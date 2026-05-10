Κυριακή 10 Μαϊου 2026
10.05.2026 | 18:32
Γιατί πέταξαν μαχητικά αεροσκάφη στον ουρανό της Αθήνας
Τι γίνεται όταν το χιούμορ είναι πιο δυνατό απ’ τον πολιτικό λόγο
Go Fun 10 Μαΐου 2026, 19:40

Τι γίνεται όταν το χιούμορ είναι πιο δυνατό απ’ τον πολιτικό λόγο

Ο πολιτικός λόγος και ο πολιτικός λόγος μέσα στο χιούμορ έχουν συνυφανθεί τόσο πολύ που δεν είναι πλέον πάντα εύκολο να διακρίνει κανείς μεταξύ τους.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Καθώς τα όρια μεταξύ ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και πολιτικής θολώνουν, το γέλιο καταλαμβάνει όλο και περισσότερο χώρο στο προσκήνιο.

Το χιούμορ φαίνεται να γεμίζει το κενό που άφησε η φθίνουσα αξιοπιστία του πολιτικού διαλόγου.

Τι αποκαλύπτει αυτή η μεταβολή για την κατάσταση του δημοκρατικού διαλόγου;

Τι κερδίζει (και τι χάνει) η δημοκρατία όταν το γέλιο διεκδικεί όχι μόνο να καταγγείλει, αλλά και να αλλάξει την πραγματικότητα;

Όταν το γέλιο γίνεται πολιτική πράξη

«Σε είκοσι χρόνια ακτιβισμού για την ειρήνη, επηρέασα είκοσι άτομα. Με ένα αστείο για έναν δικτάτορα, είκοσι εκατομμύρια»

Αυτά είναι τα λόγια της Νόαμ Σούστερ-Ελιάσι, μίας Ισραηλινής κωμικού που «μπήκε στην κωμωδία όπως άλλοι μπαίνουν στην πολιτική», αφού εγκατέλειψε τις διαδηλώσεις και τον ακτιβισμό στα Ηνωμένα Έθνη για να ασχοληθεί με τη σύνθεση τραγουδιών και το κοινωνικά ευαισθητοποιημένο stand-up.

Μπορεί το χιούμορ να φέρει μια ανανέωση στην πολιτική;

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο σφαιρών παραμένουν ταραχώδεις.

H Λαέλια Βερόν, καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Γαλλικής Γλώσσας, γράφοντας στο The Conversation, δίνει ένα παράδειγμα από την γαλλική πολιτική σκηνή, με μία πρόσφατη καταγγελία που υπέβαλε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νιούνεζ εναντίον του κωμικού Πιερ-Εμμανουέλ Μπαρέ (επειδή συνέκρινε την αστυνομία με το ISIS σε μια στήλη για την αστυνομική βία). Αναφέρει επίσης μία νέα υπόθεση στο εργατικό δικαστήριο που άσκησε ο κωμικός Γκιγιόμ Μερύς, ο οποίος καταγγέλλει την πρόωρη καταγγελία της σύμβασής του από τον πρώην εργοδότη του France Inter μετά από ένα αστείο για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Αυτές οι αντιπαραθέσεις, υποστηρίζει η Βερόν, δεν είναι μεμονωμένες.

Στην ελληνική πραγματικότητα μπορούμε να σκεφτούμε το περιστατικό με την Pizza Fan η οποία αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία της με τον stand-up κωμικό Πάρι Ρούπο, έπειτα από σχόλια που έκανε σε ζωντανή εμφάνισή του. Πιο συγκεκριμένα, στις 15 Σεπτεμβρίου του 2025, σε παράσταση στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσώνας, ο Ρούπος αναφέρθηκε στην ελληνική σημαία, στους Ναζί, στη σφαγή του Μελιγαλά, αλλά και στον ακροδεξιό Αμερικανό Τσάρλι Κερκ. Τα αποσπάσματα που κυκλοφόρησαν στα social media προκάλεσαν αντιδράσεις, με αποτέλεσμα να ζητηθεί από την εταιρεία να «πάρει θέση».

