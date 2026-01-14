Αιγάλεω: Γυναίκα περιλούστηκε με εύφλεκτο υγρό και αυτοπυρπολήθηκε
Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
Μια γυναίκα 96 ετών αυτοπυρπολήθηκε στη μέση του δρόμου στο Αιγάλεω.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:00 το πρωί στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Αρτάκης.
Η γυναίκα βρισκόταν έξω από κατάστημα με βρεφικά, όταν περιλούστηκε με εύφλεκτο υγρό και στη συνέχεια έβαλε φωτιά στα ρούχα της.
Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
