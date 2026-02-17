Ο Τραμπ απειλεί εκ νέου το Ιράν ότι θα υποστεί «συνέπειες» εάν δεν κλείσει συμφωνία
«Θέλουν να κλείσουν συμφωνία», ανέφερε ο Τραμπ για το Ιράν, και πρόσθεσε ότι θα συμμετέχει «εμμέσως» στις συνομιλίες, προειδοποιώντας ότι εάν δεν συμφωνήσουν θα υποστούν τις «συνέπειες».
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε εκ νέου την Τεχεράνη χθες Δευτέρα εναντίον των «συνεπειών» που θα αντιμετωπίσει εάν «δεν κλείσει συμφωνία», πριν τις συνομιλίες αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και του Ιράν στη Γενεύη αυτήν την εβδομάδα (στη φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω, ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του επί του προεδρικού αεροσκάφους).
«Δεν νομίζω ότι θέλουν να υποστούν τις συνέπειες που θα είχε το να μην κλείσουν συμφωνία»
«Θα συμμετάσχω στις συνομιλίες αυτές, εμμέσως», δήλωσε ο ένοικος του Λευκού Οίκου σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν επί του προεδρικού αεροσκάφους καθώς επέστρεφε στην Ουάσιγκτον.
«Θέλουν να κλείσουν συμφωνία (…) Δεν νομίζω ότι θέλουν να υποστούν τις συνέπειες που θα είχε το να μην κλείσουν συμφωνία», πρόσθεσε ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας, αναφερόμενος στις ιρανικές αρχές, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Εχουν «μαλακώσει»
Η κυβέρνηση του Ιράν ανακοίνωσε χθες, παραμονή των νέων συνομιλιών με την Ουάσιγκτον, ότι οι ΗΠΑ έχουν μαλακώσει τη στάση τους στο πυρηνικό ζήτημα.
«Λαμβάνοντας υπόψη τις συζητήσεις» που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές Φεβρουαρίου στο Ομάν, «μπορούμε προσεκτικά να συμπεράνουμε ότι η αμερικανική θέση στο ιρανικό πυρηνικό ζήτημα έχει γίνει πιο ρεαλιστική», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.