Η Pizza Fan με τη σειρά της ανακοίνωσε την απομάκρυνσή του από την καμπάνια που έτρεχε για την προβολή της στα κοινωνικά δίκτυα, τονίζοντας: «Θέλουμε να κάνουμε απόλυτα ξεκάθαρο ότι θεωρούμε μεγάλη απρέπεια τη χρησιμοποίηση εθνικών συμβόλων και ιστορικών γεγονότων με ανάρμοστο τρόπο στην προσωπική παράσταση κωμωδίας του Πάρι Ρούπου, η οποία καμία σχέση δεν έχει να κάνει επικοινωνιακά με την Pizza Fan και για την οποία μάθαμε και εμείς από τα MME».

Σφαίρες που γίνονται όλο και λιγότερο αδιαπέραστες

Οι πολιτικές και οι κωμικές σφαίρες αλληλεπικαλύπτονται συνεχώς. Ο λόγος των μέσων ενημέρωσης, ο οποίος βασίζεται όλο και περισσότερο στο «infotainment» (η διασταύρωση της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας ), πολύ συχνά διασταυρώνει δημοσιογραφικές, πολιτικές και κωμικές δηλώσεις.

Είναι συνηθισμένο να βλέπουμε πολιτικούς, ειδικούς, καλλιτέχνες και κωμικούς συγκεντρωμένους γύρω από ένα πάνελ, σε σημείο που γίνεται δύσκολο να διακρίνει κανείς σε ποιο πλαίσιο λόγου ανήκει κάθε παρέμβαση.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εκπομπή του Γιαν Μπαρτέ «Quotidien», που παρουσιάζεται ως «μια σημαντική ενημερωτική εκπομπή που συνδυάζει χιούμορ και ασεβή διάθεση».

Τα κοινωνικά μέσα συμβάλλουν σε αυτή την ασαφή διαχωριστική γραμμή μεταξύ των ειδών, χρησιμοποιώντας αστεία για να σχολιάσουν σοβαρές ειδήσεις. Αυτά τα αστεία μπορούν να γίνουν viral και στη συνέχεια να αναπαραχθούν από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης.

Ο πολιτικός λόγος και ο χιουμοριστικός πολιτικός λόγος έχουν συνυφανθεί τόσο πολύ που δεν είναι πλέον πάντα εύκολο να διακρίνει κανείς μεταξύ τους.

Ποιος δεν έχει βιώσει το να ξεσπάσει σε γέλια με έναν τίτλο από το The Onion και στη συνέχεια να τρομοκρατηθεί όταν, λίγες μέρες αργότερα, η φαινομενικά γελοία πληροφορία αποδείχθηκε πραγματικότητα ;

Το περιβάλλον του Τραμπ φοράει «υπάκουα» παπούτσια από την αγαπημένη μάρκα του προέδρου των ΗΠΑ, ακόμα και όταν είναι πολύ μεγάλα για αυτούς; Αληθινή είδηση, όχι σάτιρα.

Τι προβάλλουμε στο πολιτικό χιούμορ;

Από τη σκοπιά του κοινού, η υποτίμηση του πολιτικού λόγου, ο οποίος μπορεί να φαίνεται όλο και πιο κενός και στερεοτυπικός, μπορεί να συμβαδίζει με μια τάση μεταφοράς των απογοητευμένων προσδοκιών σε άλλους τύπους λόγου. Οι άνθρωποι τότε αναζητούν την πολιτική παντού… εκτός από τον θεσμικό πολιτικό λόγο.

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τον επιστημονικό λόγο, όταν καλούνται ερευνητές να βρουν λύσεις σε πολιτικά προβλήματα ή πρέπει να ευαισθητοποιήσουν πολιτικά ενόψει της αδιαφορίας ορισμένων ηγετών.

