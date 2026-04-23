Απόλλων Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ: Επεισόδια με πρωταγωνιστή τον Πάμπλο Γκαρσία (vid+pic)
Μεγάλη ένταση προκλήθηκε μετά το τέλος του πρώτου ημιτελικού για το Κύπελλο Κύπρου ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα Λεμεσού, με τον Πάμπλο Γκαρσία να βρίσκεται στο επίκεντρο των επεισοδίων.
Εκρηκτικό ήταν το φινάλε του πρώτου ημιτελικού του Κυπέλλου Κύπρου ανάμεσα στον Απόλλων Λεμεσού και τον ΑΠΟΕΛ, με τους γηπεδούχους να νικάνε με 4-2 και να αποκτούν σημαντικό προβάδισμα εν όψει της ρεβάνς.
Μετά το τέλος του αγώνα υπήρξε μεγάλη ένταση στον αγωνιστικό χώρο του «Άλφαμεγα Stadium» και συγκεκριμένα μπροστά από τους δύο πάγκους, με μέλη των δύο ομάδων να εμπλέκονται στη σύρραξη.
Στο επίκεντρο των επεισοδίων βρέθηκε ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ, Πάμπλο Γκαρσία, ο οποίος αντέδρασε έντονα και έχασε την ψυχραιμία του. Χάρη στην παρέμβαση των πιο ψύχραιμων, τα πνεύματα τελικά ηρέμησαν και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.
Οπως αναφέρουν τα κυπριακά ΜΜΕ, ο λόγος που ο Παμπλο Γκαρσία ενεπλάκη στην ένταση ήταν τα αντικείμενα που έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα, ένα ποτήρι χτύπησε τόσο τον ίδιο όσο και τον βοηθό του.
