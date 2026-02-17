Ιράν-ΗΠΑ: Σημειώθηκε πρόοδος, αλλά «υπάρχουν κενά» – Θα «κάνει πίσω» η Τεχεράνη στον εμπλουτισμό ουρανίου;

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στην Ελβετία, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Αντιπροσωπείες των δύο χωρών είχαν σήμερα, Τρίτη, δεύτερη σειρά συνομιλιών στη Γενεύη, με σκοπό να απομακρυνθεί ο κίνδυνος αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης κατά της Τεχεράνης.

Αν και «σημειώθηκε πρόοδος» κατά τις σημερινές συζητήσεις στη Γενεύη, οι ΗΠΑ αναμένουν να λάβουν λεπτομερείς προτάσεις από την ιρανική κυβέρνηση τις επόμενες δύο εβδομάδες για να αντιμετωπίσουν τα κενά μεταξύ των θέσεων τους, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, όπως μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο CNN.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν είπε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε «κατευθυντήριες αρχές» για τις συνομιλίες, αλλά χρειάζεται περισσότερη δουλειά.

«Έγινε πρόοδος, αλλά υπάρχουν ακόμη πολλές λεπτομέρειες προς συζήτηση. Οι Ιρανοί είπαν ότι θα επιστρέψουν τις επόμενες δύο εβδομάδες με λεπτομερείς προτάσεις για την αντιμετώπιση ορισμένων από τα ανοιχτά κενά στις θέσεις μας», ανέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Η ανάγνωση φάνηκε θετική, αλλά έρχεται την ώρα που ο στρατός των ΗΠΑ συνεχίζει να ενισχύει τις δυνάμεις του στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει το Ιράν για «πολύ τραυματικό» αποτέλεσμα εάν δεν καταλήξει σε μια συμφωνία τις επόμενες εβδομάδες.

Οι Ιρανοί δήλωσαν, μέσω ενδιάμεσων που οδήγησαν στις συνομιλίες, ότι θα μπορούσαν να μεταφέρουν ορισμένα από τα αποθέματά τους ουρανίου στην Ρωσία και πως θα ήταν ανοιχτοί σε οικονομικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ ως μέρος μιας νέας πυρηνικής συμφωνίας, αλλά δεν είναι σαφές κατά πόσον αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα προέκυψαν στις συνομιλίες της Τρίτης, ανέφεραν πηγές στο CNN.

Παράλληλα, η Τεχεράνη έχει επίσης σηματοδοτήσει ότι θα ήταν ανοιχτή στη διακοπή του εμπλουτισμού ουρανίου για μια περίοδο, αλλά είπαν ότι η μόνιμη απαγόρευση «είναι απαράδεκτη», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Με αρκετούς διεθνείς αναλυτές να επιμένουν πως οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι καταδικασμένες να αποτύχουν, αυτό που διαφαίνεται προς το παρόν είναι ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί να το φτάσει στα άκρα, παρά τις απειλές που εκτοξεύουν δημόσια.

Το Ιράν κλείνει προσωρινά τα Στενά του Ορμούζ

Νωρίτερα, σήμερα, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν ανέφερε ότι τμήματα των Στενών του Ορμούζ θα κλείσουν για λίγες ώρες λόγω «προφυλάξεων ασφαλείας», ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης διεξάγουν στρατιωτικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά στην πιο ζωτικής σημασίας διαδρομή εξαγωγής πετρελαίου στον κόσμο.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε την Τρίτη ότι οι προσπάθειες των ΗΠΑ να ανατρέψουν την κυβέρνησή του θα αποτύχουν, ενώ απείλησε να βυθίσει αμερικανικό πολεμικό πλοίο που έστειλε ο Τραμπ στην περιοχή.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέει ότι ο στρατός τους είναι ο ισχυρότερος στον κόσμο, αλλά ο ισχυρότερος στρατός στον κόσμο μπορεί μερικές φορές να δεχτεί τόσο δυνατό χαστούκι που να μη μπορεί να σηκωθεί», είπε χαρακτηριστικά και προσέθεσε: «Ακούμε συνεχώς να λένε» ότι οι ΗΠΑ «έστειλαν ένα πολεμικό πλοίο προς το Ιράν. Ένα πολεμικό πλοίο είναι οπωσδήποτε ένα επικίνδυνο όπλο, όμως το όπλο που μπορεί να το βυθίσει είναι ακόμα περισσότερο».

Μιλώντας σε Ιρανούς στην επαρχία του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν, ο Χαμενεΐ είπε ότι οι ΗΠΑ καλούν το Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να μην έχει η Τεχεράνη πυρηνική ενέργεια ως αποτέλεσμα των συνομιλιών.

«Εάν πρόκειται να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις, ο εκ των προτέρων προσδιορισμός του αποτελέσματος των διαπραγματεύσεων είναι λάθος και ανόητος», ανέφερε, ενώ χαρακτήρισε την προσέγγιση «ανόητη» και ισχυρίστηκε πως έτσι ενεργούν ορισμένοι αξιωματούχοι και πολιτικοί των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Τραμπ.

Νέες απειλές και από τον Τραμπ

Μία ημέρα πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες στην Γενεύη, άλλωστε, και ο Αμερικανός πρόεδρος εκτόξευσε νέες απειλές κατά της Τεχεράνης, εάν «δεν κλείσει συμφωνία».

«Δεν νομίζω ότι θέλουν να υποστούν τις συνέπειες που θα είχε το να μην κλείσουν συμφωνία», σημείωσε χαρακτηριστικά ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας, αναφερόμενος στις ιρανικές αρχές.