Περιλαμβάνει επίσης τον δημοσιογραφικό λόγο: είναι μερικές φορές πολύ δύσκολο να τραβήξει κανείς τη γραμμή μεταξύ του λόγου ενός αρθρογράφου και εκείνου ενός επαγγελματία πολιτικού.

Περιλαμβάνει επίσης την τέχνη, τη μουσική, το θέατρο και το σινεμά που τοποθετούνται άμεσα ή έμμεσα.

Τέλος, υπάρχει το χιούμορ.

Όταν ο πολιτικός λόγος αποκηρύσσεται, όταν φαίνεται ανύπαρκτος ή αναποτελεσματικός, το πολιτικό χιούμορ μπορεί να καταλήξει να γίνεται αντιληπτό όχι ως λόγος που διασταυρώνεται με την πολιτική, που μπορεί να την υπηρετήσει ή, αντίθετα, να την επικρίνει, αλλά ως η ίδια η ενσάρκωση του πολιτικού λόγου.

Το αποτέλεσμα, μερικές φορές αρκετά πραγματικό, αυτού του χιούμορ, που μπορεί να πειράξει ή ακόμη και να αποσταθεροποιήσει τις εξουσίες, μπορεί τότε να εκληφθεί εσφαλμένα ως πολιτική ικανότητα να αλλάξει την τάξη των πραγμάτων.

Η δύσκολη ισορροπία των κωμικών

Αντιμέτωποι με αυτή την κατάσταση, οι κωμικοί βρίσκονται σε μια ακόμη πιο δυσάρεστη θέση, καθώς μπορούν να τιμωρηθούν, όπως επισημαίνει η Νέλι Κουεμενέρ, «από πάνω» (από θεσμο), αλλά και να αμφισβητηθούν «από κάτω» (από το κοινό, ιδίως στα κοινωνικά μέσα).

Παγιδευμένοι ανάμεσα σε αντιφατικές απαιτήσεις, αυτοί οι κωμικοί υιοθετούν έναν αμφίβολο λόγο.

Κάποιοι θα ισχυριστούν ότι έχουν «πολιτικό» χιούμορ, ενώ θα απορρίπτουν την ετικέτα του «κομματικού» ή «ακτιβιστικού» χιούμορ.

Όταν αναλύουμε τον μετα-λόγο των κωμικών σχετικά με τις πρακτικές τους, παρατηρούμε ότι τα ίδια άτομα που διεκδικούν το πολιτικό χιούμορ και που, για να το υπερασπιστούν, μπορούν να του αποδώσουν πολλές αρετές (εκπαιδευτικές, δημοκρατικές, καθαρτικές), φροντίζουν επίσης να απορρίψουν τη στάση του «διδάσκοντα» ή ακόμα και εκείνου που θα πίστευε ότι μπορεί να επηρεάσει την πραγματικότητα μέσω του γέλιου.

Σε συνέντευξή της στη Le Monde, η κωμικός Σαρλίν Βανχόενάκερ δηλώνει τόσο ότι το πολιτικό χιούμορ είναι ένας τρόπος να «αναστρέψει τη δυναμική της εξουσίας» όσο και ότι δεν πρέπει να «υπερ-ερμηνεύεται», καθώς η μόνη του πρόθεση είναι να «κάνει τον κόσμο να γελάσει».

Ούτε το χιούμορ ούτε η πολιτική πρέπει να περιορίζονται

Η κριτική δύναμη του χιούμορ είναι αναμφισβήτητη.

Η πολιτική ειρωνεία μπορεί έτσι να μας επιτρέψει να αμφισβητήσουμε και να επανεξετάσουμε τους κυρίαρχους πολιτικούς λόγους, αποστασιοποιούμενοι από αυτούς.

Αλλά δεν πρέπει να περιορίζουμε τον πολιτικό λόγο στο χιούμορ ή την ειρωνεία. Η ανακούφιση ή ο θαυμασμός που νιώθουμε για ένα καλοτοποθετημένο αστείο δεν πρέπει να μας οδηγήσει στην εγκατάλειψη του διαλόγου, της αμφισβήτησης και των λογικών προτάσεων.

