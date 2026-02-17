newspaper
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
17.02.2026 | 15:05
Πλήγμα σε κτίριο της στρατιωτικής αστυνομίας στην Αγία Πετρούπολη - Δύο νεκροί και αναφορές για έκρηξη
Ιράν-ΗΠΑ: Σημειώθηκε πρόοδος, αλλά «υπάρχουν κενά» – Θα «κάνει πίσω» η Τεχεράνη στον εμπλουτισμό ουρανίου;
Κόσμος 17 Φεβρουαρίου 2026, 20:21

Ιράν-ΗΠΑ: Σημειώθηκε πρόοδος, αλλά «υπάρχουν κενά» – Θα «κάνει πίσω» η Τεχεράνη στον εμπλουτισμό ουρανίου;

Προς το παρόν, ούτε οι ΗΠΑ του Τραμπ ούτε το Ιράν του Χαμενεΐ δείχνουν πρόθυμοι για μία πολεμική σύρραξη, παρά τις δημόσιες απειλές που εκτοξεύουν και οι δύο πλευρές

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στην Ελβετία, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Αντιπροσωπείες των δύο χωρών είχαν σήμερα, Τρίτη, δεύτερη σειρά συνομιλιών στη Γενεύη, με σκοπό να απομακρυνθεί ο κίνδυνος αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης κατά της Τεχεράνης.

Αν και «σημειώθηκε πρόοδος» κατά τις σημερινές συζητήσεις στη Γενεύη, οι ΗΠΑ αναμένουν να λάβουν λεπτομερείς προτάσεις από την ιρανική κυβέρνηση τις επόμενες δύο εβδομάδες για να αντιμετωπίσουν τα κενά μεταξύ των θέσεων τους, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, όπως μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο CNN.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν είπε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε «κατευθυντήριες αρχές» για τις συνομιλίες, αλλά χρειάζεται περισσότερη δουλειά.

«Έγινε πρόοδος, αλλά υπάρχουν ακόμη πολλές λεπτομέρειες προς συζήτηση. Οι Ιρανοί είπαν ότι θα επιστρέψουν τις επόμενες δύο εβδομάδες με λεπτομερείς προτάσεις για την αντιμετώπιση ορισμένων από τα ανοιχτά κενά στις θέσεις μας», ανέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Η ανάγνωση φάνηκε θετική, αλλά έρχεται την ώρα που ο στρατός των ΗΠΑ συνεχίζει να ενισχύει τις δυνάμεις του στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει το Ιράν για «πολύ τραυματικό» αποτέλεσμα εάν δεν καταλήξει σε μια συμφωνία τις επόμενες εβδομάδες.

Οι Ιρανοί δήλωσαν, μέσω ενδιάμεσων που οδήγησαν στις συνομιλίες, ότι θα μπορούσαν να μεταφέρουν ορισμένα από τα αποθέματά τους ουρανίου στην Ρωσία και πως θα ήταν ανοιχτοί σε οικονομικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ ως μέρος μιας νέας πυρηνικής συμφωνίας, αλλά δεν είναι σαφές κατά πόσον αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα προέκυψαν στις συνομιλίες της Τρίτης, ανέφεραν πηγές στο CNN.

Παράλληλα, η Τεχεράνη έχει επίσης σηματοδοτήσει ότι θα ήταν ανοιχτή στη διακοπή του εμπλουτισμού ουρανίου για μια περίοδο, αλλά είπαν ότι η μόνιμη απαγόρευση «είναι απαράδεκτη», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Με αρκετούς διεθνείς αναλυτές να επιμένουν πως οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι καταδικασμένες να αποτύχουν, αυτό που διαφαίνεται προς το παρόν είναι ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί να το φτάσει στα άκρα, παρά τις απειλές που εκτοξεύουν δημόσια.

