή του και η σπανακόπιτα της γιαγιάς Σταυρούλας (vid)
Τένις 09.08.25

Η στιγμή που ο Τσιτσιπάς πόνεσε περισσότερο στη ζωή του και η σπανακόπιτα της γιαγιάς Σταυρούλας (vid)

O Στέφανος Τσιτσιπάς λίγο πριν ξεκινήσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις στο Σινσινάτι Οπεν έδωσε συνέντευξη και μίλησε για τη στιγμή με το μεγαλύτερο πόνο έως τώρα στη ζωή του.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Μπαντόσα: Τα λάθη, η αυτοκριτική και η επόμενη μέρα (pic)
Άλλα Αθλήματα 08.08.25

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Μπαντόσα: Τα λάθη, η αυτοκριτική και η επόμενη μέρα (pic)

Η Πάουλα Μπαντόσα με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που βίωσε στο παρελθόν. Μια αυτοκριτική, για τις λανθασμένες επιλογές, που την έκαναν όμως πιο δυνατή, πιο συνειδητοποιημένη και πιο σοφή.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Η Βικτόρια Μπόκο γράφει ιστορία
Από το Κονγκό 08.08.25

Η Βικτόρια Μπόκο γράφει ιστορία

Η νέα αποκάλυψη του τένις, Βικτόρια Μπόκο, είναι κόρη προσφύγων και νίκησε τέσσερις πρωταθλήτριες Grand Slam.

Γιώργος Μαζιάς
Τορίνο: «Ευχαριστώ το αγγελούδι που έδωσε ζωή στο παιδί μου», λέει ο πατέρας του 15χρονου Δημήτρη
Ελλάδα 12.08.25

«Ευχαριστώ το αγγελούδι που έδωσε ζωή στο παιδί μου»: Συγκινεί ο πατέρας του 15χρονου που έκανε μεταμόσχευση ήπατος

Ο 15χρονος Δημήτρης υπέστη θερμοπληξία που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή - Ο πατέρας του είπε πως βγήκε από τη ΜΕΘ και άρχισε να μιλάει και να τρώει

Σύνταξη
Γιατί ο Τραμπ βγάζει 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 12.08.25

«Καταστολή που θα μπορούσε να πάρει πιο σκοτεινή τροπή» - Γιατί ο Τραμπ βγάζει 800 στρατιώτες στην Ουάσινγκτον

Επικριτές του Τραμπ προειδοποιούν, πως η κίνηση αυτή είναι «δοκιμαστική» και εντάσσεται στην επιθυμία του να στρατιωτικοποιήσει τις πολιτικές λειτουργίες της κυβέρνησης και της επιβολής του νόμου.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η Τζένιφερ Άνιστον σε ένα σπάνιο σχόλιο για το «ερωτικό τρίγωνο» με τον Μπραντ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί
Μετατραυματικό στρες 12.08.25

Η Τζένιφερ Άνιστον σε ένα σπάνιο σχόλιο για το «ερωτικό τρίγωνο» με τον Μπραντ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί

Η Τζένιφερ Άνιστον δεν έχει μιλήσει δημοσίως για το «ερωτικό τρίγωνο» με τον πρώην σύζυγό της, Μπραντ Πιτ, και την πρώην σύζυγό του, Αντζελίνα Τζολί, αλλά η πρωταγωνίστρια του «Friends» έκανε μερικά σπάνια σχόλια σε μια συνέντευξη του Vanity Fair.

Σύνταξη
Τράπεζα Πειραιώς: Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής
Πράσινο φως 12.08.25

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί υφιστάμενες συνεργασίες με άλλες ασφαλιστικές εταιρείες και δεν θα διανέμει προϊόντα της Εθνικής Ασφαλιστικής μέσω του δικού της δικτύου καταστημάτων.

Σύνταξη
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον Δεκαπενταύγουστο – Οι απαγορεύσεις και οι εξαιρέσεις
Τροχαία 12.08.25

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον Δεκαπενταύγουστο – Οι απαγορεύσεις και οι εξαιρέσεις

Από την Ελληνική Αστυνομία σημειώνεται ότι εν όψει του εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου, θα λαμβάνει αυξημένα μέτρα τροχαίας σε όλη την επικράτεια - Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα τεθούν σε ισχύ

Σύνταξη
Πώς να κάνετε διακοπές αφήνοντας –πραγματικά- πίσω τη δουλειά – Βάλτε τις σωστές ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας
Στρατηγική αντιμετώπισης 12.08.25

Πώς να κάνετε διακοπές αφήνοντας –πραγματικά- πίσω τη δουλειά – Βάλτε τις σωστές ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας

Χάρη –ή εξαιτίας, για να είμαστε πιο σωστοί- σε φορητούς υπολογιστές και smartphones, που επιτρέπουν σύνδεση οποιαδήποτε στιγμή, οι περισσότεροι δεν μπορούν να ηρεμήσουν ακόμη και στις διακοπές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Τρομοκράτες με κάμερες»
Editorial 12.08.25

«Τρομοκράτες με κάμερες»

Όταν οι δημοσιογράφοι στοχοποιούνται και εκτελούνται αυτό κάτι λέει όχι μόνο γι’ αυτούς που τους εκτελούν αλλά και για το τι είναι τελικά η αληθινή δημοσιογραφία και πόση δύναμη έχει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Νασιμέντο: «Η πιο μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός – Έχω πάθος με το ποδόσφαιρο»
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Νασιμέντο: «Η πιο μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός – Έχω πάθος με το ποδόσφαιρο»

Ο Ντιόγκο Νασιμέντο παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στην Πορτογαλία όπου αναφέρθηκε στη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και στη μέχρι τώρα πορεία του στο ποδόσφαιρο.

Σύνταξη
Φωτιές: Πόσο ευνοούν οι μετεωρολογικές συνθήκες την εκδήλωσή τους – Ακραίος κίνδυνος τον Αύγουστο για 3 περιοχές
Δείτε χάρτες 12.08.25

Πόσο ευνοούν οι μετεωρολογικές συνθήκες την εκδήλωση φωτιάς - Ακραίος κίνδυνος για Αττική, Πελοπόννησο, Δυτ. Ελλάδα

Η εκτίμηση για το πόσο ευνοϊκές είναι οι μετεωρολογικές συνθήκες για να εκδηλωθούν και να εξαπλωθούν δασικές φωτιές - Δείτε χάρτες

Σύνταξη
Ζαχαριάδης για δημοσίευμα TAZ: Θα απαντήσει το Μαξίμου ή θα το κάνει γαργάρα;
«Διεθνώς ρεζίλι» 12.08.25

Ζαχαριάδης για δημοσίευμα TAZ: Θα απαντήσει το Μαξίμου ή θα το κάνει γαργάρα;

«Άλλη μια φορά ο κ. Μητσοτάκης κάνει ρεζίλι διεθνώς τη χώρα. Θα απαντήσει το Μαξίμου ή θα το κάνει γαργάρα;», διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Η Γιασμίν Αλχαδέρ χτίζει γέφυρες ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση με μια δόση βαλκανικής αλητείας
Αμάν-Αθήνα 12.08.25

Η Γιασμίν Αλχαδέρ χτίζει γέφυρες ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση με μια δόση βαλκανικής αλητείας

Η Γιασμίν Αλχαδέρ δημιούργησε την Azirat έχοντας ένα όραμα: να δημιουργήσει ένα ενεργό community το οποίο θα εκφράζεται μέσα από ρούχα - τα οποία με τη σειρά τους θα δημιουργούν κοινωνικοπολιτικές συζητήσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