Είναι ακριβώς αυτή η ισορροπία μεταξύ χιούμορ και πολιτικής σοβαρότητας που επιδιώκουν να επιτύχουν πολλά προγράμματα, τα οποία σπάνια είναι καθαρά χιουμοριστικά, εναλλάσσοντας στιγμές καθαρτικού χιούμορ με πολιτικές αναλύσεις.

Το πολιτικό χιούμορ μπορεί να είναι ένα βήμα, ένα μέσο.

Αλλά αν γίνει αυτοσκοπός, κινδυνεύει να μετατραπεί σε απλή παιχνιδιάρικη διάθεση, που μετατρέπει κάθε λόγο σε παιχνίδι, ή σε κυνισμό, που αναδεικνύει τις αδυναμίες κάθε λόγου.

Η χλεύη μπορεί να γίνει πειρασμός: τότε περιορίζει τον κόσμο σε μια συλλογή παράλογων δηλώσεων και μας τοποθετεί σε μια απογοητευμένη και αποστασιοποιημένη θέση απέναντι στην πραγματικότητα.

Αν κατανοήσουμε όμως ότι μπορεί να γίνει πολύ ισχυρό όπλο, τότε ξεκινάμε να βλέπουμε την πραγματική αξία του γέλιου.

Επενδυτές: Η φυγή από το «αμερικανικό καταφύγιο»

Γιατί το 2026 σηματοδοτεί το τέλος των social media όπως τα ξέραμε
Η εποχή της δημόσιας έκθεσης τελειώνει, καθώς οι χρήστες εγκαταλείπουν μαζικά τα social media για την ασφάλεια των κλειστών, ιδιωτικών κοινοτήτων, αλλάζοντας το διαδίκτυο για πάντα

Συναυλία Metallica: Ο κιθαρίστας των Gojira με μπλούζα «Όχι μετρό στην πλατεία Εξαρχείων»
Το ελληνικό στοιχείο στη συναυλία των Metallica δεν έμεινε μόνο στον «Ζορμπά» και στις Τρύπες: ο Τζο Ντουπλαντιέ των Gojira εμφανίστηκε με μπλούζα υπέρ της πλατείας Εξαρχείων

Γιορτή της Μητέρας: Η Μελάνια Τραμπ για το γιο της Μπάρον, τη μητέρα της και οι συμβουλές μητρότητας
Με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας η ιδιωτική Μελάνια Τραμπ μίλησε στην USA Today για την Αμαλία Κνάους και τον καθοριστικό ρόλο της στην ανατροφή του Μπάρον 

Πιτσιρικάς γλιτώνει από ημιφορτηγό και ιπτάμενα συντρίμμια λίγο πριν ανέβει στο σχολικό [βίντεο]
Ένας έφηβος μαθητής Λυκείου, στάθηκε εξαιρετικά τυχερός, καθώς λίγο πριν ανέβει στο σχολικό, ένα ημιφορτηγό καρφώθηκε πάνω στο όχημα και από τύχη και αντανακλαστικά γλίτωσε τα συντρίμμια

Acropolis Swim Open: Ο Απόστολος Σίσκος κατέρριψε πανελλήνιο ρεκόρ 11 ετών στα 200μ πεταλούδα (vids)
Σε εκπληκτική κατάσταση ο Απόστολος Σίσκος στο Acropolis Swim Open του ΟΑΚΑ. Μετά το…διαστημικό 1:54.12 στα 200μ ύπτιο, ο 21χρονος κολυμβητής είχε εξαιρετική επίδοση στα 200μ πεταλούδα: 1:56.13.

Brain drain: Η «αιμορραγία» των πτυχίων συνεχίζεται – Ιστορικό υψηλό το 2025
Δεν λέει να κλείσει η πληγή του brain drain στην Ελλάδα. Μέσα σε μόλις ένα έτος, ο αριθμός των επιστημόνων που μετανάστευσαν αυξήθηκε κατά 12,1%, επιβεβαιώνοντας μια ανησυχητική τάση.