Το Ιράν κλείνει προσωρινά τα Στενά του Ορμούζ

Νωρίτερα, σήμερα, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν ανέφερε ότι τμήματα των Στενών του Ορμούζ θα κλείσουν για λίγες ώρες λόγω «προφυλάξεων ασφαλείας», ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης διεξάγουν στρατιωτικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά στην πιο ζωτικής σημασίας διαδρομή εξαγωγής πετρελαίου στον κόσμο.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε την Τρίτη ότι οι προσπάθειες των ΗΠΑ να ανατρέψουν την κυβέρνησή του θα αποτύχουν, ενώ απείλησε να βυθίσει αμερικανικό πολεμικό πλοίο που έστειλε ο Τραμπ στην περιοχή.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέει ότι ο στρατός τους είναι ο ισχυρότερος στον κόσμο, αλλά ο ισχυρότερος στρατός στον κόσμο μπορεί μερικές φορές να δεχτεί τόσο δυνατό χαστούκι που να μη μπορεί να σηκωθεί», είπε χαρακτηριστικά και προσέθεσε: «Ακούμε συνεχώς να λένε» ότι οι ΗΠΑ «έστειλαν ένα πολεμικό πλοίο προς το Ιράν. Ένα πολεμικό πλοίο είναι οπωσδήποτε ένα επικίνδυνο όπλο, όμως το όπλο που μπορεί να το βυθίσει είναι ακόμα περισσότερο».

Μιλώντας σε Ιρανούς στην επαρχία του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν, ο Χαμενεΐ είπε ότι οι ΗΠΑ καλούν το Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να μην έχει η Τεχεράνη πυρηνική ενέργεια ως αποτέλεσμα των συνομιλιών.

«Εάν πρόκειται να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις, ο εκ των προτέρων προσδιορισμός του αποτελέσματος των διαπραγματεύσεων είναι λάθος και ανόητος», ανέφερε, ενώ χαρακτήρισε την προσέγγιση «ανόητη» και ισχυρίστηκε πως έτσι ενεργούν ορισμένοι αξιωματούχοι και πολιτικοί των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Τραμπ.

Νέες απειλές και από τον Τραμπ

Μία ημέρα πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες στην Γενεύη, άλλωστε, και ο Αμερικανός πρόεδρος εκτόξευσε νέες απειλές κατά της Τεχεράνης, εάν «δεν κλείσει συμφωνία».

«Δεν νομίζω ότι θέλουν να υποστούν τις συνέπειες που θα είχε το να μην κλείσουν συμφωνία», σημείωσε χαρακτηριστικά ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας, αναφερόμενος στις ιρανικές αρχές.

Ουκρανία: Drones έπληξαν τερματικό σταθμό πετρελαίου και εργοστάσιο χημικών στην Ρωσία
Κόσμος 17.02.26

Ουκρανία: Drones έπληξαν τερματικό σταθμό πετρελαίου και εργοστάσιο χημικών στην Ρωσία

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας σε στρατηγικούς στόχους στην Ρωσία, ιδίως σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, οι οποίες τροφοδοτούν την πολεμική μηχανή της Μόσχας

Σύνταξη
Θα κυριαρχήσει η δημοκρατία έναντι του καπιταλισμού ή θα αφομοιωθεί από αυτόν;
Φόροι στους υπερπλούσιους 17.02.26

Θα κυριαρχήσει η δημοκρατία έναντι του καπιταλισμού ή θα αφομοιωθεί από αυτόν;

Για να επικρατήσει η δημοκρατία έναντι του «Καισαρισμού», πρέπει να φορολογήσουμε τον ακραίο πλούτο – και πρέπει να το κάνουμε γρήγορα, προειδοποιούν διεθνείς οικονομολόγοι

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ιράν – ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στη Γενεύη – «Μικρά περιθώρια αισιοδοξίας»
Τι γνωρίζουμε 17.02.26

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ιράν ΗΠΑ στη Γενεύη - «Μικρά περιθώρια αισιοδοξίας»

Ο Χαμενεΐ δήλωσε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών η Τεχεράνη θα κλείσει προσωρινά τα Στενά του Ορμούζ, ενώ ο Τραμπ ανέφερε χθες ότι το καλύτερο θα ήταν να ανατραπεί το καθεστώς του Ιράν

