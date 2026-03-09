Οι απόκοσμες εικόνες από την Τεχεράνη με τον ουρανό να έχει γίνει μαύρος από τις επιθέσεις και τις εκρήξεις στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις που συγκλόνισαν την πρωτεύουσα του Ιράν τα ξημερώματα της Κυριακής υπογραμμίζουν με τον πιο δραματικό τρόπο ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ γίνεται όλο και πιο καταστροφικός όσο οι μέρες περνούν, χωρίς να υπάρχει κανένα σημάδι αποκλιμάκωσης στον ορίζοντα.

Μέχρι στιγμής έχουν σκοτωθεί σχεδόν πάνω από 1250 Ιρανοί, ανάμεσά τους πολλοί άμαχοι σύμφωνα με τις αναφορές των ιρανικών αρχών, ενώ πολιτικές υποδομές στοχοποιούνται διαρκώς.

Την ίδια στιγμή ο Λίβανος πληρώνει βαρύ φόρο αίματος με τους νεκρούς να πλησιάζουν τους 400 και τις ισραηλινές δυνάμεις να προσπαθούν για ακόμα μία φορά να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τμήματα της χώρας. Οι εκτοπισμένοι έχουν φτάσει τις 500.000 ενώ ισραηλινοί αξιωματούχοι απειλούν ότι θα ισοπεδώσουν περιοχές του Λιβάνου, όπως έκαναν με τη Γάζα.

Οι επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ αλλά και σε αμερικανικά συμφέροντα στα κράτη της περιοχής συνεχίζονται αν και με μικρότερη ένταση. Πολλοί από τους κατοίκους του Κόλπου βλέπουν για πρώτη φορά τον πόλεμο δίπλα τους και αυτό έχει δημιουργήσει ένα μόνιμο αίσθημα αγωνίας και ανασφάλειας για το άμεσο μέλλον.

Στο Ισραήλ οι νεκροί έχουν φτάσει τους 13, ενώ έχουν σκοτωθεί οκτώ αμερικανοί στρατιώτες. Θύματα καταγράφονται και στις χώρες της περιοχής.

Δέκα ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου η αύξηση της τιμής του πετρελαίου είναι ραγδαία, ενώ υπάρχουν σενάρια ότι μπορεί να ξεπεράσει μέχρι και τα 150 δολάρια το βαρέλι.

Μπορεί ο Τραμπ να δήλωνε την Κυριακή ότι «η αύξηση των τιμών είναι ένα πολύ μικρό τίμημα που πρέπει να πληρώσουν οι ΗΠΑ και ο κόσμος για την ασφάλεια και την ειρήνη» χαρακτηρίζοντας «ηλίθιους» όσους «σκέφτονται διαφορετικά», ωστόσο η ανησυχία στο οικονομικό κατεστημένο των ΗΠΑ είναι εμφανής.

Η ανησυχία αυτή που καταγράφεται και στα χρηματιστήρια γίνεται ακόμα μεγαλύτερη καθώς κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει πότε και πώς μπορεί να τελειώσει αυτός ο πόλεμος με την Ουάσιγκτον να φαίνεται πως έχει εγκλωβιστεί στη Μέση Ανατολή.

Οι αναφορές του Τραμπ στο ενδεχόμενο χερσαίων επεμβάσεων στο Ιράν – αν και οι περισσότεροι εκτιμούν ότι πρόκειται για μπλόφα – δεν παύουν να προκαλούν φόβο στην Ουάσιγκτον για μεγαλύτερη ακόμα εμπλοκή των ΗΠΑ.

Το Σάββατο, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Air Force One ότι θα έστελνε στρατεύματα μόνο για έναν «πολύ καλό λόγο» και εάν ο στρατός του Ιράν ήταν «τόσο αποδεκατισμένος που δεν θα μπορούσε να πολεμήσει στο πεδίο».

Επιπλέον, η αποστολή ειδικών δυνάμεων για να «κατασχέσουν» το πυρηνικό απόθεμα του Ιράν θα μπορούσε να γίνει «αργότερα» εφόσον οι ΗΠΑ δεν θα το έκαναν «τώρα».

Γκρίνιες στους Ρεπουμπλικανούς

«Όταν αρχίζεις να στέλνεις δυνάμεις στο έδαφος, και αυτές οι δυνάμεις στο έδαφος μπορεί να χρειάζονται ενίσχυση, αυτό αρχίζει να μοιάζει με μια μακροπρόθεσμη σύγκρουση», δήλωσε ο Τομ Τίλις, Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής από τη Βόρεια Καρολίνα, στο CNN την Κυριακή, προτρέποντας τον Τραμπ να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για τον πόλεμο.

«Ας είμαστε ειλικρινείς με τον αμερικανικό λαό… Πιστεύω ότι μερικοί από τους λόγους για τους οποίους μπορεί να δείτε κάποια διστακτικότητα μεταξύ των ψηφοφόρων αυτή τη στιγμή είναι ότι απλώς δεν είναι σαφές τι κάνουμε και για πόσο καιρό θα το κάνουμε», πρόσθεσε.

