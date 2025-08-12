Τσιτσιπάς – Μπονζί 1-2: Αποκλεισμός για τον Στέφανο στο Σινσινάτι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείσθηκε από τους «16» του τουρνουά Masters 1000, που διεξάγεται στο Σινσινάτι, καθώς ηττήθηκε με ανατροπή από τον Γάλλο, Μπενζαμέν Μπονζί με 6-7(4), 6-3, 6-4.

Στο πρώτο σετ, ο Μπονζί ήταν αρκετά επιθετικός, διατηρώντας παράλληλα και τον έλεγχο του αγώνα, ωστόσο ο Ελληνας πρωταθλητής ανέτρεψε το προβάδισμα του Γάλλου με 4-3 και πήρε το σετ στο tie break.

Στο δεύτερο σετ, ο Γάλλος τενίστας προηγήθηκε με 5-2, όμως ένα σφάλμα υπολογιστή έστειλε τους παίκτες στα αποδυτήρια λόγω έλλειψης ηλεκτρονικής διαιτησίας.

Εβδομήντα πέντε λεπτά αργότερα, οι δύο τενίστες επέστρεψαν και όλοι περίμεναν την αντίδραση του Τσιτσιπά. Κάτι όμως που δεν συνέβη, καθώς ο Μπονζί εμφανίσθηκε ιδιαίτερα μαχητικός, διεκδικώντας κάθε διαθέσιμο πόντο, με αποτέλεσμα να πάρει ισοφαρίσει σε 1-1.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο τρίτο σετ, με τον «Tsitsifast» να αδυνατεί ν’ ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα και να γνωρίζει την ήττα, ενώ στον επόμενο γύρο του τουρνουά, ο Μπονζί θ’ αντιμετωπίσει το Καναδό, Φελίξ Οζέ Αλιασίμ.

Να σημειωθεί πως αυτή είναι η πέμπτη επικράτηση φέτος του Μπονζί απέναντι σε τενίστες, που βρίσκονται στο Τοπ30.

Στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Φελίξ Οζέ-Αγιασίμ, ο οποίος είχε επικρατήσει νωρίτερα με 2-0 σετ του Αρτούρ Ρίντερκνες.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πρόσφατα μίλησε και για την αποκατάσταση των σχέσεών του με τον πατέρα του ως προπονητή του, επισημαίνοντας πως ο Απόστολος Τσιτσιπάς δυσκολευόταν να προσαρμοστεί στον τρόπο που ήθελε να δουλεύει.

«Ήταν δύσκολο να αλλάξεις έναν άνθρωπο που είχε μάθει αλλιώς όλη του τη ζωή. Τώρα, όμως, βάζει πρώτα εμένα, ακούει περισσότερο και υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός. Δεν φωνάζουμε πια όπως παλιά και ξέρουμε πότε να διαλέγουμε τις μάχες μας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς χαρακτήρισε τον πατέρα του πεισματάρη, αλλά με θετική έννοια, θεωρώντας πως αυτό το χαρακτηριστικό τον βοήθησε να πετύχει πολλά στο τένις. «Θέλω να δουλεύω μαζί του μέχρι την τελευταία μέρα που θα παίξω τένις», υπογράμμισε.