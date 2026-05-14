Θεσσαλονίκη: Γυναίκα κατήγγειλε ότι ο πρώην σύντροφός της πέταξε βαζάκια με εύφλεκτο υγρό στο σπίτι της
Ο 33χρονος, στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία
- Χανταϊός: Οκτώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του στελέχους των Άνδεων – Η ενημέρωση του ΠΟΥ
- Τέμπη: Στον Άρειο Πάγο συγγενείς θυμάτων – Ζητούν να διωχθεί για κακούργημα ο Κώστας Αχ. Καραμανλής
- Χωρίς κοινά αποτελέσματα ξανά οι φοιτητικές εκλογές: Διαφορετική πρωτιά δίνουν ΠΚΣ και ΔΑΠ
- «Έπιασε δουλειά» στο νοσοκομείο «Μεταξά» ο Ντύλαν, ο πρώτος σκύλος θεραπείας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Βαζάκια με εύφλεκτο υγρό κατηγορείται ότι πέταξε προς το σπίτι της πρώην συντρόφου του 33χρονος, σε περιοχή του δήμου Βόλβης, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη μετά από καταγγελία και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία.
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 46χρονη γυναίκα, ο 33χρονος πέρασε το προηγούμενο 24ωρο τρεις φορές με το αυτοκίνητό του μπροστά από την οικία της, εκσφενδονίζοντας σε όλες τις περιπτώσεις βαζάκια που περιείχαν εύφλεκτο υγρό, χωρίς πάντως να προκληθεί φωτιά, όπως αναφέρει το thestival.
Μετά από κινητοποίηση των Αρχών, ο 33χρονος συνελήφθη, ενώ -σύμφωνα με την Αστυνομία- εις βάρος του υπήρχε δικαστική απόφαση μη προσέγγισης της καταγγέλλουσας.
- Αρνητικός στον χανταϊό ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται σε καραντίνα στο «Αττικόν»
- Κέρκυρα: Συνελήφθη 54χρονη που μαχαίρωσε τον σύντροφό της
- Το… Final-4 στη φανέλα του Ολυμπιακού (pics)
- Κρήτη: Τουρίστρια τραυματίστηκε στο φαράγγι Κυκλάμινου – Επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική
- Σε κίνδυνο τα οικονομικά Δήμων, σύμφωνα με τον Β’ Αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ
- Θεσσαλονίκη: Γυναίκα κατήγγειλε ότι ο πρώην σύντροφός της πέταξε βαζάκια με εύφλεκτο υγρό στο σπίτι της
- Η κόρη του Πολ Γουόκερ, ο Βιν Ντίζελ και το Fast & Furious
- Καλλιθέα: Στον ανακριτή ο 58χρονος που άνοιξε πυρ σε μπαρ και τραυμάτισε την ιδιοκτήτρια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις