Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξετάζουν το ενδεχόμενο ανάπτυξης ειδικών δυνάμεων εντός του Ιράν για να ασφαλίσουν το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού της χώρας, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες ότι το υλικό θα μπορούσε να είναι ακόμη προσβάσιμο παρά τις προηγούμενες επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε την ιδέα της αποστολής χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν, αν και άφησε να εννοηθεί ότι μια τέτοια κίνηση θα εξεταστεί μόνο υπό εξαιρετικές συνθήκες.

«Κάποια στιγμή ίσως το κάνουμε. Αυτό θα ήταν κάτι σπουδαίο», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε για την ασφάλεια του πυρηνικού υλικού του Ιράν. «Αυτή τη στιγμή απλώς τους αποδεκατίζουμε, αλλά δεν το έχουμε κυνηγήσει. Δεν θα το κάναμε τώρα. Ίσως το κάνουμε αργότερα».

Τα σχόλια αυτά έρχονται καθώς ο πόλεμος μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Ιράν, που διαρκεί μια εβδομάδα, συνεχίζει να επεκτείνεται σε όλη την περιοχή.

Οι αεροπορικές επιδρομές έχουν στοχεύσει ιρανικές στρατιωτικές υποδομές και ηγεσία, ενώ η Τεχεράνη έχει απαντήσει με επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σε αμερικανικές βάσεις και περιφερειακούς εταίρους σε όλο τον Κόλπο.

Επιδρομή των ειδικών δυνάμεων υπό συζήτηση

Σύμφωνα με το Axios, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν διερευνήσει την πιθανότητα αποστολής στρατευμάτων ειδικών επιχειρήσεων στο Ιράν για να κατάσχουν τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού της χώρας.

Το σχέδιο, το οποίο αναφέρθηκε από τους New York Times, πιθανότατα θα περιλαμβάνει επίλεκτες μονάδες κομάντο με αποστολή τον εντοπισμό και την ασφάλεια πυρηνικού υλικού που είναι αποθηκευμένο σε βασικές εγκαταστάσεις. Μια τέτοια επιχείρηση θα εξεταστεί μόνο αφού οι συνεχείς αεροπορικές επιδρομές αποδυναμώσουν την ιρανική άμυνα.

Αξιωματούχοι λένε ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει συζητήσει δύο κύριες επιλογές για την αντιμετώπιση του αποθέματος ουρανίου. Η μία πιθανότητα θα περιλαμβάνει την πλήρη απομάκρυνση του υλικού από το Ιράν. Μια άλλη θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη πυρηνικών ειδικών για την αραίωση του ουρανίου στην τοποθεσία, καθιστώντας το άχρηστο για την ανάπτυξη όπλων.

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε στο Axios ότι ο Τραμπ «διατηρεί σοφά όλες τις επιλογές που έχει στη διάθεσή του και δεν αποκλείει πράγματα».

Μια ξεχωριστή πρόταση φέρεται να περιλαμβάνει την κατάληψη του νησιού Kharg, ενός σημαντικού κόμβου που ευθύνεται για σχεδόν το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν. Η κατάληψη του νησιού θα μπορούσε να παραλύσει τα ενεργειακά έσοδα της Τεχεράνης, ενώ παράλληλα θα εντείνει την πίεση στην ιρανική κυβέρνηση.

Οι κίνδυνοι

Ωστόσο, οποιαδήποτε επιχείρηση κομάντο θα ενείχε σημαντικούς κινδύνους. Οι στρατιωτικοί σχεδιαστές πιστεύουν ότι οι εναπομείνασες αεροπορικές άμυνες και οι πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν θα πρέπει να υποβαθμιστούν περαιτέρω πριν από την ασφαλή απόπειρα χερσαίας επιδρομής.

Ο Τραμπ αναγνώρισε αυτούς τους κινδύνους, ενώ παράλληλα άφησε να εννοηθεί ότι η επιλογή παραμένει στο τραπέζι.

«Αν το κάναμε ποτέ αυτό, θα είχαν αποδεκατιστεί τόσο πολύ που δεν θα μπορούσαν να πολεμήσουν στο επίπεδο του εδάφους», είπε.

Η συζήτηση σχετικά με την ασφάλεια του πυρηνικού υλικού του Ιράν έχει ενταθεί μετά από εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών που υποδηλώνουν ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε ακόμη να ανακτήσει το κύριο απόθεμά της σε εμπλουτισμένο ουράνιο.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών πιστεύουν ότι το υλικό είναι θαμμένο κάτω από το πυρηνικό συγκρότημα στο Κέντρο Πυρηνικής Τεχνολογίας του Ισφαχάν, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές σε αμερικανικές επιδρομές πέρυσι.