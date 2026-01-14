newspaper
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
14.01.2026 | 11:53
Απομακρύνεται προσωπικό από την αμερικάνικη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ
Αιγάλεω: Γυναίκα περιλούστηκε με εύφλεκτο υγρό και αυτοπυρπολήθηκε
Ελλάδα 14 Ιανουαρίου 2026 | 16:17

Αιγάλεω: Γυναίκα περιλούστηκε με εύφλεκτο υγρό και αυτοπυρπολήθηκε

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Αναστασία Σταματοπούλου
ΡεπορτάζΑναστασία Σταματοπούλου
Μια γυναίκα 96 ετών αυτοπυρπολήθηκε στη μέση του δρόμου στο Αιγάλεω.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:00 το πρωί στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Αρτάκης.

Η γυναίκα βρισκόταν έξω από κατάστημα με βρεφικά, όταν περιλούστηκε με εύφλεκτο υγρό και στη συνέχεια έβαλε φωτιά στα ρούχα της.

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 49 ευρώ βάζει την τιμή στόχο η Santander – Περιθώριο άνω του 90% 

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 49 ευρώ βάζει την τιμή στόχο η Santander – Περιθώριο άνω του 90% 

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ώθηση στην αγορά δίνει το άλμα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ώθηση στην αγορά δίνει το άλμα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Αραχωβίτης σε εξεταστική: Ξέρω ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, δεν είμαι εισαγγελέας…
ΟΠΕΚΕΠΕ 14.01.26

Αραχωβίτης σε εξεταστική: Ξέρω ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, δεν είμαι εισαγγελέας…

«Θεωρώ ότι ξεκάθαρα υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, δεν είμαι εγώ εισαγγελέας για να πω», απάντησε ο Σταύρος Αραχωβίτης σε ερώτηση που δέχτηκε, αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες των Βορίδη, Αυγενάκη και Μητσοτάκη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΠΑΣΟΚ: Αίτημα σύγκλησης της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, παρουσία Τσιάρα, για τη MERCOSUR
«Συνειδητή αμέλεια» 14.01.26

Τη σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, παρουσία Τσιάρα, για τη MERCOSUR, ζητάει το ΠΑΣΟΚ

Επτά βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν το αίτημα προς την πρόεδρο της Επιτροπής, τονίζοντας πως ο πρωθυπουργός δεν ενημέρωση ούτε τη Βουλή, ούτε τους αγρότες, πριν συνυπογράψει τη συμφωνία

Σύνταξη
Φθηνά τη γλίτωσαν: Τα «σκληρά» αστεία της Νίκι Γκλέιζερ που δεν ακούστηκαν στις Χρυσές Σφαίρες
«Τα απαγορευμένα» 14.01.26

Φθηνά τη γλίτωσαν: Τα «σκληρά» αστεία της Νίκι Γκλέιζερ που δεν ακούστηκαν στις Χρυσές Σφαίρες

Από την Σίντνεϊ Σουίνι στον Μπραντ Πιτ αυτοί ήταν οι σταρ του Χόλιγουντ που γλίτωσαν από τα καυστικά αστεία της Νίκι Γκλέιζερ στις Χρυσές Σφαίρες το βράδυ της Κυριακής.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ολυμπιακός: Το «ξεμούδιασμα», η επιστροφή του Νιλικίνα και οι αγκαλιές του Βεζένκοφ με Καλάθη και «Πόκου» (vid)
Euroleague 14.01.26

Ολυμπιακός: Το «ξεμούδιασμα», η επιστροφή του Νιλικίνα και οι αγκαλιές του Βεζένκοφ με Καλάθη και «Πόκου» (vid)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας απόψε την Παρτιζάν (14/1, 20:30) και η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο με όμορφες στιγμές πριν το παιχνίδι.

Σύνταξη
Ιράν – ΗΠΑ: Τέλος στις απευθείας επαφές – Αυξάνεται ο φόβος για αμερικάνικη επίθεση στην Τεχεράνη
Διπλωματική κατάρρευση 14.01.26

Τέλος στις απευθείας επαφές Ιράν και ΗΠΑ - Αυξάνεται ο φόβος για αμερικάνικη επίθεση στην Τεχεράνη

Οι ΗΠΑ απομακρύνουν προσωπικό από κομβικές βάσεις τους στη Μέση Ανατολή, όπως στην Αλ Ουντέιντ του Κατάρ - Το Ιράν δηλώνει ότι θα απαντήσει σε πιθανή επίθεση στο έδαφός του

Σύνταξη
Απόκλείστηκε από το Australian Open η Παπαμιχαήλ
Τένις 14.01.26

Απόκλείστηκε από το Australian Open η Παπαμιχαήλ

Την ήττα με 2-0 σετ γνώρισε η Δέσποινα Παπαμιχαήλ από την Γιούλια Σταροντούμπτσεβα στα προκριματικά του Αυστραλιανού Όπεν και αποκλείστηκε από τη συνέχειά τους.

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – Κηφισιά
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 14.01.26

LIVE: Λεβαδειακός – Κηφισιά

LIVE: Λεβαδειακός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Κηφισιά για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Κρις Νορθ – Ο διασυρμός, η αλλόκοτη ανάρτηση και οι βολές στην πρώην παρτενέρ του στο Sex and the City, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ
«Γ@μώ το Νέο Έτος!» 14.01.26

Κρις Νορθ - Ο διασυρμός, η αλλόκοτη ανάρτηση και οι βολές στην πρώην παρτενέρ του στο Sex and the City, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ

Ο διασυρμένος για σεξουαλική κακοποίηση ηθοποιός του Χόλιγουντ Κρις Νορθ έβαλε στο στόχαστρο την πρώην συμπρωταγωνίστριά του στο Sex and the City, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, σε μια παράξενη ανάρτηση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κόντρες και διαξιφισμοί στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σόου και πολιτική αλητεία» – «Περίμενα πολιτική ευθιξία»
Πολιτική Γραμματεία 14.01.26

Κόντρες και διαξιφισμοί στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σόου και πολιτική αλητεία» – «Περίμενα πολιτική ευθιξία»

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, καταθέτει ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ τη περίοδο 2018-2019, Σταύρος Αραχωβίτης γεγονός που πυροδότησε νέο κύκλο έντασης καθώς έδωσε την ευκαιρία στη ΝΔ να εμφανίσει και πάλι το αφήγημα των διαχρονικών ευθυνών στη διαχείριση των κοινοτικών επιδοτήσεων

Σύνταξη
Επιμένει ο Τραμπ: Θα πάρουμε τη Γροιλανδία, τίποτα λιγότερο δεν είναι αποδεκτό
Πονοκέφαλος για τους Ευρωπαίους 14.01.26

Επιμένει ο Τραμπ: Θα πάρουμε τη Γροιλανδία, τίποτα λιγότερο δεν είναι αποδεκτό

Ο Τραμπ έκανε νέα επιθετική ανάρτηση για τη Γροιλανδία - «Το ΝΑΤΟ πρέπει να μας ανοίξει τον δρόμο για να την αποκτήσουμε», υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων – Οι προτάσεις κλιμάκωσης
Agro-in 14.01.26

Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων – Οι προτάσεις κλιμάκωσης

Τα επόμενα βήματά τους συντονίζουν οι αγρότες οι οποίοι για περισσότερο από ενάμιση μήνα παραμένουν στους δρόμους, διεκδικώντας ουσιαστική λύση στα οξυμένα προβλήματά τους - Δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν και εξετάζουν τις μορφές δράσης

Σύνταξη