Μια δημοσκόπηση του NBC που δημοσιεύθηκε την Κυριακή διαπίστωσε ότι το 54% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων αποδοκίμασαν τους χειρισμούς του Τραμπ στο Ιράν, σε σύγκριση με το 41% ​​που τους ενέκρινε. Περίπου το 52% δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν έπρεπε να είχαν ξεκινήσει τον πόλεμο σε αντίθεση με το 41% που είχε την αντίθετη γνώμη.

Ταυτόχρονα τα ανοίγματα που φαίνεται να κάνουν οι ΗΠΑ στους Κούρδους για να αναλάβουν αυτοί τη χερσαία αποστολή δεν έχουν προχωρήσει σε επίπεδο σχεδιασμού και αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη από κουρδικές οργανώσεις.

Χαρακτηριστική ήταν η παραίνεση των Κούρδων της Συρίας στους Κούρδους του Ιράν να μη συμμαχήσουν με τις ΗΠΑ, επικαλούμενοι τη δική τους εμπειρία στη Συρία τους τελευταίους μήνες ως απόδειξη ότι και οι ομοεθνείς τους θα εγκαταλειφθούν επίσης.

Σύννεφα στις σχέσεις ΗΠΑ – Ισραήλ;

Την ίδια στιγμή υπάρχουν δημοσιεύματα που βλέπουν σύννεφα στις σχέσεις ΗΠΑ – Ισραήλ μετά την επίθεση στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι οι ΗΠΑ εξεπλάγησαν από το πόσο εκτεταμένα ήταν τα χτυπήματα στην Τεχεράνη ενώ ένας ισραηλινός αξιωματούχος ήταν πιο γλαφυρός.

«Τι διάολο» (What the fuck στο πρωτότυπο) φαίνεται να είπε η Ουάσιγκτον στο Τελ Αβίβ βλέποντας τις επιθέσεις, εκφράζοντας έτσι την έκπληξή της, σύμφωνα πάντα με τον αξιωματούχο.

Νωρίτερα σήμερα η Haaretz μετέδωσε ότι η προγραμματισμένη για την Τρίτη επίσκεψη του αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ στο Ισραήλ, αναβάλλεται χωρίς να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η ανησυχία των ΗΠΑ σύμφωνα με το δημοσίευμα είναι ότι τέτοιες επιθέσεις μπορεί να έχουν τα αντίθετα αποτελέσματα συσπειρώνοντας την ιρανική κοινωνία εναντίον των επιτιθέμενων, αν και το ίδιο ισχύει και για τη σφαγή στο σχολείο με τις 160 νεκρές μαθήτριες που προήλθε από αμερικανικό χτύπημα.

Ο δεύτερος λόγος που επικαλείται η ίδια πηγή είναι ότι οι εικόνες εκρήξεων σε πετρελαϊκές αποθήκες μπορούν να τρομάξουν τις αγορές και να οδηγήσουν σε νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Πίεση στα αραβικά κράτη για να πιεστεί ο Τραμπ

Το Ιράν από τη μεριά του δήλωσε ότι έχει το δικαίωμα να απαντήσει με ανάλογα χτυπήματα σε γειτονικές χώρες.

Οι επιθέσεις του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή, που συνεχίζονται παρά τη συγγνώμη Πεζεσκιάν από τις γειτονικές χώρες, εκτός από την αποτρεπτική λογική φαίνεται πως υπόκεινται και σε μία «διπλωματική λογική».

Σύμφωνα με πηγές της ισραηλινής Haaretz, το Ιράν ελπίζει ότι οι ενέργειές του θα ωθήσουν τις χώρες του Κόλπου να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση Τραμπ για να περιορίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Κράτη του Κόλπου προειδοποιούν τις τελευταίες ημέρες μέχρι και με σταμάτημα των εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου ενώ το Κατάρ, σύμφωνα με τους Financial Times, εξετάζει σοβαρά να αποσύρει τις επενδύσεις του στο εξωτερικό, που περιλαμβάνουν δισεκατομμύρια για την αμερικανική οικονομία.

Εντωμεταξύ το καθεστώς του Ιράν προχωρά στα επόμενα βήματα με την επιλογή νέου ανώτατου ηγέτη. Ο γιος του δολοφονημένου Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ανέλαβε καθήκοντα, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι «δεν είναι ευχαριστημένος» ενώ απείλησε για την εξόντωσή του όπως εξάλλου έκανε και το Ισραήλ πριν ακόμα ανακοινωθεί ο διάδοχος.

Η δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ θα μπορούσε να προβληθεί ως επιτυχία για τις ΗΠΑ προκειμένου να απεμπλακούν γρήγορα μετά από μία επίδειξη ισχύος στο Ιράν. Καθώς όμως και, όπως ήταν ανακοινωμένο και αναμενόμενο, η Τεχεράνη απάντησε με χτυπήματα σε αμερικανικούς στόχους η έξοδος από τον πόλεμο γίνεται πολύ πιο δύσκολη υπόθεση.

Πόσο μάλλον όταν το χαρτί του αποκεφαλισμού της ηγεσίας όχι μόνο χρησιμοποιήθηκε αλλά δεν κατάφερε και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Με πληροφορίες από Financial Times, Haaretz, Axios