Σύνταξη
Ιράν: Κλείνει προσωρινά τα Στενά του Ορμούζ
Ραγδαίες εξελίξεις 17.02.26

Το Ιράν κλείνει προσωρινά και μερικώς τα Στενά του Ορμούζ - Μπορούμε να βυθίσουμε το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, λέει ο Χαμενεΐ

Το Ιράν διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ, σημείο στρατηγικής σημασίας για τις εξαγωγές πετρελαίου παγκόσμια - Οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ συνεχίζονται στη Γενεύη

Σύνταξη
SAFE: Προχωρά το ευρωπαϊκό σχέδιο-μαμούθ για την ενίσχυση της άμυνας και της στρατηγικής αυτονομίας
Σε ετοιμότητα 17.02.26

SAFE: Προχωρά το ευρωπαϊκό σχέδιο-μαμούθ για την ενίσχυση της άμυνας και της στρατηγικής αυτονομίας

Δεκαέξι από τα δεκαεννιά προγράμματά τους έχουν πλέον λάβει την τελική έγκριση που απαιτείται για την εξασφάλιση των πρώτων εκταμιεύσεων κεφαλαίων της ΕΕ για την αγορά αμυντικού εξοπλισμού.

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Οκτώ μουσουλμανικές χώρες καταδικάζουν την επέκταση της «παράνομης ισραηλινής κυριαρχίας»
Κοινή ανακοίνωση 17.02.26

Οκτώ μουσουλμανικές χώρες καταδικάζουν την επέκταση της «παράνομης ισραηλινής κυριαρχίας» στη Δυτική Όχθη

Μία σειρά από κράτη της περιοχής αλλά και χώρες όπως το Πακιστάν και η Ινδονησία καταδικάζουν τις αποφάσεις της ισραηλινής κυβέρνησης να καταχωρήσει περιοχές στη Δυτική Όχθη ως «κρατική περιουσία»

Σύνταξη
Ουκρανία: Ξεκινά ο τρίτος γύρος συνομιλιών στη Γενεύη στο φόντο εκατέρωθεν επιθέσεων
Νέες δηλώσεις Τραμπ 17.02.26

Ξεκινά ο τρίτος γύρος συνομιλιών για την Ουκρανία στη Γενεύη στο φόντο εκατέρωθεν επιθέσεων

Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ - Με νέες του δηλώσεις ο Τραμπ αυξάνει την πίεση στο Κίεβο

Σύνταξη
Συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στην Γενεύη με τον Τραμπ να κλιμακώνει τις απειλές
Κόσμος 17.02.26

Συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στην Γενεύη με τον Τραμπ να κλιμακώνει τις απειλές

Ο Τραμπ είπε ότι θα συμμετάσχει «έμμεσα» στις συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ενώ απείλησε ξανά με συνέπειες εάν «δεν κλείσει συμφωνία»

Σύνταξη
Ο πόλεμος των αξόνων
Κόσμος 17.02.26

Ο πόλεμος των αξόνων

Ο γαλλογερμανικός κλονίζεται, ο ιταλογερμανικός δεν σταθεροποιείται και η Ευρώπη αναζητεί κοινή γραμμή σε έναν κόσμο αυξανόμενης αβεβαιότητας

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
«Αντίο Ροζάβα» – H Δύση γυρίζει την πλάτη στους Κούρδους στη Συρία, η απειλή του ISIS παραμένει
Υπαρξιακή απειλή 17.02.26

«Αντίο Ροζάβα» – H Δύση γυρίζει την πλάτη στους Κούρδους στη Συρία, η απειλή του ISIS παραμένει

Το τέλος του κουρδικού οράματος για αυτονομία στη Συρία του αλ Σάρα, ο Ερντογάν, το «άδειασμα» Τραμπ, ο ισραηλινός παράγοντας και η διαρκής απειλή του ISIS

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τραμπ θα αποφασίσει «σύντομα» ενδεχόμενες νέες παραδόσεις όπλων στην Ταϊβάν
Παραδόσεις όπλων 17.02.26

Ο Τραμπ θα αποφασίσει «σύντομα» για τον εξοπλισμό της Ταϊβάν

«Είχαμε πολύ καλή συζήτηση και θα πάρουμε απόφαση πολύ σύντομα», δήλωσε ο κ. Τραμπ, αναφερόμενος τόσο στον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ όσο και στο ενδεχόμενο παράδοσης όπλων στην Ταϊβάν.

