Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
Τσιτσιπάς – Μπου Ινσακέτε 0-2: Πολλά αβίαστα λάθη και ήττα για τον Στέφανο με το… καλημέρα
Άλλα Αθλήματα 20 Αυγούστου 2025 | 08:44

Τσιτσιπάς – Μπου Ινσακέτε 0-2: Πολλά αβίαστα λάθη και ήττα για τον Στέφανο με το… καλημέρα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε με 2-0 σετ (6-3, 6-2) από τον Μπου Ινσακέτε, αποχαιρετώντας πρόωρα το 250άρι τουρνουά στο Γουίνστον Σάιλεμ.

Σύνταξη
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε μεγάλα σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του στο παιχνίδι με τον Μπου Ινσακέτε και μοιραία ηττήθηκε με 2-0 (6-3, 6-2), γνωρίζοντας νωρίς τον αποκλεισμό από το 250άρι τουρνουά στο Γουίνστον Σάιλεμ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής επέλεξε να πάει στη Βόρεια Καρολίνα και να αγωνιστεί στο Γουίνστον Σάιλεμ, θέλοντας να «χτίσει» ψυχολογία ενόψει του US Open, όπως δήλωσε λίγες ώρες πριν από τον αγώνα του για τον 2ο γύρο. Η πραγματικότητα απείχε, ωστόσο, με την παρουσία του να μην προσφέρει ικανοποίηση στο στρατόπεδό του ενόψει του μεγάλου τουρνουά που ακολουθεί.

Οι «αναλαμπές» δεν έφταναν

Ο Τσιτσιπάς είχε καλά διαστήματα στο ματς, καθώς είχε 25 winners, όμως έκανε 33 αβίαστα λάθη, τα 18 εκ των οποίων στο πρώτο σετ και δίκαια ηττήθηκε απο τον Κινέζο, Μπου Ινσακέτε, ο οποίος πανηγύρισε τη νίκη και την πρόκριση με μόλις 9 winners και 11 λάθη.

Στο πρώτο σετ ο Τσιτσιπάς είχε την ευκαιρία να κάνει το 1-0, καθώς είδε το 4-1 εις βάρος του να γίνεται 4-3, όμως εκεί έκανε ένα τετραπλό λάθος που έδωσε την ευκαιρία στον Ινσακέτε να κάνει το 5-3 και να κλείσει το πρώτο σετ με 6-3.

Στο δεύτερο σετ ο Τσιτσιπάς ήταν έντονα απογοητευμένος και και έμεινε πίσω με 4-0. Καταφερε να πάρει δύο γκέιμ και να μειώσει σε 4-2, ωστόσο ο Ινσακέτε πήρε τα δύο επόμενα και έκλεισε το δεύτερο σετ με 6-2, κάνοντας το 2-0.

Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
