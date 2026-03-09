Τραμπ: Εμμονή με… παπούτσια αξίας 145 δολαρίων – Γιατί δεν αφήνει κανέναν να φύγει χωρίς ένα ζευγάρι

Το πιο δημοφιλές και αποκλειστικό σύμβολο του MAGA έχει καταστεί ένα ζευγάρι δερμάτινα παπούτσια τύπου oxford. Kαι για όποιον προτιμάει wingtip, loafer ή monk strap, σε μαύρο ή καφέ χρώμα, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τους έχει καλυμμένους, όπως γράφει φλεγματικά σε σχετικό άρθρο της η Wall Street Journal.

Ο 79χρονος δισεκατομμυριούχος και πρόεδρος των ΗΠΑ είναι επίσης γνωστός για τα ακριβά κοστούμια Brioni και τις μακριές κόκκινες γραβάτες

Ο Τραμπ έχει χαρίσει παπουτσια σε επικεφαλής υπηρεσιών, νομοθέτες, συμβούλους του Λευκού Οίκου και VIP. «Πήρατε τα παπούτσια;» ρωτάει στις συνεδριάσεις του υπουργικού συμβουλίου.

Μερικοί τα έχουν φορέσει στο Οβάλ Γραφείο. Κατά τη διάρκεια ενός γεύματος τον Ιανουάριο, ο Τραμπ ξαφνικά στράφηκε στα «απίστευτα» καινούργια του παπούτσια και έδωσε στον Τάκερ Κάρλσον ένα ζευγάρι καφέ wingtips.

«Όλοι οι άντρες τα έχουν», είπε μια γυναίκα υπάλληλος του Λευκού Οίκου. Ένας άλλος αστειεύτηκε: «Είναι ξεκαρδιστικό γιατί όλοι φοβούνται να μην τα φορέσουν».

Ο Τραμπ έχει ερωτευτεί την Florsheim, την αμερικανική μάρκα που συνδυάζει άνεση και στυλ για περισσότερο από έναν αιώνα. Είναι επίσης προσιτά: πολλά κοστίζουν 145 δολάρια.

Ο αμερικανός πρόεδρος έχει αρχίσει να μαντεύει το νούμερο παπουτσιών των ανθρώπων που έχει μπροστά του. Ζητά από έναν βοηθό να κάνει μια παραγγελία και, μια εβδομάδα αργότερα, ένα καφέ κουτί Florsheim φτάνει στο Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ μερικές φορές υπογράφει το κουτί ή επισυνάπτει μια ευχαριστήρια σημείωση, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το τελετουργικό, αναφέρει η WSJ.

Για όλους υπάρχει ένα ζευγάρι παπούτσια Florsheim από τον Τραμπ

Ο 79χρονος δισεκατομμυριούχος, γνωστός για τα ακριβά κοστούμια Brioni, τις μακριές κόκκινες γραβάτες και την τάση του για την αισθητική, στα τέλη του περασμένου έτους άρχισε να αναζητά κάτι που θα τον έκανε να νιώθει καλύτερα μετά από μια μέρα στη δουλειά και κατέληξε στα Florsheim. Άρεσαν τόσο πολύ στον Τραμπ που άρχισε να τα μοιράζει. Πληρώνει ο ίδιος πάντως για τα παπούτσια, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχουν μερικά. Το ίδιο και ο υπουργός Μεταφορών Σιν Ντάφιy, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, ο διευθυντής επικοινωνίας του Τραμπ, Στίβεν Τσενγκ, ο αναπληρωτής επικεφαλής του προσωπικού Τζέιμς Μπλερ και ο συγγραφέας ομιλιών Ρος Γουόρθινγκτον.

Οι παραλήπτες έχουν αρχίσει να φορούν τα Florsheim τους όταν βρίσκονται κοντά στον Τραμπ, μερικοί προφανώς με δυσαρέσκεια. Ένας υπουργός του υπουργικού συμβουλίου παραπονέθηκε ότι έπρεπε να βάλει στην άκρη τα Louis Vuitton του, σύμφωνα με άτομα που άκουσαν το παράπονο.