Σύνταξη
«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ταξί: Άκαρπη η συνάντηση με Κυρανάκη – Με «μαραθώνιο» αγώνων προειδοποιεί το ΣΑΤΑ
Ελλάδα 17.02.26

Ταξί: Άκαρπη η συνάντηση με Κυρανάκη – Με «μαραθώνιο» αγώνων προειδοποιεί το ΣΑΤΑ

Οι αυτοκινητιστές δηλώνουν έτοιμοι για έναν «μαραθώνιο» αγώνων, με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, να προειδοποιεί πως οι αγώνες θα συνεχιστούν και κατά την έναρξη της τουριστικής περιόδου.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ
Μπάσκετ 17.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Καισαριανή: Οι φάκελοι των αγωνιστών που εκτελέστηκαν και ο δρόμος για την ταυτοποίηση των φωτογραφιών
H αυθεντικότητα 17.02.26

Οι φάκελοι των αγωνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή και ο δρόμος για την ταυτοποίηση των φωτογραφιών

Οι προσπάθειες από την Πολιτεία για την απόκτηση των φωτογραφικών τεκμηρίων που παρουσιάζουν τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών πριν από την εκτέλεσή τους, στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Την ίδια ώρα, ο φωτογραφικός φακός καταγράφει τους ατομικούς φακέλους των αγωνιστών ενώ εντείνονται οι προσπάθειες για την ταυτοποίηση του ιστορικού υλικού.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους
Champions League 17.02.26

LIVE: Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους

LIVE: Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Μαρούσι – Άρης Betsson 87-80: Στους «4» του Κυπέλλου οι Αμαρουσιώτες με έξι διψήφιους (vids)
Μπάσκετ 17.02.26

Μαρούσι – Άρης Betsson 87-80: Στους «4» του Κυπέλλου οι Αμαρουσιώτες με έξι διψήφιους (vids)

Το Μαρούσι με το 87-80 επί του Άρη είναι η πρώτη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για τον ημιτελικό της 19ης Φεβρουαρίου και περιμένει τον αντίπαλό του από τον νικητή της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΑΕΚ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Λιακούλη: Πολιτικό θράσος να προτείνει η κυβέρνηση «μητρώο διαφθοράς» – Ας γράψει το… όνομά της
Γεμάτη σκάνδαλα 17.02.26

Λιακούλη: Πολιτικό θράσος να προτείνει η κυβέρνηση «μητρώο διαφθοράς» – Ας γράψει το… όνομά της

«Η κυβέρνηση προσπαθεί να 'συνηθίσει' την ελληνική κοινωνία σε έναν πολιτικό μιθριδατισμό, με νέα σκάνδαλα να έρχονται διαρκώς στην επιφάνεια και τη διαφθορά να πνίγει το δημόσιο διάλογο», τόνισε η Ευαγγελία Λιακούλη

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μιλάνο
Champions League 17.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μιλάνο

LIVE: Ολυμπιακός – Μιλάνο. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μιλάνο για τα νοκ-άουτ play offs του CEV Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου η απόφαση του δικαστηρίου στη δίκη για τις υποκλοπές
Πέφτει αυλαία 17.02.26

Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου η απόφαση του δικαστηρίου στη δίκη για τις υποκλοπές

Μετά από περίπου τέσσερις μήνες, 38 συνεδριάσεις, δεκάδες μαρτυρικές καταθέσεις και την κατάθεση πλήθους εγγράφων πέφτει η αυλαία στη δίκη των παράνομων παρακολουθήσεων

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Look Mum No Computer εναντίον Akylas: YouTuber, εφευρέτης και το ρίσκο της Βρετανίας στη Eurovision 2026
Τζόγος 17.02.26

Look Mum No Computer εναντίον Akylas: YouTuber, εφευρέτης και το ρίσκο της Βρετανίας στη Eurovision 2026