Άρης – ΟΦΗ 3-1: Νικητής ξανά, με ηγέτη τον Κουαμέ! (vid)
Ο Άρης νίκησε ξανά τον ΟΦΗ, αυτή τη φορά με 3-1 στο «Βικελίδης», έχοντας πρωταγωνιστή τον Κουαμέ που είχε δύο γκολ και μία ασιστ, παραμένοντας σε τροχιά πρωτιάς στα πλέι οφ του 5-8.

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική των play offs της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

LIVE: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
LIVE: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Παναθηναϊκός για την 4η αγωνιστική των play offs της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Βόλος-Λεβαδειακός 0-3: Πεντρόζο, Μπάλτσι έκαναν τη διαφορά και οι Βοιωτοί παραμένουν πέμπτοι (vid)
Δυο παίκτες από την Αργεντινή είχαν την τιμητική τους στο Πανθεσσαλικό! Με δυο γκολ του Πεντρόζο και δυο ασίστ του Μπάλτσι ο Λεβαδειακός νίκησε 3-0, παραμένει πέμπτος και έχει την καλύτερη επίθεση.

Premier League: Έχασε ευκαιρία να κλειδώσει την πεντάδα η Άστον Βίλα – Ισοπαλία στο «Σίτι Γκράουντ»
Με τρεις ισοπαλίες ξεκίνησε το κυριακάτικο πρόγραμμα της Premier League στα Πάλας – Έβερτον (2-2), Μπέρνλι – Βίλα (2-2) και Φόρεστ – Νιούκαστλ (1-1), σε ματς που οι… εμπλεκόμενοι είχαν ευκαιρίες να «καθαρίσουν» ή έστω να κάνουν ένα ακόμη βήμα προς τους στόχους τους.

LIVE: Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ
LIVE: Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ για την 36η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Συναυλία Metallica: Ο κιθαρίστας των Gojira με μπλούζα «Όχι μετρό στην πλατεία Εξαρχείων»
Το ελληνικό στοιχείο στη συναυλία των Metallica δεν έμεινε μόνο στον «Ζορμπά» και στις Τρύπες: ο Τζο Ντουπλαντιέ των Gojira εμφανίστηκε με μπλούζα υπέρ της πλατείας Εξαρχείων

Το Ισραήλ απέλασε τους δύο ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla – Δεν απήγγειλε κατηγορίες εις βάρος τους
Έπειτα από κράτηση δύο εβδομάδων και διεθνή πίεση, το Ισραήλ απέλασε τους ακτιβιστές Σαΐφ Αμπουκέσεκ και Τιάγκο Άβιλα. Τα μέλη του Global Sumud Flotilla για τη Γάζα είχαν συλληφθεί σε επιχείρηση του ισραηλινού στρατού ανοιχτά της Κρήτης.

Διπλωματική κινητικότητα για το Ουκρανικό – Ο Πούτιν πρότεινε τον Σρέντερ ως συντονιστή των διαπραγματεύσεων
Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι οι Γουίτκοφ-Κούσνερ σύντομα θα ταξιδέψουν στη Μόσχα, ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν πρότεινε τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας για συντονιστή των συνομιλιών με το Κίεβο.

Λέσβος: Έκαψαν αυτοκίνητο πολίτη που κατήγγειλε κακοποιήσεις ζώων – H τρίτη φορά που δέχεται ανάλογη επίθεση
Θύμα επίθεσης έπεσε ένας πολίτης στη Λέσβο που έχει κατ’ επανάληψη καταγγείλει περιστατικά κακοποίησης ζώων και μη τήρησης της νομοθεσίας από τις αρμόδιες αρχές.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας συμμετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυμναστικής και φυσικά πήρε το χρυσό
Ο Λευτέρης Πετρούνιας συμμετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη, προσφέροντας έμπνευση και κίνητρο για τους νέους αθλητές.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

