Μια γυναίκα 96 ετών αυτοπυρπολήθηκε στη μέση του δρόμου στο Αιγάλεω.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:00 το πρωί στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Αρτάκης.

Η γυναίκα βρισκόταν έξω από κατάστημα με βρεφικά, όταν περιλούστηκε με εύφλεκτο υγρό και στη συνέχεια έβαλε φωτιά στα ρούχα της.

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.