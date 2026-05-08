Επεισόδια σε αγώνα Futsal στην Κύπρο (vid)

Σοβαρά επεισόδια έλαβαν χώρα σε αγώνα Futsal στην Κύπρο και συγκεκριμένα σε αναμέτρηση της ΑΕΛ με τον ΑΠΟΕΛ που έγινε στη Λεμεσό, στο πλαίσιο του τρίτου τελικού του πρωταθλήματος.

Με την ομάδα της Λευκωσίας να προηγείται με 4-3 και να είναι έτοιμη να πανηγυρίσει τον τίτλο μέσα στην έδρα της αντιπάλου, οπαδοί των γηπεδούχων εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο δύο δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι.

Κατευθείαν όλοι οι άνθρωποι του ΑΠΟΕΛ έφυγαν για τα αποδυτήρια, με τους οπαδούς να προχωρούν σε ρίψεις αντικειμένων, φωτοβολίδων και καπνογόνων μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οι αστυνομικοί παρατάχθηκαν και προσπάθησαν να φέρουν τάξη στον χώρο, κάνοντας χρήση χημικών για να τους διαλύσουν.

Δείτε τα επεισόδια στην Κύπρο

Το παιχνίδι διακόπηκε και πλέον ο Αθλητικός Δικαστής θα κρίνει την τύχη του. Ο ΑΠΟΕΛ σίγουρα θα είναι ο πρωταθλητής Κύπρου.

Ένα ακόμα περιστατικό οπαδικής βίας μετά το ποδοσφαιρικό Απόλλων Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ, με την κατάσταση στην Κύπρο να μην βρίσκεται και στο καλύτερο δυνατό σημείο.