Σε μια χρονιά που η Eurovision κλυδωνίζεται από μποϊκοτάζ και πτώση της τηλεθέασης, η Μεγάλη Βρετανία αποφασίζει να ανατρέψει τα δεδομένα επιλέγοντας τον αναπάντεχο Look Mum No Computer ως εκπρόσωπο μιας νέας γενιάς στη σκηνή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Μαζεύανε τα πτώματα και τα ρίχνανε σαν τσουβάλια» – Συγκλονίζει μάρτυρας της εκτέλεσης των 200 Ελλήνων από τους ναζί στην Καισαριανή
Ελλάδα 17.02.26

«Μαζεύανε τα πτώματα και τα ρίχνανε σαν τσουβάλια» – Συγκλονίζει μάρτυρας της εκτέλεσης των 200 Ελλήνων από τους ναζί στην Καισαριανή

Οι συγγενείς των εκτελεσθέντων στην Καισαριανή μεγάλωσαν με το τραύμα εκείνης της ημέρας. Ο πόνος μεταφέρθηκε στις επόμενες γενιές, ως ζωντανή υπενθύμιση μιας βαρβαρότητας που έμεινε ατιμώρητη.

Σύνταξη
Ουκρανία: Drones έπληξαν τερματικό σταθμό πετρελαίου και εργοστάσιο χημικών στην Ρωσία
Κόσμος 17.02.26

Ουκρανία: Drones έπληξαν τερματικό σταθμό πετρελαίου και εργοστάσιο χημικών στην Ρωσία

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας σε στρατηγικούς στόχους στην Ρωσία, ιδίως σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, οι οποίες τροφοδοτούν την πολεμική μηχανή της Μόσχας

Σύνταξη
Θα κυριαρχήσει η δημοκρατία έναντι του καπιταλισμού ή θα αφομοιωθεί από αυτόν;
Φόροι στους υπερπλούσιους 17.02.26

Θα κυριαρχήσει η δημοκρατία έναντι του καπιταλισμού ή θα αφομοιωθεί από αυτόν;

Για να επικρατήσει η δημοκρατία έναντι του «Καισαρισμού», πρέπει να φορολογήσουμε τον ακραίο πλούτο – και πρέπει να το κάνουμε γρήγορα, προειδοποιούν διεθνείς οικονομολόγοι

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Υπάρχει πρόβλημα διαδοχής στη Vogue; Η νευρικότητα μεταξύ παλιάς διευθύντριας και της νέας προστατευόμενής της
Χμμμ... 17.02.26

Υπάρχει πρόβλημα διαδοχής στη Vogue; Η νευρικότητα μεταξύ παλιάς διευθύντριας και της νέας προστατευόμενής της

Η κοινή συνέντευξη της Άννα Γουίντουρ και της Κλόε Μαλ με τους New York Times δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα και το μόνο που σκέφτονται οι οξυδερκείς παρατηρητές της μόδας είναι εάν η Vogue έχει πρόβλημα με το brand της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κοστίνια: «Να παίξουμε καλά και να πάρουμε τη νίκη – Όλοι είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τον Ολυμπιακό»
Ποδόσφαιρο 17.02.26

Κοστίνια: «Να παίξουμε καλά και να πάρουμε τη νίκη – Όλοι είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τον Ολυμπιακό»

Ο Κοστίνια εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου του ματς με την Λεβερκούζεν και αποθέωσε τον κόσμο των Πειραιωτών.

Σύνταξη
Βιολάντα: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις των υδραυλικών για τους σωλήνες – «Εγώ είμαι το αφεντικό και θα το κάνεις όπως σου λέω»
Εργοστάσιο Βιολάντα 17.02.26

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις των υδραυλικών για τους σωλήνες προπανίου - «Εγώ είμαι το αφεντικό και θα το κάνεις όπως σου λέω»

Θάψαμε τους σωλήνες προπανίου χωρίς καμία προδιαγραφή ασφαλείας ισχυρίζεται ένας από τους υδραυλικούς λέγοντας ότι αυτές ήταν οι εντολές του ιδιοκτήτη της Βιολάντα

Σύνταξη