Επισήμως, ο Λευκός Οίκος δεν επιβεβαίωσε την επιλογή του Τραμπ για τα Florsheim. Ένας παραλήπτης είπε ότι ο Τραμπ είχε μια στοίβα από αυτά στο γραφείο του. Σε ένα κουτί αναγραφόταν «Scott» — για τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία, ο Thomas Florsheim Jr. είπε ότι δεν γνώριζε για τις παραγγελίες παπουτσιών του προέδρου. Ο διευθύνων σύμβουλος του Weyco Group και πέμπτης γενιάς Florsheim αρνήθηκε ευγενικά να κάνει περαιτέρω σχόλια.

Ιστορία ενός αιώνα

Η Florsheim ιδρύθηκε το 1892 στο Σικάγο από τον Sigmund Florsheim, έναν Γερμανό μετανάστη και τσαγκάρη, και τον γιο του Milton. Ένα αιώνα πριν ο Trump αρχίσει να βάζει το όνομά του παντού, η Florsheim έραψε το λογότυπό της στα παπούτσια και άνοιξε καταστήματα με το εμπορικό σήμα της σε όλη τη χώρα. Η εταιρεία εξόπλισε τους Αμερικανούς στρατιώτες και στους δύο παγκόσμιους πολέμους. Αργότερα, εκμεταλλεύτηκε την έκρηξη των εμπορικών κέντρων. Ο Πρόεδρος Χάρι Τρούμαν τα φορούσε οπως και ο Μάικλ Τζάκσον φορώντας τα loafers της Florsheim.

Όπως και η επιχειρηματική τύχη του ίδιου του Τραμπ, η Florsheim έχει βιώσει ups και downs, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής αίτησης πτώχευσης το 2002, ως μέρος μιας κίνησης που επέστρεψε το εμπορικό σήμα στην οικογένεια Florsheim. Σήμερα ανήκει στην Weyco, με έδρα το Glendale του Ουισκόνσιν, η οποία διανέμει επίσης τα εμπορικά σήματα Nunn Bush, Stacy Adams και Bogs.

Προεδρικά δώρα

Τα προεδρικά δώρα έγιναν συνηθισμένα τη δεκαετία του 1880. Οι χριστουγεννιάτικες γαλοπούλες ήταν το δώρο επιλογής για το προσωπικό του Λευκού Οίκου για δεκαετίες. Ο Φράνκλιν Ντ. Ρούζβελτ μοίραζε μπρελόκ με το σκωτσέζικο τεριέ του, τον Φάλα. Ο Λίντον Τζόνσον πρόσφερε στους επισκέπτες ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες με την προεδρική σφραγίδα. Ο Τζορτζ Μπους προτιμούσε τα μανικετόκουμπα.

Ο Τραμπ μοιράζει καπέλα MAGA, συχνά από μια αποθήκη που διατηρεί σε ένα αυτοσχέδιο κατάστημα δώρων έξω από το Οβάλ Γραφείο. Του αρέσουν τα προεδρικά νομίσματα και είναι γνωστό ότι μοιράζει φωτογραφίες του ίδιου και του προσωπικού του ή μαύρους μαρκαδόρους Sharpies που χρησιμοποιεί για να υπογράφει επίσημα έγγραφα. Τα παπούτσια ανεβάζουν τη γενναιοδωρία σε άλλο επίπεδο.

Αλλά το να χαρίσεις το σωστό ζευγάρι είναι κάτι περισσότερο από το να έχεις το σωστό μέγεθος, είπε ο συγγραφέας ανδρικών ενδυμάτων Derek Guy. «Αν έχεις ένα κοστούμι που δεν σου ταιριάζει καλά, απλά θα φαίνεσαι άσχημα. Αλλά αν έχεις ένα παπούτσι που δεν σου ταιριάζει καλά, μπορεί να αναπτύξεις σωματικά προβλήματα».

Ο Guy πρότεινε στον Tραμπ να καλέσει την Alden Shoe Co., μια μάρκα υψηλής ποιότητας που ιδρύθηκε στη Μασαχουσέτη, και να ζητήσει από έναν πωλητή να περάσει από τον Λευκό Οίκο για να του πάρει τα σωστά μέτρα. «Δεν νομίζω ότι είναι υπερβολικό — για έναν δισεκατομμυριούχο», είπε…

Πηγή: ΟΤ