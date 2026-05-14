Κρήτη: Τουρίστρια τραυματίστηκε στο φαράγγι Κυκλάμινου – Επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική
Η γυναίκα φέρεται να έχει τραυματιστεί στο πόδι - Στο σημείο επιχειρούν 10 διασώστες για τη μεταφορά της από το μονοπάτι - Θα διακομιστεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης τουρίστριας στην περιοχή του χωριού Βαντέ, στον Δήμο Χανίων, μετά τον εγκλωβισμό της σε δύσβατο σημείο στο φαράγγι Κυκλάμινου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα κατά την κατάβασή της στο φαράγγι, τραυματίστηκε στο πόδι με αποτέλεσμα να μην μπορεί να μετακινηθεί προς την έξοδο. Κάλεσε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 και ζήτησε βοήθεια.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές. Στο σημείο επιχειρούν 13 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, μεταξύ των οποίων και στελέχη της ΕΜΟΔΕ, προκειμένου να προσεγγίσουν και να μεταφέρουν την τραυματισμένη τουρίστρια σε ασφαλές σημείο.
Στην περιοχή, σύμφωνα με το neakriti, έχει μεταβεί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ώστε να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, εφόσον χρειαστεί, μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης.
Πάντως, σύμφωνα με τους διασώστες, ο τραυματισμός της δεν φαίνεται να εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία για τη ζωή της.
