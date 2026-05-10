Διακοπή στο παιχνίδι Πύργος – Ζάκυνθος: Τραυματίστηκε στο κεφάλι ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων (vid)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Επεισοδιακή ήταν η αναμέτρηση της Γ’ Εθνικής Πύργος – Ζάκυνθος για τα μπαράζ ανόδου στη Super League 2. Κι αυτό καθώς διεκόπη οριστικά στο 83ο λεπτό, λόγω τραυματισμού ποδοσφαιριστή των φιλοξενούμενων από ρίψη αντικειμένων.

Η ομάδα της Ηλείας και οι νησιώτες παλεύουν για την άνοδο, με τον Πύργο να ανοίγει το σκορ με τον Κοκκόρη, όμως στο 80′ η ομάδα της Ζακύνθου ισοφάρισε με πέναλτι του Ιβάν Σίλβα.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών των φιλοξενούμενων, είχαμε ρίψη πολλών αντικειμένων από την εξέδρα προς τον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ποδοσφαιριστή της Ζακύνθοτ στο κεφάλι.

Ο ποδοσφαιριστής έπεσε στο έδαφος και αποχώρησε από το γήπεδο με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο, καθώς παρά την αρχική προσπάθεια να συνεχιστεί το παιχνίδι μετά τις πρώτες βοήθειες, δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει το παιχνίδι.

Μετά από μια σύντομη σύσκεψη όλων των υπευθύνων του αγώνα, ο διαιτητής έδειξε σε όλους την άγουσα προς τα αποδυτήρια με αποτέλεσμα την διακοπή της αναμέτρησης.

Ο Μιχάλης Μπαστακός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη διάσειση.

Το φύλλο αγώνα αναμένεται επιβαρυντικό για τον Πύργο, ο οποίος κινδυνεύει πλέον να χάσει την αναμέτρηση στα χαρτιά. λέον, η τύχη του αγώνα θα κριθεί στα πειθαρχικά όργανα της ΕΠΟ.